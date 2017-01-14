Кудрин: "Идеи Трампа угрожают мировой экономике"

Quote:

Я уверен, что в будущем, когда потомки будут изучать исторический период времени "PAX AMERICANA", то самым главным вопросом, который будет их изумлять, будет:"Каким образом одной стране удалось убедить другие страны отдавать РЕАЛЬНЫЕ материальные и нематериальные ценности в обмен на просто бумагу, а потом вообще за нули и единички в компьютере? И так долго!! Все всё понимали, но продолжали жить в этой парадигме. КАК?



Все просто!



Вас с детства готовят к этому в дет.саде, школе, университете. Быть покладистым и не особо умными. Все ваше время занять работой и развлечениями, чтобы вы думали, что есть люди умнее вас, которые решат все эти проблемы. Чтобы каждый хотел жить как все. Думать о том, что подумают другие.



Любое желание разобраться в ситуации пресекать на корню.



Вот вам и мир доллара. Где голливуд мощнее, чем ядерный арсенал.

