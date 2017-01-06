"ДАИШ перестало платить зарплаты боевикам в Мосуле"

Цитата: едридмадрид от



а знаешь , во всякие лугодонски и прочую чушь , про всякий какой то мир , тоже не за мэллионы ехали , некоторые тупо кредит решили закрыть , своими телами -для удобрения украинской земли, там тоже не мэллионы платили... а знаешь , во всякие лугодонски и прочую чушь , про всякий какой то мир , тоже не за мэллионы ехали , некоторые тупо кредит решили закрыть , своими телами -для удобрения украинской земли, там тоже не мэллионы платили...

Ну да, а каратели укропные все сплошь за идею и Родину убиваются... Хотя не все там такие - кого-то заставили (призыв никто не отменял, а откосить не у всех есть возможность), а кто-то и идейный - фашики разного толка, есть и за Родину - правда без мозгов совсем... Так что говорить об одних и молчать о других не есть хорошо...