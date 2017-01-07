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Империя зла
Глава "Аль-Каиды" пожаловался на лживость террористов ДАИШ
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Гость 07 Января 2017 в 12:54:16


Главарь группировки экстремистов обижен, что ДАИШовцы прибегли к "нечестной пропагандистской кампании", неверно истолковав его учение.

Международная террористическая группировка "Аль-Каида" распространила заявление своего лидера Айман аз-Завахири, в котором он выступает с критикой методов террористов ДАИШ и обвиняет "верхушку" организации во лжи. В своем видеообращении Завахири ссылается на недавнее заявление представителей ДАИШ о том, что "Аль-Каида" якобы выступает против нападений на шиитов и даже готова объединиться с некоторыми христианскими лидерами.

Как передаёт DailyMail, Завахири назвал эти заявления элементами "нечестной пропагандистской кампании" и пожаловался, что "лжецы" неверно истолковали его учение. По словам лидера "Аль-Каиды", в его заявлении речь шла о том, чтобы сосредоточиться на борьбе против шиитов под руководством иракских сил, а не на случайных злодеяниях против мирного населения.

— Лжецы настаивают на своей лжи и утверждают, что мы не осуждаем шиитов. Хотя мы лишь считаем возможным остановить взрывы в мечетях, на рынках и местах для преклонений, чтобы сосредоточиться на атаках, целями которых должны стать военные, охранники и полицейские силы из числа шиитов, — заявляет лидер группировки.

Говоря об "объединении с христианами", по данным издания, аз-Заварихи не имел в виду, что они могли бы быть партнёрами в управлении будущего исламского халифата. По словам лидера экстремистов, речь шла о том, чтобы наладить сотрудничество с христианским населением в таких отраслях, как торговля и сельское хозяйство.

Отметим, что разногласия между двумя экстремистскими группировками весьма глубокие. В частности, "Аль-Каида" не признаёт халифата, который хочет построить ДАИШ. Фактически террористы этих двух организаций находятся в состоянии войны.

http://www.zakon.kz/4837953-glava-al-kaidy-pozhalovalsja-na.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Fotinij 07.01.2017 в 13:22:40   # 571478
Странный народ. В одной "песочнице" и дерутся за ведёрка песка. Как это всё глупо.
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