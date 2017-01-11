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Империя зла
Доклад о "компромате на Трампа" оказался выдумкой интернет-троллей 4chan
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danilov 12 Января 2017 в 10:17:10
"Секретный доклад" о "связях" избранного президента США Дональда Трампа с Россией — плод фантазии интернет-троллей с популярного имиджборда 4chan, утверждает онлайн-издание Gateway Pundit.

По словам пользователя, называющего себя одним из авторов "доклада", (цитата приводится скриншотом ветки на 4chan), текст "секретного документа" передали американскому политическому обозревателю Рику Уилсону (Rick Wilson) еще в ноябре 2016 года. Далее Уилсон передал информацию в ЦРУ, а управление ее засекретило и включило в свой отчет.

"Они взяли то, что я дал Рику Уилсону, и подали это под углом "русского шпионажа". И они до сих пор верят этому. Ребята, они действительно чертовски отчаянные. Сейчас нет ни одного скандала с Трампом, который заслуживал бы доверия", — отметил анонимный пользователь.

Ранее CNN, ссылаясь на неназванных чиновников, сообщил, что американские спецслужбы подозревают о наличии в России "компромата на Трампа". После этого информационный портал BuzzFeed опубликовал "документ", который якобы послужил основой для доклада американских спецслужб о "вмешательстве России в американские выборы". При этом оба источника не подтверждают подлинность документа.

В Кремле эти заявления назвали абсолютной чушью и отметили, что "секретные документы" по своему качеству сопоставимы с бульварным чтивом.

https://ria.ru/world/20170111/1485497835.html

http://www.thegatewaypundit.com/2017/01/omg-fake-news-cia-fell-incredible-golden-showerfable-trump/

https://twitter.com/4chansbest/status/819003610591850496/photo/1?ref_src=twsrc%5Etfw
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