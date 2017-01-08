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Империя зла
Кирби ударился лбом о трибуну в ответ на предложение стать экспертом по КНДР
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danilov 08 Января 2017 в 08:43:57
Журналисты, присутствовавшие на брифинге, предположили, что он мог бы стать экспертом по КНДР.
Кирби не смог удержаться от смеха и отошел от своей трибуны, хлопая в ладони. Затем он вновь приблизился к подиуму и намеренно в юмористической форме постучал об него головой несколько раз.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  BioSSiK 08.01.2017 в 09:37:58   # 571594
yep ! he is not a guy!! he is a fucking gay!! his right direction to be a comic and a gomic ))
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  Ал 08.01.2017 в 10:34:07   # 571596
Оффтоп Quote:
Трамп назвал «глупыми» не желающих хороших отношений с Россией людей
Избранный президент США Дональд Трамп высказался за создание с Россией хороших отношений.
«Иметь хорошие отношения с Россией это хорошо, а не плохо. Только «глупые» люди думают, что это плохо», — написал Трамп в своем Twitter.
Трамп отметил, что у обеих стран и так достаточно проблем в мире. Он добавил, что когда станет президентом, Россия будет «уважать (США. — РБК) куда больше, чем уважает сейчас, и обе страны, возможно, будут работать вместе, чтобы решить некоторые из серьезных и актуальных проблем мирового значения».
Ранее на вопрос о планах ввести новые санкции против России за хакерские атаки Трамп ответил, что США «нужно заняться своей жизнью», так как «компьютерная эпоха привела нас туда, где никто не знает, что происходит».
23 декабря президент России Владимир Путин отправил Трампу письмо, в котором выражалась надежда на то, что обе страны, «действуя в конструктивном и прагматичном ключе», смогут предпринять «реальные шаги по восстановлению двустороннего сотрудничества в различных областях». Трамп в ответ указал, что в письме содержатся «правильные мысли».
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58711fcd9a794779e3cfccd1?from=newsfeed
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  Ал 08.01.2017 в 10:36:06   # 571597
Еще один оффтоп Quote:
В Литве закрыли программу «Угадай мелодию» за нацистское приветствие
Литовский государственный телеканал LRT закрыл программу «Угадай мелодию» после того, как в прямом эфире одна из участниц программы продемонстрировала нацистское приветствие. Об этом заявил заместитель генерального директора LRT Римвидас Палецкис, передает http://www.lrt.lt/naujienos/tavo_lrt/37/159595/del_akibroksto_eteryje_lrt_stabdo_laida сам телеканал.
Палецкис заявил, что был «шокирован», когда увидел этот эпизод передачи. «Это остро контрастирует с ценностями, которые продвигает LRT», — заявил Палецкис. Он принес извинения телезрителям, добавив, что канал отменил субботние съемки следующего выпуска «Угадай мелодию» и закрыл передачу.
Генеральный директор LRT Аудрюс Сяурусявичюс рассказал, что телеканал прекратил сотрудничество с продюсером передачи — компанией «Одна планета», объяснив это потерей доверия.
Выпуск передачи был показан 6 января. Участница одной из команд Аста Баукуте, угадав мелодию, написанную литовским композитором-евреем, продемонстрировала в прямом эфире нацистское приветствие.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/5871096e9a794729aac21b9c
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  Ал 08.01.2017 в 10:48:53   # 571598
Quote:
Глава Минэнерго Турции объяснил перебои с электричеством кибератаками США
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак заявил, что его министерство подверглось хакерским атакам из США, передает https://www.turkishminute.com/2017/01/07/energy-minister-albayrak-ministry-exposed-cyber-attack-us/ Turkish Minute.
По словам Албайрака, именно кибератаки стали причиной перебоев в подаче электричества в Стамбуеле.
«Вчера мы столкнулись с массивной кибератакой из США. Эти атаки на разные департаменты министерства энергетики проводились систематически, однако мы отразили их все», — заявил глава Минэнерго.
По данным издания, многие жители Стамбула и окрестных городов жаловались на частые отключения электроэнергии. Албайрак заявлял о том, что ситуация улажена, а ответственным чиновники получили предупреждения.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/58719ff99a7947357bf56841?from=newsfeed

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  Zoggyla 08.01.2017 в 11:42:14   # 571599
Цитата: Ал от 08.01.2017 10:48:53
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Это они трассировочку по российским хакерам провели Ну да им то судя по географическим знаниям фиолетово, что Турция не Россия.
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  Zoggyla 08.01.2017 в 11:43:20   # 571600
Цитата: BioSSiK от 08.01.2017 09:37:58
yep ! he is not a guy!! he is a fucking gay!! his right direction to be a comic and a gomic ))
А по мне так он больше на идиота смахивает, чем на гомика
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  jumanjiqz 08.01.2017 в 12:18:24   # 571602
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  jumanjiqz 08.01.2017 в 12:28:02   # 571604
Новостей мало и давно нет, че-то приуныл...
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  DmD 08.01.2017 в 14:26:40   # 571607
Не, он не свихнулся. Его взломали российские хакеры.
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