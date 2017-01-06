Глава Нацразведки США заявил об обеспокоенности в связи с деятельностью RT

лицемерие относительно прав человекаизбитый конек, аж зубы заломило
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danilov 06 Января 2017 в 10:32:39
«Что касается RT, то он очень серьёзно поддерживается, финансируется российским правительством. И он очень активно продвигает определённую точку зрения, относясь с пренебрежением к нашей системе, приписывает (США. — RT) лицемерие относительно прав человека и так далее», — цитирует РИА Новости Клэппера.
Об этом он заявил в ходе слушаний в сенате по вопросу противодействия киберугрозам.
Он также отметил, что якобы публикации «фальшивых новостей» также являются частью информационной деятельности России против США.
Ранее руководители американских разведывательных служб заявили, что Россия якобы представляет «серьёзную угрозу» в киберпространстве правительству США, военной и дипломатической инфраструктуре.
RT
Комментарии, по рейтингу, по дате
bozon house 06.01.2017 в 11:47:20 # 571159
Цитата: Xrustalka от 06.01.2017 13:06:16
Надо бы уже среди наших смайликов завести колобка с пистолетом у виска)))
Надо бы уже среди наших смайликов завести колобка с пистолетом у виска)))
Колобка жалко , лучше репу обамы .