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Империя зла
Глава Нацразведки США заявил об обеспокоенности в связи с деятельностью RT
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danilov 06 Января 2017 в 10:32:39
Глава Национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил о «глубокой обеспокоенности» в связи с деятельностью телеканала RT, которая, как он считает, направлена против США.

«Что касается RT, то он очень серьёзно поддерживается, финансируется российским правительством. И он очень активно продвигает определённую точку зрения, относясь с пренебрежением к нашей системе, приписывает (США. — RT) лицемерие относительно прав человека и так далее», — цитирует РИА Новости Клэппера.

Об этом он заявил в ходе слушаний в сенате по вопросу противодействия киберугрозам.

Он также отметил, что якобы публикации «фальшивых новостей» также являются частью информационной деятельности России против США.

Ранее руководители американских разведывательных служб заявили, что Россия якобы представляет «серьёзную угрозу» в киберпространстве правительству США, военной и дипломатической инфраструктуре.

RT
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bozon house 06.01.2017 в 11:47:20   # 571159
Quote:
лицемерие относительно прав человека
избитый конек, аж зубы заломило
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  Xrustalka 06.01.2017 в 13:06:16   # 571200
Надо бы уже среди наших смайликов завести колобка с пистолетом у виска)))
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  KAN13 06.01.2017 в 13:58:47   # 571223
Цитата: Xrustalka от 06.01.2017 13:06:16
Надо бы уже среди наших смайликов завести колобка с пистолетом у виска)))


Колобка жалко , лучше репу обамы .
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