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Империя зла
Кудрин: "Идеи Трампа угрожают мировой экономике"
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danilov 14 Января 2017 в 13:45:21
Москва, 13 января. Меры, которые предлагает избранный президент США Дональд Трамп, опасны для мировой экономики, заявил бывший министр финансов России, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.

«В части дефицита бюджета Соединенных Штатов, допустим, предложено активное, массированное инвестирование в инфраструктуру США с увеличением, наращиванием дефицита бюджета США», — привел пример Кудрин.
Он обратил внимание, что такие шаги опасны для кредитоспособности США. Бывший глава Минфина отметил, что у США в настоящее время предельные величины долга. Если Вашингтон продолжит дальнейшее наращивание, то это может привести к снижению доверия к доллару в мире.
«Соответственно, если такая политика бюджетного дефицита будет осуществляться, — это уже, в принципе, экспертами было заявлено в последние две недели, — будет быстрее повышаться ставка ФРС как ответная мера для балансировки экономики», — заметил председатель совета Центра стратегических разработок.
«Вот почему меры Трампа считаются недостаточно выгодными, в том числе для мировой экономики и, в конечном счете, для США», — заключил Кудрин.

https://riafan.ru/594965-kudri n-zayavil-chto-idei-trampa-ugr ozhayut-mirovoi-ekonomike

Quote:
Я уверен, что в будущем, когда потомки будут изучать исторический период времени "PAX AMERICANA", то самым главным вопросом, который будет их изумлять, будет:"Каким образом одной стране удалось убедить другие страны отдавать РЕАЛЬНЫЕ материальные и нематериальные ценности в обмен на просто бумагу, а потом вообще за нули и единички в компьютере? И так долго!! Все всё понимали, но продолжали жить в этой парадигме. КАК?
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  Пришелец 14.01.2017 в 14:00:50   # 573386
Дайте телефон того кто в субботу и воскресенье будет на Тау Самалы или позвоните на мой +77713673052. Хочется там полетать и узнать был ли сегодня ветер
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  Absolute 14.01.2017 в 14:22:58   # 573387
Quote:
Я уверен, что в будущем, когда потомки будут изучать исторический период времени "PAX AMERICANA", то самым главным вопросом, который будет их изумлять, будет:"Каким образом одной стране удалось убедить другие страны отдавать РЕАЛЬНЫЕ материальные и нематериальные ценности в обмен на просто бумагу, а потом вообще за нули и единички в компьютере? И так долго!! Все всё понимали, но продолжали жить в этой парадигме. КАК?

Все просто!

Вас с детства готовят к этому в дет.саде, школе, университете. Быть покладистым и не особо умными. Все ваше время занять работой и развлечениями, чтобы вы думали, что есть люди умнее вас, которые решат все эти проблемы. Чтобы каждый хотел жить как все. Думать о том, что подумают другие.

Любое желание разобраться в ситуации пресекать на корню.

Вот вам и мир доллара. Где голливуд мощнее, чем ядерный арсенал.
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  bozon house 14.01.2017 в 15:05:51   # 573388
Цитата: Absolute от 14.01.2017 14:22:58
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Сперва понравилось, а потом немного напряг мозг и уловил ноту лукавства...Слишком все просто, прям мир овец.
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  bozon house 14.01.2017 в 15:07:12   # 573389
Мир: "Идеи Мавроди угрожают мировой экономике".
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  Absolute 14.01.2017 в 15:16:09   # 573392
Цитата: bozon house от 14.01.2017 15:05:51
Цитата: Absolute от 14.01.2017 14:22:58
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Сперва понравилось, а потом немного напряг мозг и уловил ноту лукавства...Слишком все просто, прям мир овец.


Все гениальное просто. Смысл в том, что эта идея настолько банальна, что никто в нее не верит. Якобы не может быть.

Ну и кто признается, что он глуп, не правда ли?
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  bozon house 14.01.2017 в 15:30:17   # 573393
Цитата: Absolute от 14.01.2017 15:16:09
Цитата: bozon house от 14.01.2017 15:05:51
Цитата: Absolute от 14.01.2017 14:22:58
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Сперва понравилось, а потом немного напряг мозг и уловил ноту лукавства...Слишком все просто, прям мир овец.


Все гениальное просто. Смысл в том, что эта идея настолько банальна, что никто в нее не верит. Якобы не может быть.

Ну и кто признается, что он глуп, не правда ли?
Тут есть то, о чем почему-то предпочитают умалчивать. Отдавая фантики, т. е. бумагу получаешь ощутимые материальные ценности в личное пользование. Разве не так ?
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  Absolute 14.01.2017 в 15:32:19   # 573394
Цитата: bozon house от 14.01.2017 15:30:17
Цитата: Absolute от 14.01.2017 15:16:09
Цитата: bozon house от 14.01.2017 15:05:51
Цитата: Absolute от 14.01.2017 14:22:58
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Сперва понравилось, а потом немного напряг мозг и уловил ноту лукавства...Слишком все просто, прям мир овец.


Все гениальное просто. Смысл в том, что эта идея настолько банальна, что никто в нее не верит. Якобы не может быть.

Ну и кто признается, что он глуп, не правда ли?
Тут есть то, о чем почему-то предпочитают умалчивать. Отдавая фантики, т. е. бумагу получаешь ощутимые материальные ценности в личное пользование. Разве не так ?

Внимательно прочитайте текст.
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  bozon house 14.01.2017 в 15:36:43   # 573395
Прочитал, и никаких открытий для себя не сделал, а то что вульгарностью пытаются объяснить очень сложные вещи, так это не от гениальности.
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  Сладкая Вата 14.01.2017 в 18:13:27   # 573414
Цитата: Absolute от 14.01.2017 14:22:58
Quote:

Все просто!

Вас с детства готовят к этому в дет.саде, школе, университете. Быть покладистым и не особо умными. Все ваше время занять работой и развлечениями, чтобы вы думали, что есть люди умнее вас, которые решат все эти проблемы. Чтобы каждый хотел жить как все. Думать о том, что подумают другие.

Любое желание разобраться в ситуации пресекать на корню.



ты щас опасные мысли излагаешь, еретик окаянный
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