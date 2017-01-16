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Империя зла
10 основных принципов военной пропаганды
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danilov 16 Января 2017 в 14:39:13
10 основных принципов военной пропаганды, из книги "Falsehood in war-time" (автор - лорд Arthur Ponsonby):
1. Мы не хотим войны.
2. За все несет ответственность другая сторона.
3. Лидер противоборствующей страны - сущий дьявол.
4. Мы боремся за благородные цели, а не преследуем свои интересы.
5. Враг использует запрещенное оружие.
6. Враг целенаправленно совершает злодеяния, мы - только случайно.
7. Наши потери незначительны, потери противника огромны.
8. Представители культуры, искусства и интеллектуалы поддерживают наше дело.
9. Наша миссия священна.
10. Предателем является любой, кто поставит под вопрос сообщения наших СМИ.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 16.01.2017 в 14:44:13   # 573630
чё за бред ?
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  Zoggyla 16.01.2017 в 14:47:44   # 573633
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  Лысый 16.01.2017 в 14:53:07   # 573637
На первом анале, RT, и прочих раиссях так дело и обстоит.
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  шымкентский 16.01.2017 в 14:53:31   # 573639
Именно так войну в Сирии первый канал освещает
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  шымкентский 16.01.2017 в 14:54:04   # 573641
Лысый, мы с Вами одновременно ))
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  Zoggyla 16.01.2017 в 14:55:44   # 573643
Ну так оружие потенциальных противников оборачивают против противников. Суть высокого кпд обучения.
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  GoodZone 16.01.2017 в 15:20:40   # 573659
Ну так оно и понятно:

1. Мы не хотим войны.
Кто у нас самый "безобидный и вынуждены" спасать весь мир и даже систему ПРО придумали и НАТО на восток двигают с благородной святой целью?
2. За все несет ответственность другая сторона.
А кто во всем виноват? даже анекдот есть...
3. Лидер противоборствующей страны - сущий дьявол.
О ком это? его именем наверное уже детей пугают, он лично Трампа поставил во главе БД...
4. Мы боремся за благородные цели, а не преследуем свои интересы.
Продвижение демократии по всему миру - цель "благородная" конечно... какие могут быть корыстные интересы? нефть, природные ресурсы, продажа наркоты и оружия - это так , бонус приятный, главное ДЕМОКРАТИЯ...
5. Враг использует запрещенное оружие.
Кассетные бомбы, гибридная война, хим оружие, поддержка деспотов, правда законно избранных и не лояльных к демократичному...
6. Враг целенаправленно совершает злодеяния, мы - только случайно.
если даже не совершает, то можно и придумать что-нибудь и обвинить - самолет над украиной сбили, например, а случайности на каждом шагу...
7. Наши потери незначительны, потери противника огромны.
помнится кто-то плясал на костях погибших ТУ 154-го...
8. Представители культуры, искусства и интеллектуалы поддерживают наше дело.
даже можно не комментировать ...макаревич и К...
9. Наша миссия священна.
и опять ДЕМОКРАТИЯ
10. Предателем является любой, кто поставит под вопрос сообщения наших СМИ.
достаточно Псаки-Кирби послушать...

Да, российские каналы тоже занимаются пропагандой, ну так ответку получать и бежать "жаловаться воспитательнице" как-то совсем уж по-детски...
RT давят со всех сторон и ничего, а как НКО попросили зарегистрироваться - вони было...
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  Zoggyla 16.01.2017 в 15:23:50   # 573663
На войне, как на войне.
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  шымкентский 16.01.2017 в 15:26:20   # 573664
Если у кремля проблемы с белым домом, то нам какое дело? Американцы казахстанцам не враги
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  едридмадрид 16.01.2017 в 15:29:46   # 573665
Цитата: шымкентский от 16.01.2017 15:26:20
Если у кремля проблемы с белым домом, то нам какое дело? Американцы казахстанцам не враги


вот зря ,ТУТ ,на сайте это сказал
сейчас всякие припрутся и докажут тебе обратное усераться будут ,
что ВСЁ там на западе - это загнивание и прочее зараза

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  332-712 16.01.2017 в 15:30:18   # 573668
Цитата: шымкентский от 16.01.2017 15:26:20
Если у кремля проблемы с белым домом, то нам какое дело? Американцы казахстанцам не враги


наивный...
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  arhar 16.01.2017 в 15:41:49   # 573674
Цитата: шымкентский от 16.01.2017 15:26:20
Если у кремля проблемы с белым домом, то нам какое дело? Американцы казахстанцам не враги

они и россиянам не враги, а это просто шоу для обывателя, главное бабки зарабатываются, и электорат голосует
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  Викторовна 16.01.2017 в 16:00:02   # 573687
Тупоголовые на сайте американцам оду поют, ну ну. Когда вас с улыбочкой разденут ваши Друзья, побежите искать помощи у близкого соседа. А те, как последние лохи, помогут,- мы им не чужие, много лет были одной страной.
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  Лысый 16.01.2017 в 16:03:25   # 573689
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  Лысый 16.01.2017 в 16:04:59   # 573691
Цитата: Викторовна от 16.01.2017 16:00:02
Тупоголовые на сайте американцам оду поют, ну ну. Когда вас с улыбочкой разденут ваши Друзья, побежите искать помощи у близкого соседа. А те, как последние лохи, помогут,- мы им не чужие, много лет были одной страной.


Пока что, акромя гиморов, от соседей ничего не поимели. Хотя бы в плане цен на ГСМ.
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  Manitu 16.01.2017 в 16:20:49   # 573697
Цитата: шымкентский от 16.01.2017 15:26:20
Если у кремля проблемы с белым домом, то нам какое дело? Американцы казахстанцам не враги
Цитата: едридмадрид от 16.01.2017 15:29:46
Цитата: шымкентский от 16.01.2017 15:26:20
Если у кремля проблемы с белым домом, то нам какое дело? Американцы казахстанцам не враги


вот зря ,ТУТ ,на сайте это сказал
сейчас всякие припрутся и докажут тебе обратное усераться будут ,
что ВСЁ там на западе - это загнивание и прочее зараза


Походу у демократов сегодня день зарплаты.
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  GoodZone 16.01.2017 в 16:46:19   # 573703
Цитата: Лысый от 16.01.2017 16:04:59
Цитата: Викторовна от 16.01.2017 16:00:02
Тупоголовые на сайте американцам оду поют, ну ну. Когда вас с улыбочкой разденут ваши Друзья, побежите искать помощи у близкого соседа. А те, как последние лохи, помогут,- мы им не чужие, много лет были одной страной.


Пока что, акромя гиморов, от соседей ничего не поимели. Хотя бы в плане цен на ГСМ.


Ну так и понятно, мы же знаем "кто во всем виноват"... ЧИТАЙ ПУНКТ 2 (2. За все несет ответственность другая сторона.)
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  GoodZone 16.01.2017 в 17:13:40   # 573712
американцы имеют собственные базы, а также снятые во временное пользование в 130 странах мира, в мире всего 197 государств, баз около 700.
А теперь вопрос "нашим верным друзьям демократии" - ЗАЧЕМ?
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