Глава "Аль-Каиды" пожаловался на лживость террористов ДАИШ

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Гость 07 Января 2017 в 12:54:16
Главарь группировки экстремистов обижен, что ДАИШовцы прибегли к "нечестной пропагандистской кампании", неверно истолковав его учение.
Международная террористическая группировка "Аль-Каида" распространила заявление своего лидера Айман аз-Завахири, в котором он выступает с критикой методов террористов ДАИШ и обвиняет "верхушку" организации во лжи. В своем видеообращении Завахири ссылается на недавнее заявление представителей ДАИШ о том, что "Аль-Каида" якобы выступает против нападений на шиитов и даже готова объединиться с некоторыми христианскими лидерами.
Как передаёт DailyMail, Завахири назвал эти заявления элементами "нечестной пропагандистской кампании" и пожаловался, что "лжецы" неверно истолковали его учение. По словам лидера "Аль-Каиды", в его заявлении речь шла о том, чтобы сосредоточиться на борьбе против шиитов под руководством иракских сил, а не на случайных злодеяниях против мирного населения.
— Лжецы настаивают на своей лжи и утверждают, что мы не осуждаем шиитов. Хотя мы лишь считаем возможным остановить взрывы в мечетях, на рынках и местах для преклонений, чтобы сосредоточиться на атаках, целями которых должны стать военные, охранники и полицейские силы из числа шиитов, — заявляет лидер группировки.
Говоря об "объединении с христианами", по данным издания, аз-Заварихи не имел в виду, что они могли бы быть партнёрами в управлении будущего исламского халифата. По словам лидера экстремистов, речь шла о том, чтобы наладить сотрудничество с христианским населением в таких отраслях, как торговля и сельское хозяйство.
Отметим, что разногласия между двумя экстремистскими группировками весьма глубокие. В частности, "Аль-Каида" не признаёт халифата, который хочет построить ДАИШ. Фактически террористы этих двух организаций находятся в состоянии войны.
http://www.zakon.kz/4837953-glava-al-kaidy-pozhalovalsja-na.html