Родственников Пан Ги Муна обвинили во взяточничестве

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GoodZone 12 Января 2017 в 10:44:05
Обвинительное заключение было подано в суд Манхэттена. Согласно документам суда, племянник и брат Пан Ги Муна - Пан Чу Хен и Пан Ги Сан - обвиняются в сговоре с целью подкупа официальных представителей ближневосточных стран. Дело связано с попыткой продажи комплекса зданий во Вьетнаме на сумму 800 миллионов долларов. Отмечается, что племянник бывшего генсека ООН работает агентом по торговле недвижимостью в Нью-Йорке, а брат числится старшим советником в южнокорейской строительной компании Keangnam Enterprises Co Ltd.
Отметим, что подозрения в коррупции возникали и в отношении самого Пан Ги Муна. В конце декабря 2016 года в издании Sisa Journal вышла статья с итогами журналистского расследования, в которой экс-генсека ООН обвинили в получении в 2005 и 2007 году взяток на сумму свыше 200 тысяч долларов. Предполагается, что, занимая пост министра иностранных дел и внешней торговли Кореи, Пан Ги Мун получал деньги от главы компании Taekwang.
https://tengrinews.kz/world_news/ssha-obvinili-vo-vzyatochnichestve-rodstvennikov-pan-gi-muna-309801/
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 12.01.2017 в 11:27:42 # 572676
не быть Пан Ги Муну - кандидатом в президенты Южной Корее , а ведь до этого скандала , он реально рассматривался на пост президента и имел хорошие шансы
едридмадрид 12.01.2017 в 11:53:26 # 572694
Цитата: GoodZone от 12.01.2017 11:48:19
Ну после этого ООН станет еще "независемей" - "независемей" от мнения неугодных вашингтонску...
Ну после этого ООН станет еще "независемей" - "независемей" от мнения неугодных вашингтонску...
ещё не проснулся
после 20 января у тебя дома гимн США играть будет , ТРАмптанаш -пока в спину ножи тыкать не начнет ))
а ты всё про вашингтонский обком вспоминаешь