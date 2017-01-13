Симоньян о перебоях на американском телеканале: вы поняли, какие у нас длинные руки

Вещание RT прервало онлайн-трансляцию заседания конгресса СШАОнлайн-трансляция заседания нижней палаты конгресса США, которую вел американский кабельный телеканал C-SPAN, была прервана вещанием российского телеканала RT, сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя телеканала Говарда Мортмана.По его словам, демонстрация программ RT 12 января продолжалась в эфире C-SPAN около десяти минут. Мортман пояснил, что RT входит в число каналов, мониторингом которых занимается C-SPAN, и замена эфира одного канала на эфир другого произошла по технической причине, вероятно, из-за проблем с маршрутизацией сигнала, и добавил, что C-SPAN продолжает свое внутреннее расследование.Позже телеканал C-SPAN опубликовал официальное заявление на своей странице в социальной сети Twitter.«Мы не верим, что нас взломали. Наше внутреннее расследование показывает, что это было вызвано ошибкой маршрутизации», — говорится в сообщении. Телеканал также пообещал сообщить, если выяснит, что инцидент произошел по каким-то иным причинам.C-SPAN специализируется на освещении политических событий в реальном времени, предоставляя своим телезрителям поток неотредактированного видео со значимых событий. В частности, телеканал ведет прямые трансляции с заседаний конгресса США, а также выборочно транслирует заседания британского, канадского и австралийского парламентов.Подробнее на РБК: