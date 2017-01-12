Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
В феврале в Усть-Каменогорске пройдет кастинг на проект «Дом-2».
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гоги80 12 Января 2017 в 10:44:56
Известный российский телепроект впервые выбирает участников для шоу не в России. Усть-Каменогорск станет первым городом в череде городов, куда для отбора приедет ведущий и участник проекта «Дом-2» Андрей Черкасов.

В первую очередь, организаторов интересуют яркие и интересные личности, которым уже исполнилось 18 лет. Еще одно необходимое условие – человек не должен состоять в браке.

Кастинг будет проходить 10 февраля с 16.00 до 17.30 в «KeyDiBar» (ул. Казахстан, 59а). При себе потенциальным участникам необходимо иметь удостоверение личности и две фотографии: портрет и в полный рост.

Источник: yk.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 12.01.2017 в 10:59:57   # 572654
Неужели он до сих пор существует? Видел лет 10 назад в течение 10 минут, выключил как полный бред, но наслышан много. Но всё же не думал, что это есть до сих пор
поощрить | покарать
  Polovec 12.01.2017 в 11:01:50   # 572656
Дожили бля. Найух нам этот Дом 2
поощрить (2) | покарать
  Manitu 12.01.2017 в 11:03:33   # 572658
А что, в России олигофрены закончились?
поощрить (5) | покарать
  Софруджу 12.01.2017 в 11:05:37   # 572660
Цитата: Manitu от 12.01.2017 11:03:33
А что, в России олигофрены закончились?

Наверно, да. Исчерпали ресурс российских дебилов, пришлось подаваться на сторону
поощрить (3) | покарать
  едридмадрид 12.01.2017 в 11:07:45   # 572663
Цитата: Polovec от 12.01.2017 11:01:50
Дожили бля. Найух нам этот Дом 2


ты это в Усть камане скажи , когда там очереди появятся на эту фигню кастинг проходить
поощрить | покарать
  Гоги80 12.01.2017 в 11:09:56   # 572665
Цитата: Polovec от 12.01.2017 11:01:50
Дожили бля. Найух нам этот Дом 2

Как на..я? Хоть увезут часть дебилов!!!
поощрить (4) | покарать
  Snake666 12.01.2017 в 11:44:11   # 572686
Безработная молодежь попрёт гурьбой. Там же вроде 1000$ в месяц платили раньше или даже 2000.А ещё кормят, крышу дают и бл...й е..шь.
поощрить (1) | покарать
  едридмадрид 12.01.2017 в 11:49:22   # 572693
Цитата: Snake666 от 12.01.2017 11:44:11
Безработная молодежь попрёт гурьбой. Там же вроде 1000$ в месяц платили раньше или даже 2000.А ещё кормят, крышу дают и бл...й е..шь.


да и ещё за тебя гастарбайтеры работают ,

сколько уже этот молодежный лохотрон идет , можно уже ЦЕЛЫЙ город построить
поощрить | покарать
  Маке0912 12.01.2017 в 12:14:48   # 572699
Фу, рассадник нечистоплотности души и тела.
Разврат, грязь, предательство.
Посмотрел несколько серий лет 7-8 назад.
На всю жизнь хватит.
Ладно если кто недоразвитый, пусть смотрят в интре.
Но почему на телевидении , ещё с такой рекламой ?
Потом удивляемся какая молодёжь гнилая пошла.
поощрить | покарать
  Кирсан 12.01.2017 в 12:15:34   # 572701
Хлынут туда наши отставшие в моральном развитии.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь