В Конгресс США вновь внесен законопроект о контроле за ФРС

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danilov 06 Января 2017 в 22:33:10
Аналогичная инициатива ранее уже была заблокирована в Сенате в начале января прошлого года прежним составом палаты. Согласно тексту, Главному счетному управлению Конгресса США даются полномочия рассмотреть денежно-кредитную политику ФРС и предложить законодателям варианты разрешения любых возможных проблем. Сейчас данному надзорному органу запрещено каким-либо образом давать оценки деятельности ФРС.
В самом Федеральном резерве ранее уже выступили против подобной инициативы. По словам председателя ФРС Джанет Йеллен, "это может подорвать независимость ФРС и привести к росту опасений насчет инфляции и рыночных процентных ставок". Против этого также возражала уходящая администрация.
Однако, как отмечают местные СМИ, теперь у законопроекта больше шансов на принятие. ФРС в своих предвыборных выступлениях часто критиковал избранный президент США Дональд Трамп.
ТАСС