Кудрин: "Идеи Трампа угрожают мировой экономике"

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danilov 14 Января 2017 в 13:45:21
«В части дефицита бюджета Соединенных Штатов, допустим, предложено активное, массированное инвестирование в инфраструктуру США с увеличением, наращиванием дефицита бюджета США», — привел пример Кудрин.
Он обратил внимание, что такие шаги опасны для кредитоспособности США. Бывший глава Минфина отметил, что у США в настоящее время предельные величины долга. Если Вашингтон продолжит дальнейшее наращивание, то это может привести к снижению доверия к доллару в мире.
«Соответственно, если такая политика бюджетного дефицита будет осуществляться, — это уже, в принципе, экспертами было заявлено в последние две недели, — будет быстрее повышаться ставка ФРС как ответная мера для балансировки экономики», — заметил председатель совета Центра стратегических разработок.
«Вот почему меры Трампа считаются недостаточно выгодными, в том числе для мировой экономики и, в конечном счете, для США», — заключил Кудрин.
https://riafan.ru/594965-kudri n-zayavil-chto-idei-trampa-ugr ozhayut-mirovoi-ekonomike
Quote:
Я уверен, что в будущем, когда потомки будут изучать исторический период времени "PAX AMERICANA", то самым главным вопросом, который будет их изумлять, будет:"Каким образом одной стране удалось убедить другие страны отдавать РЕАЛЬНЫЕ материальные и нематериальные ценности в обмен на просто бумагу, а потом вообще за нули и единички в компьютере? И так долго!! Все всё понимали, но продолжали жить в этой парадигме. КАК?
Комментарии, по рейтингу, по дате
Я уверен, что в будущем, когда потомки будут изучать исторический период времени "PAX AMERICANA", то самым главным вопросом, который будет их изумлять, будет:"Каким образом одной стране удалось убедить другие страны отдавать РЕАЛЬНЫЕ материальные и нематериальные ценности в обмен на просто бумагу, а потом вообще за нули и единички в компьютере? И так долго!! Все всё понимали, но продолжали жить в этой парадигме. КАК?
Все просто!
Вас с детства готовят к этому в дет.саде, школе, университете. Быть покладистым и не особо умными. Все ваше время занять работой и развлечениями, чтобы вы думали, что есть люди умнее вас, которые решат все эти проблемы. Чтобы каждый хотел жить как все. Думать о том, что подумают другие.
Любое желание разобраться в ситуации пресекать на корню.
Вот вам и мир доллара. Где голливуд мощнее, чем ядерный арсенал.
bozon house 14.01.2017 в 15:05:51 # 573388
Цитата: Absolute от 14.01.2017 14:22:58Сперва понравилось, а потом немного напряг мозг и уловил ноту лукавства...Слишком все просто, прям мир овец.
Quote:
Я уверен, что в будущем, когда потомки будут изучать исторический период времени "PAX AMERICANA", то самым главным вопросом, который будет их изумлять, будет:"Каким образом одной стране удалось убедить другие страны отдавать РЕАЛЬНЫЕ материальные и нематериальные ценности в обмен на просто бумагу, а потом вообще за нули и единички в компьютере? И так долго!! Все всё понимали, но продолжали жить в этой парадигме. КАК?
Все просто!
Вас с детства готовят к этому в дет.саде, школе, университете. Быть покладистым и не особо умными. Все ваше время занять работой и развлечениями, чтобы вы думали, что есть люди умнее вас, которые решат все эти проблемы. Чтобы каждый хотел жить как все. Думать о том, что подумают другие.
Любое желание разобраться в ситуации пресекать на корню.
Вот вам и мир доллара. Где голливуд мощнее, чем ядерный арсенал.
Я уверен, что в будущем, когда потомки будут изучать исторический период времени "PAX AMERICANA", то самым главным вопросом, который будет их изумлять, будет:"Каким образом одной стране удалось убедить другие страны отдавать РЕАЛЬНЫЕ материальные и нематериальные ценности в обмен на просто бумагу, а потом вообще за нули и единички в компьютере? И так долго!! Все всё понимали, но продолжали жить в этой парадигме. КАК?
Все просто!
Вас с детства готовят к этому в дет.саде, школе, университете. Быть покладистым и не особо умными. Все ваше время занять работой и развлечениями, чтобы вы думали, что есть люди умнее вас, которые решат все эти проблемы. Чтобы каждый хотел жить как все. Думать о том, что подумают другие.
Любое желание разобраться в ситуации пресекать на корню.
Вот вам и мир доллара. Где голливуд мощнее, чем ядерный арсенал.
bozon house 14.01.2017 в 15:07:12 # 573389
Цитата: bozon house от 14.01.2017 15:05:51
Цитата: Absolute от 14.01.2017 14:22:58Сперва понравилось, а потом немного напряг мозг и уловил ноту лукавства...Слишком все просто, прям мир овец.
Quote:
Я уверен, что в будущем, когда потомки будут изучать исторический период времени "PAX AMERICANA", то самым главным вопросом, который будет их изумлять, будет:"Каким образом одной стране удалось убедить другие страны отдавать РЕАЛЬНЫЕ материальные и нематериальные ценности в обмен на просто бумагу, а потом вообще за нули и единички в компьютере? И так долго!! Все всё понимали, но продолжали жить в этой парадигме. КАК?
Все просто!
Вас с детства готовят к этому в дет.саде, школе, университете. Быть покладистым и не особо умными. Все ваше время занять работой и развлечениями, чтобы вы думали, что есть люди умнее вас, которые решат все эти проблемы. Чтобы каждый хотел жить как все. Думать о том, что подумают другие.
Любое желание разобраться в ситуации пресекать на корню.
Вот вам и мир доллара. Где голливуд мощнее, чем ядерный арсенал.
Я уверен, что в будущем, когда потомки будут изучать исторический период времени "PAX AMERICANA", то самым главным вопросом, который будет их изумлять, будет:"Каким образом одной стране удалось убедить другие страны отдавать РЕАЛЬНЫЕ материальные и нематериальные ценности в обмен на просто бумагу, а потом вообще за нули и единички в компьютере? И так долго!! Все всё понимали, но продолжали жить в этой парадигме. КАК?
Все просто!
Вас с детства готовят к этому в дет.саде, школе, университете. Быть покладистым и не особо умными. Все ваше время занять работой и развлечениями, чтобы вы думали, что есть люди умнее вас, которые решат все эти проблемы. Чтобы каждый хотел жить как все. Думать о том, что подумают другие.
Любое желание разобраться в ситуации пресекать на корню.
Вот вам и мир доллара. Где голливуд мощнее, чем ядерный арсенал.
Все гениальное просто. Смысл в том, что эта идея настолько банальна, что никто в нее не верит. Якобы не может быть.
Ну и кто признается, что он глуп, не правда ли?
bozon house 14.01.2017 в 15:30:17 # 573393
Цитата: Absolute от 14.01.2017 15:16:09Тут есть то, о чем почему-то предпочитают умалчивать. Отдавая фантики, т. е. бумагу получаешь ощутимые материальные ценности в личное пользование. Разве не так ?
Все гениальное просто. Смысл в том, что эта идея настолько банальна, что никто в нее не верит. Якобы не может быть.
Ну и кто признается, что он глуп, не правда ли?
Цитата: bozon house от 14.01.2017 15:05:51
Цитата: Absolute от 14.01.2017 14:22:58Сперва понравилось, а потом немного напряг мозг и уловил ноту лукавства...Слишком все просто, прям мир овец.
Quote:
Я уверен, что в будущем, когда потомки будут изучать исторический период времени "PAX AMERICANA", то самым главным вопросом, который будет их изумлять, будет:"Каким образом одной стране удалось убедить другие страны отдавать РЕАЛЬНЫЕ материальные и нематериальные ценности в обмен на просто бумагу, а потом вообще за нули и единички в компьютере? И так долго!! Все всё понимали, но продолжали жить в этой парадигме. КАК?
Все просто!
Вас с детства готовят к этому в дет.саде, школе, университете. Быть покладистым и не особо умными. Все ваше время занять работой и развлечениями, чтобы вы думали, что есть люди умнее вас, которые решат все эти проблемы. Чтобы каждый хотел жить как все. Думать о том, что подумают другие.
Любое желание разобраться в ситуации пресекать на корню.
Вот вам и мир доллара. Где голливуд мощнее, чем ядерный арсенал.
Я уверен, что в будущем, когда потомки будут изучать исторический период времени "PAX AMERICANA", то самым главным вопросом, который будет их изумлять, будет:"Каким образом одной стране удалось убедить другие страны отдавать РЕАЛЬНЫЕ материальные и нематериальные ценности в обмен на просто бумагу, а потом вообще за нули и единички в компьютере? И так долго!! Все всё понимали, но продолжали жить в этой парадигме. КАК?
Все просто!
Вас с детства готовят к этому в дет.саде, школе, университете. Быть покладистым и не особо умными. Все ваше время занять работой и развлечениями, чтобы вы думали, что есть люди умнее вас, которые решат все эти проблемы. Чтобы каждый хотел жить как все. Думать о том, что подумают другие.
Любое желание разобраться в ситуации пресекать на корню.
Вот вам и мир доллара. Где голливуд мощнее, чем ядерный арсенал.
Все гениальное просто. Смысл в том, что эта идея настолько банальна, что никто в нее не верит. Якобы не может быть.
Ну и кто признается, что он глуп, не правда ли?
Цитата: bozon house от 14.01.2017 15:30:17
Цитата: Absolute от 14.01.2017 15:16:09Тут есть то, о чем почему-то предпочитают умалчивать. Отдавая фантики, т. е. бумагу получаешь ощутимые материальные ценности в личное пользование. Разве не так ?
Все гениальное просто. Смысл в том, что эта идея настолько банальна, что никто в нее не верит. Якобы не может быть.
Ну и кто признается, что он глуп, не правда ли?
Цитата: bozon house от 14.01.2017 15:05:51
Цитата: Absolute от 14.01.2017 14:22:58Сперва понравилось, а потом немного напряг мозг и уловил ноту лукавства...Слишком все просто, прям мир овец.
Quote:
Я уверен, что в будущем, когда потомки будут изучать исторический период времени "PAX AMERICANA", то самым главным вопросом, который будет их изумлять, будет:"Каким образом одной стране удалось убедить другие страны отдавать РЕАЛЬНЫЕ материальные и нематериальные ценности в обмен на просто бумагу, а потом вообще за нули и единички в компьютере? И так долго!! Все всё понимали, но продолжали жить в этой парадигме. КАК?
Все просто!
Вас с детства готовят к этому в дет.саде, школе, университете. Быть покладистым и не особо умными. Все ваше время занять работой и развлечениями, чтобы вы думали, что есть люди умнее вас, которые решат все эти проблемы. Чтобы каждый хотел жить как все. Думать о том, что подумают другие.
Любое желание разобраться в ситуации пресекать на корню.
Вот вам и мир доллара. Где голливуд мощнее, чем ядерный арсенал.
Я уверен, что в будущем, когда потомки будут изучать исторический период времени "PAX AMERICANA", то самым главным вопросом, который будет их изумлять, будет:"Каким образом одной стране удалось убедить другие страны отдавать РЕАЛЬНЫЕ материальные и нематериальные ценности в обмен на просто бумагу, а потом вообще за нули и единички в компьютере? И так долго!! Все всё понимали, но продолжали жить в этой парадигме. КАК?
Все просто!
Вас с детства готовят к этому в дет.саде, школе, университете. Быть покладистым и не особо умными. Все ваше время занять работой и развлечениями, чтобы вы думали, что есть люди умнее вас, которые решат все эти проблемы. Чтобы каждый хотел жить как все. Думать о том, что подумают другие.
Любое желание разобраться в ситуации пресекать на корню.
Вот вам и мир доллара. Где голливуд мощнее, чем ядерный арсенал.
Все гениальное просто. Смысл в том, что эта идея настолько банальна, что никто в нее не верит. Якобы не может быть.
Ну и кто признается, что он глуп, не правда ли?
Внимательно прочитайте текст.
bozon house 14.01.2017 в 15:36:43 # 573395
Сладкая Вата 14.01.2017 в 18:13:27 # 573414
Цитата: Absolute от 14.01.2017 14:22:58
Quote:
Все просто!
Вас с детства готовят к этому в дет.саде, школе, университете. Быть покладистым и не особо умными. Все ваше время занять работой и развлечениями, чтобы вы думали, что есть люди умнее вас, которые решат все эти проблемы. Чтобы каждый хотел жить как все. Думать о том, что подумают другие.
Любое желание разобраться в ситуации пресекать на корню.
Quote:
Все просто!
Вас с детства готовят к этому в дет.саде, школе, университете. Быть покладистым и не особо умными. Все ваше время занять работой и развлечениями, чтобы вы думали, что есть люди умнее вас, которые решат все эти проблемы. Чтобы каждый хотел жить как все. Думать о том, что подумают другие.
Любое желание разобраться в ситуации пресекать на корню.
ты щас опасные мысли излагаешь, еретик окаянный