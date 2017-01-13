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Империя зла
Сирия обвинила Израиль в расстреле военной авиабазы
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едридмадрид 13 Января 2017 в 12:32:21
Москва. 13 января. INTERFAX.RU - ВВС Израиля нанесли ряд авиаударов на авиабазу Mezzeh на западе Дамаска, уничтожив склад боеприпасов, что привело к серии взрывов на этом военном объекте, сообщили арабские СМИ.

"Число погибших от израильских авиаударов еще неизвестно", - говорится в сообщении. По информации старшего офицера из сирийской арабской армии, число погибших не должно быть высоким, так как в момент ударов возле склада не было большого числа военных. Позже государственное агентство SANA подтвердило информацию об обстрелах и сообщило о том, что в зону бомбардировки устремились машины скорой помощи.

Как сообщила BBC News, власти Сирии обвинили Израиль в авиаударе. Как отмечает телеканал, правительство Израиля не опровергло и не подтвердило информацию, что наносит удары в Сирии.

Ранее сообщалось, что в дамасском квартале Кафр-Суса произошел мощный взрыв, погибли семь человек.

http://www.interfax.ru/world/545153
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  едридмадрид 13.01.2017 в 12:46:52   # 573077

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  Лысый 13.01.2017 в 13:59:59   # 573114
Quote:
а где хваленные российские системы С-300,400,500 которые якобы закрывают всю Сирию от всяких ракет и самолетов


Да вот по ходу...

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  андремас 13.01.2017 в 14:09:18   # 573118
Смешно тебе, ..........
Средства ПВО ВС РФ выполняют свои задачи.
В свое время Конашенков их озвучил.
Читал? Слушал?
..........представляющие угрозу военнослужащим РФ, будут уничтожаться.

Хотя что тебе объяснять...едрищ ты портфельный
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  едридмадрид 13.01.2017 в 14:26:19   # 573128
Цитата: андремас от 13.01.2017 14:09:18
Смешно тебе, ..........
Средства ПВО ВС РФ выполняют свои задачи.
В свое время Конашенков их озвучил.
Читал? Слушал?
..........представляющие угрозу военнослужащим РФ, будут уничтожаться.

Хотя что тебе объяснять...едрищ ты портфельный


не тупи , как там тебя портфил назвал - пидарок безяйцовыйчленовый тайский

российские ПРО стоят не только для защиты своих баз ,но так же с-300 этому Асаду дали ,
а оказывается ракеты со стороны Израиля и не увидели , хотя бы могли предупредить своего другана и всяких террористов с Хезболлы - всё таки союзники в Сирии
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  андремас 13.01.2017 в 14:49:44   # 573141
Тырнет твоя стихия, ублюдок..пиздеть можешь че хошь, без спросу..
Гандоны
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