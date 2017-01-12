В феврале в Усть-Каменогорске пройдет кастинг на проект «Дом-2».

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гоги80 12 Января 2017 в 10:44:56
В первую очередь, организаторов интересуют яркие и интересные личности, которым уже исполнилось 18 лет. Еще одно необходимое условие – человек не должен состоять в браке.
Кастинг будет проходить 10 февраля с 16.00 до 17.30 в «KeyDiBar» (ул. Казахстан, 59а). При себе потенциальным участникам необходимо иметь удостоверение личности и две фотографии: портрет и в полный рост.
Источник: yk.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Manitu от 12.01.2017 11:03:33
А что, в России олигофрены закончились?
А что, в России олигофрены закончились?
Наверно, да. Исчерпали ресурс российских дебилов, пришлось подаваться на сторону
едридмадрид 12.01.2017 в 11:07:45 # 572663
Цитата: Polovec от 12.01.2017 11:01:50
Дожили бля. Найух нам этот Дом 2
Дожили бля. Найух нам этот Дом 2
ты это в Усть камане скажи , когда там очереди появятся на эту фигню кастинг проходить
Цитата: Polovec от 12.01.2017 11:01:50
Дожили бля. Найух нам этот Дом 2
Дожили бля. Найух нам этот Дом 2
Как на..я? Хоть увезут часть дебилов!!!
едридмадрид 12.01.2017 в 11:49:22 # 572693
Цитата: Snake666 от 12.01.2017 11:44:11
Безработная молодежь попрёт гурьбой. Там же вроде 1000$ в месяц платили раньше или даже 2000.А ещё кормят, крышу дают и бл...й е..шь.
Безработная молодежь попрёт гурьбой. Там же вроде 1000$ в месяц платили раньше или даже 2000.А ещё кормят, крышу дают и бл...й е..шь.
да и ещё за тебя гастарбайтеры работают ,
сколько уже этот молодежный лохотрон идет , можно уже ЦЕЛЫЙ город построить
Разврат, грязь, предательство.
Посмотрел несколько серий лет 7-8 назад.
На всю жизнь хватит.
Ладно если кто недоразвитый, пусть смотрят в интре.
Но почему на телевидении , ещё с такой рекламой ?
Потом удивляемся какая молодёжь гнилая пошла.