Сирия обвинила Израиль в расстреле военной авиабазы

а где хваленные российские системы С-300,400,500 которые якобы закрывают всю Сирию от всяких ракет и самолетовпо ходу Россия наигралась в войнушки в Сирии , ну а теперь сливает своих террористических союзников в лице Хезболлы и прочего сброда ,а ведь на этом военном аэродроме находились элитные части диктатора Асада и его дружков из Хезболлы