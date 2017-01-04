Национальный долг США вырос на $100 млрд. … всего лишь за 8 часов

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danilov 06 Января 2017 в 22:00:01
Другими словами, по состоянию на 30 декабря 2016 года, на конец рабочего дня долг был равен $19,976 трлн.
(Правительство обычно запаздывает на день-два с публикацией таких отчетов.)
Эта цифра сама по себе удивительна – лишь немногим меньше $20 трлн.
Но более всего удивляет тот факт, что, по данным самого Департамента Казначейства, они начали день с долгом на уровне “всего лишь” $19,879 трлн.
Таким образом, буквально за 8-ми часовой рабочий день американское правительство увеличило свой долг на огромные $97 млрд.
Это просто невероятно. $97 млрд.- это больше, чем ВВП Нью-Мексико или Люксембурга. Всего за 8 часов.
Я отслеживаю эти отчеты каждый божий день. Нужно ли говорить, что увеличение такого порядка случается… почти никогда.
И когда вчера в обед, увидев эту цифру, я невольно воскликнул: “Ни фига себе!”, сотрудники офиса вбежали в мой кабинет, подумав, что со мной приключилось что-то нехорошее.
Когда я немного отошел от шока, я пояснил им, что федеральное правительство США увеличило свой долг почти на $100 млрд. за один день, после чего один сотрудник задал вопрос:
“Что они купили?”
На тот момент мне показалось, что это блестящий вопрос, почти детский по своей простоте. И в самом деле: что они купили?
Сколько авианосцев они приобрели?
Какие колонии на Марсе они построили?
Может быть Президент Обама заплатил за контрольный пакет корпорации Walt Disney деньгами американских налогоплательщиков?
Или Конгресс внезапно рекапитализировал Агентство по страхованию вкладов, а быть может он увеличил капиталы полудюжине неплатежеспособных трастовых фондов США?
Возможно, они произвели большой ремонт рушащейся американской инфраструктуры?
Или они решили послать чек почти на $1000 каждому домохозяйству США?
Не-а. Ничего из всего вышеперечисленного.
Реальность такова, что эти люди нагрузили долгом каждого налогоплательщика, включая будущие поколения налогоплательщиков, которые родятся спустя лишь десятилетия от сегодняшнего дня. При том, что эти долговые счета, с математической точки зрения, никогда не могут быть погашены.
Но несмотря на этот громадный долг, правительству абсолютно нечем похвастаться.
Самое удивительное заключается в том, что такой порядок вещей стал обыденностью.
Национальный долг Соединённых Штатов стал уже больше — и он растет гораздо быстрее — чем американская экономика.
К тому же процентные ставки начали расти от своих исторических низов.
В 2016 фискальном году (который стартовал 1 октября 2015 года и закончился 30 сентября 2016 года) правительство уплатило за обслуживание своего долга $432 649 652 901,12.
Согласно последнему отчету Департамента Казначейства, выпущенному в ноябре, средняя процентная ставка по национальному долгу составила 2,204%.
Но еще совсем недавно процентные ставки были СИЛЬНО выше.
В январе 2008 года, например, средняя процентная ставка по долгу американского правительства равнялась 4,785%.
И даже такая цифра в тот момент считалась низкой с исторической точки зрения.
Сегодня ставки более, чем в 2 раза ниже тех уровней, а значит есть смысл ждать их роста. Фактически, это уже происходит.
В конце декабря Департамент Казначейства продал семилетние казначейские ноты на сумму $28 млрд. по ставке 2,24%.
2,24% — это достаточно дешево. Но это почти в два раза больше, чем 6 месяцев назад.
В июле этого года трехмесячные биллы несли доходность 0,02%. Теперь процент по ним в 25 РАЗ больше, чем тогда, и он равен 0,51%.
Это значительная прибавка за такой короткий промежуток времени.
Если средний процент по долгу вернется к уровням 2007 года, то правительству придется тратить $1 трлн. каждый год для уплаты процентных платежей.
И это больше, чем текущие траты на Медикэр или армию.
Таким образом, вы видите, что американское правительство не только увеличивает размер долга невероятными темпами, но им еще предстоит тратить гораздо больше денег на обслуживание этих растущих долгов.
Они уже занимают деньги, чтобы платить проценты по деньгам, которые были взяты в долг ранее.
Выходит, что в условиях растущих процентных ставок правительству придется еще больше занимать, чтобы уплачивать проценты по долгу, что выльется в еще большее увеличение долга, требующее еще больших заимствований для уплаты процентов по нему.
Это нескончаемый цикл может иметь лишь один исход: дефолт.
Идея о том, что “можно вырасти из долга” – абсолютная фантазия.
Уровень долга растет гораздо быстрее, чем экономика, а значит и пропасть между ними становится все шире и шире.
Они либо объявят дефолт своим кредиторам, вызвав масштабную катастрофу в глобальной финансовой системе…
… либо они объявят дефолт по своим обязательствам по отношению к налогоплательщикам.
Вы можете подумать: “Может быть им просто нужно сократить госрасходы?”
Нет, они не могут этого сделать, не объявив дефолт по отношению к налогоплательщикам.
Три самые большие статьи расходов государства, которые ответственны почти за все правительственные траты – это:
Процентные платежи по долгу
Социальное Обеспечение и Медикэр
Армия
Все остальное – это мелочь в сравнении с вышеуказанными пунктами.
Таким образом, уменьшение расходов означает фактический дефолт по обещаниям, которое правительство дало налогоплательщикам.
Однако, сказанное выше совсем не означает, что мы станем свидетелями грандиозного коллапса, который произойдет завтра утром.
Небо еще не падает на землю.
Напротив, несмотря на это долговое безумие, мы все еще живем в мире, в котором существуют удивительные возможности в бизнесе, инвестициях и технологиях.
Мы живем в поистине удивительное время.
Но быстро усиливающийся рост процентных ставок на фоне резко растущего размера долга создает долгосрочный тренд, который будет иметь очень серьезные последствия, и было бы глупостью игнорировать это.
Опубликовано 04.01.2017 г.
https://www.sovereignman.com/trends/us-national-debt-soars-by-100-billion-in-just-8-hours-20644/?inf_contact_key=971cdf9b9f21258ca0cc2b533b90d785b90 b1484002f41debaa5c346038436cf
Комментарии, по рейтингу, по дате
Пастафариан 06.01.2017 в 22:34:36 # 571380