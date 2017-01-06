"ДАИШ перестало платить зарплаты боевикам в Мосуле"

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danilov 06 Января 2017 в 10:33:46
По данным издания, ежемесячно боевикам выплачивали около 350 долларов. Теперь же их нефтяной инфраструктуре, которая приносила группировке основной доход, был нанесен серьезный урон и боевики больше не получают денежных средств за свою террористическую деятельность.
Новым источником дохода боевиков ДАИШ стали взятки за вывоз семей из города, пишет газета.
Операция по освобождению Мосула на севере Ирака от боевиков ДАИШ, захвативших город в 2014 году, продолжается с 17 октября. В ней участвуют иракские военные, местное ополчение, курдские формирования пешмерга, а также ВВС международной коалиции во главе с США.
РИА Новости
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: ЛиКа от 06.01.2017 10:36:54
а западные СМИ кричали, что они за идею сражаются.
а западные СМИ кричали, что они за идею сражаются.
350$ это не так уж и много, поэтому можно сказать что за идею все таки сражались либо золотых гор ждали
едридмадрид 06.01.2017 в 11:17:18 # 571141
Цитата: Skype от 06.01.2017 11:06:35
дебилы за 350 рисковать своей жопо
дебилы за 350 рисковать своей жопо
совсем не дебилы,
были бы дебилами не было бы , такого кипиша в этих местах ,
тут скорее религиозный фанатизм + небольшие деньги для подпитки этих фанатиков,
А я думаю Дебилы. И этих дебилов изрядно поубавилось и в отношение России за 350 ехать желающих стало на порядок меньше. Лучше уж в европе права качать, меньше риска а бабки те же
едридмадрид 06.01.2017 в 11:47:17 # 571158
Цитата: Skype от 06.01.2017 11:23:45
+ небольшие деньги для подпитки этих фанатиков
А я думаю Дебилы. И этих дебилов изрядно поубавилось и в отношение России за 350 ехать желающих стало на порядок меньше. Лучше уж в европе права качать, меньше риска а бабки те же
+ небольшие деньги для подпитки этих фанатиков
А я думаю Дебилы. И этих дебилов изрядно поубавилось и в отношение России за 350 ехать желающих стало на порядок меньше. Лучше уж в европе права качать, меньше риска а бабки те же
а знаешь , во всякие лугодонски и прочую чушь , про всякий какой то мир , тоже не за мэллионы ехали , некоторые тупо кредит решили закрыть , своими телами -для удобрения украинской земли,
там тоже не мэллионы платили , мля а трактористов и прочих шахтеров сразу в разы увеличилось,
так что тут фанатизм и идея - главное , на этом и строится бармалейская организация , идеология - такая - что любой мозг промоют ,
к примеру , нахрен деньги смертнику , когда его в раю ждут дественницы ,
арабский( да и не только этот мир , когда дело касается терроризма) мир - он такой , религиозный фанатизм - идея на главном месте , а потом бытовые блага
Цитата: едридмадрид от 06.01.2017 11:47:17
а знаешь , во всякие лугодонски и прочую чушь , про всякий какой то мир , тоже не за мэллионы ехали , некоторые тупо кредит решили закрыть , своими телами -для удобрения украинской земли, там тоже не мэллионы платили...
а знаешь , во всякие лугодонски и прочую чушь , про всякий какой то мир , тоже не за мэллионы ехали , некоторые тупо кредит решили закрыть , своими телами -для удобрения украинской земли, там тоже не мэллионы платили...
Ну да, а каратели укропные все сплошь за идею и Родину убиваются... Хотя не все там такие - кого-то заставили (призыв никто не отменял, а откосить не у всех есть возможность), а кто-то и идейный - фашики разного толка, есть и за Родину - правда без мозгов совсем... Так что говорить об одних и молчать о других не есть хорошо...
едридмадрид 06.01.2017 в 12:47:21 # 571192
Цитата: GoodZone от 06.01.2017 12:43:23
Ну да, а каратели укропные все сплошь за идею и Родину убиваются... Хотя не все там такие - кого-то заставили (призыв никто не отменял, а откосить не у всех есть возможность), а кто-то и идейный - фашики разного толка, есть и за Родину - правда без мозгов совсем... Так что говорить об одних и молчать о других не есть хорошо...
Цитата: едридмадрид от 06.01.2017 11:47:17
а знаешь , во всякие лугодонски и прочую чушь , про всякий какой то мир , тоже не за мэллионы ехали , некоторые тупо кредит решили закрыть , своими телами -для удобрения украинской земли, там тоже не мэллионы платили...
а знаешь , во всякие лугодонски и прочую чушь , про всякий какой то мир , тоже не за мэллионы ехали , некоторые тупо кредит решили закрыть , своими телами -для удобрения украинской земли, там тоже не мэллионы платили...
Ну да, а каратели укропные все сплошь за идею и Родину убиваются... Хотя не все там такие - кого-то заставили (призыв никто не отменял, а откосить не у всех есть возможность), а кто-то и идейный - фашики разного толка, есть и за Родину - правда без мозгов совсем... Так что говорить об одних и молчать о других не есть хорошо...
это земля государство Украины
а сепаратизм ( как в лугодонии и прочих )он и в Африке сепаратизм ,
хорошо что наши спец органы - это понимают и сажают всяких дебилов , которые за идею ведутся и едут типа воевать в непонятно куда и за что или всё таки дебилы за баблом едут ( в лугадон)
и вообще , тема за идею , и что деньги не главное
"ДАИШ перестало платить зарплаты боевикам в Мосуле"
Пусть пишут жалобу на работодателя в профсоюз белого дома .
"земля государство Украины"? если в кратце, то Ленин очень сильно поспособствовал ее появлению, а Сталин дал "исконно украинских земель", НО это их враги, а вот друг - бандера... а 2 мая 2014 в Одессе кого сожгли в доме профсоюзов, тоже "сепаров"? А они (сожженые) то всего то хотели говорить на родном языке и почтить память дедов, жизни положивших ради нашего общего будущего, кстати против фашиков воевали и оун (расшифровывать не нужно?)... никто не против украины как государства, просто многие в самой Украине против "методов и средств" которыми она своих же граждан "учит Родину любить"...