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Империя зла
Симоньян о перебоях на американском телеканале: вы поняли, какие у нас длинные руки
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danilov 13 Января 2017 в 23:02:09
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала новость о прерывании трансляции заседания комитета палаты представителей США на канале правительственных трансляций C-SPAN передачей RT.
«Ну вы поняли, да, какие у нас длинные руки?» — написала она в Twitter.
RT
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Маке0912 13.01.2017 в 23:10:12   # 573311
Осторожней Маргарита, не зарывайся. Возьми паузу пока. Работаешь хорошо все знают.
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  Ал 13.01.2017 в 23:40:15   # 573316
Цитата: Маке0912 от 13.01.2017 23:10:12

Больше похоже на сарказм...
Quote:
Вещание RT прервало онлайн-трансляцию заседания конгресса США
Онлайн-трансляция заседания нижней палаты конгресса США, которую вел американский кабельный телеканал C-SPAN, была прервана вещанием российского телеканала RT, сообщает The Washington Post со ссылкой на представителя телеканала Говарда Мортмана.
По его словам, демонстрация программ RT 12 января продолжалась в эфире C-SPAN около десяти минут. Мортман пояснил, что RT входит в число каналов, мониторингом которых занимается C-SPAN, и замена эфира одного канала на эфир другого произошла по технической причине, вероятно, из-за проблем с маршрутизацией сигнала, и добавил, что C-SPAN продолжает свое внутреннее расследование.
Позже телеканал C-SPAN опубликовал официальное заявление на своей странице в социальной сети Twitter.
«Мы не верим, что нас взломали. Наше внутреннее расследование показывает, что это было вызвано ошибкой маршрутизации», — говорится в сообщении. Телеканал также пообещал сообщить, если выяснит, что инцидент произошел по каким-то иным причинам.
C-SPAN специализируется на освещении политических событий в реальном времени, предоставляя своим телезрителям поток неотредактированного видео со значимых событий. В частности, телеканал ведет прямые трансляции с заседаний конгресса США, а также выборочно транслирует заседания британского, канадского и австралийского парламентов.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/rbcfreenews/587880819a7947d4d69dc4d1
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  старик 13.01.2017 в 23:55:47   # 573320
Ну вот и повод для закрытия РТ, думаю что это продолжение "хакерских атак "России. Так это преподнесут Конгрессу и миру.
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