Кирби ударился лбом о трибуну в ответ на предложение стать экспертом по КНДР

Трамп назвал «глупыми» не желающих хороших отношений с Россией людейИзбранный президент США Дональд Трамп высказался за создание с Россией хороших отношений.«Иметь хорошие отношения с Россией это хорошо, а не плохо. Только «глупые» люди думают, что это плохо», — написал Трамп в своем Twitter.Трамп отметил, что у обеих стран и так достаточно проблем в мире. Он добавил, что когда станет президентом, Россия будет «уважать (США. — РБК) куда больше, чем уважает сейчас, и обе страны, возможно, будут работать вместе, чтобы решить некоторые из серьезных и актуальных проблем мирового значения».Ранее на вопрос о планах ввести новые санкции против России за хакерские атаки Трамп ответил, что США «нужно заняться своей жизнью», так как «компьютерная эпоха привела нас туда, где никто не знает, что происходит».23 декабря президент России Владимир Путин отправил Трампу письмо, в котором выражалась надежда на то, что обе страны, «действуя в конструктивном и прагматичном ключе», смогут предпринять «реальные шаги по восстановлению двустороннего сотрудничества в различных областях». Трамп в ответ указал, что в письме содержатся «правильные мысли».Подробнее на РБК: