Доклад о "компромате на Трампа" оказался выдумкой интернет-троллей 4chan

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danilov 12 Января 2017 в 10:17:10
По словам пользователя, называющего себя одним из авторов "доклада", (цитата приводится скриншотом ветки на 4chan), текст "секретного документа" передали американскому политическому обозревателю Рику Уилсону (Rick Wilson) еще в ноябре 2016 года. Далее Уилсон передал информацию в ЦРУ, а управление ее засекретило и включило в свой отчет.
"Они взяли то, что я дал Рику Уилсону, и подали это под углом "русского шпионажа". И они до сих пор верят этому. Ребята, они действительно чертовски отчаянные. Сейчас нет ни одного скандала с Трампом, который заслуживал бы доверия", — отметил анонимный пользователь.
Ранее CNN, ссылаясь на неназванных чиновников, сообщил, что американские спецслужбы подозревают о наличии в России "компромата на Трампа". После этого информационный портал BuzzFeed опубликовал "документ", который якобы послужил основой для доклада американских спецслужб о "вмешательстве России в американские выборы". При этом оба источника не подтверждают подлинность документа.
В Кремле эти заявления назвали абсолютной чушью и отметили, что "секретные документы" по своему качеству сопоставимы с бульварным чтивом.
https://ria.ru/world/20170111/1485497835.html
http://www.thegatewaypundit.com/2017/01/omg-fake-news-cia-fell-incredible-golden-showerfable-trump/
https://twitter.com/4chansbest/status/819003610591850496/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw
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