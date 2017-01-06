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Империя зла
В Конгресс США вновь внесен законопроект о контроле за ФРС
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danilov 06 Января 2017 в 22:33:10
ВАШИНГТОН, 5 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Конгрессмен Томас Мэсси и сенатор Рэнд Пол вновь внесли на рассмотрение Конгресса США законопроект, который расширяет аудит в отношении Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центробанка, сообщила в среду пресс-служба Пола.

Аналогичная инициатива ранее уже была заблокирована в Сенате в начале января прошлого года прежним составом палаты. Согласно тексту, Главному счетному управлению Конгресса США даются полномочия рассмотреть денежно-кредитную политику ФРС и предложить законодателям варианты разрешения любых возможных проблем. Сейчас данному надзорному органу запрещено каким-либо образом давать оценки деятельности ФРС.

В самом Федеральном резерве ранее уже выступили против подобной инициативы. По словам председателя ФРС Джанет Йеллен, "это может подорвать независимость ФРС и привести к росту опасений насчет инфляции и рыночных процентных ставок". Против этого также возражала уходящая администрация.

Однако, как отмечают местные СМИ, теперь у законопроекта больше шансов на принятие. ФРС в своих предвыборных выступлениях часто критиковал избранный президент США Дональд Трамп.

ТАСС
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Absolute 06.01.2017 в 22:54:32   # 571387
Один президент умер, когда начал угрожать ФРС. Посмотрим, что будет с этим.
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