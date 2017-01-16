10 основных принципов военной пропаганды

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danilov 16 Января 2017 в 14:39:13
1. Мы не хотим войны.
2. За все несет ответственность другая сторона.
3. Лидер противоборствующей страны - сущий дьявол.
4. Мы боремся за благородные цели, а не преследуем свои интересы.
5. Враг использует запрещенное оружие.
6. Враг целенаправленно совершает злодеяния, мы - только случайно.
7. Наши потери незначительны, потери противника огромны.
8. Представители культуры, искусства и интеллектуалы поддерживают наше дело.
9. Наша миссия священна.
10. Предателем является любой, кто поставит под вопрос сообщения наших СМИ.
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 16.01.2017 в 14:44:13 # 573630
Цитата: едридмадрид от 16.01.2017 14:44:13Лорд.
чё за бред ?
чё за бред ?
шымкентский 16.01.2017 в 14:53:31 # 573639
шымкентский 16.01.2017 в 14:54:04 # 573641
1. Мы не хотим войны.
Кто у нас самый "безобидный и вынуждены" спасать весь мир и даже систему ПРО придумали и НАТО на восток двигают с благородной святой целью?
2. За все несет ответственность другая сторона.
А кто во всем виноват? даже анекдот есть...
3. Лидер противоборствующей страны - сущий дьявол.
О ком это? его именем наверное уже детей пугают, он лично Трампа поставил во главе БД...
4. Мы боремся за благородные цели, а не преследуем свои интересы.
Продвижение демократии по всему миру - цель "благородная" конечно... какие могут быть корыстные интересы? нефть, природные ресурсы, продажа наркоты и оружия - это так , бонус приятный, главное ДЕМОКРАТИЯ...
5. Враг использует запрещенное оружие.
Кассетные бомбы, гибридная война, хим оружие, поддержка деспотов, правда законно избранных и не лояльных к демократичному...
6. Враг целенаправленно совершает злодеяния, мы - только случайно.
если даже не совершает, то можно и придумать что-нибудь и обвинить - самолет над украиной сбили, например, а случайности на каждом шагу...
7. Наши потери незначительны, потери противника огромны.
помнится кто-то плясал на костях погибших ТУ 154-го...
8. Представители культуры, искусства и интеллектуалы поддерживают наше дело.
даже можно не комментировать ...макаревич и К...
9. Наша миссия священна.
и опять ДЕМОКРАТИЯ
10. Предателем является любой, кто поставит под вопрос сообщения наших СМИ.
достаточно Псаки-Кирби послушать...
Да, российские каналы тоже занимаются пропагандой, ну так ответку получать и бежать "жаловаться воспитательнице" как-то совсем уж по-детски...
RT давят со всех сторон и ничего, а как НКО попросили зарегистрироваться - вони было...
шымкентский 16.01.2017 в 15:26:20 # 573664
едридмадрид 16.01.2017 в 15:29:46 # 573665
Цитата: шымкентский от 16.01.2017 15:26:20
Если у кремля проблемы с белым домом, то нам какое дело? Американцы казахстанцам не враги
Если у кремля проблемы с белым домом, то нам какое дело? Американцы казахстанцам не враги
вот зря ,ТУТ ,на сайте это сказал
сейчас всякие припрутся и докажут тебе обратное усераться будут ,
что ВСЁ там на западе - это загнивание и прочее зараза
Цитата: шымкентский от 16.01.2017 15:26:20
Если у кремля проблемы с белым домом, то нам какое дело? Американцы казахстанцам не враги
Если у кремля проблемы с белым домом, то нам какое дело? Американцы казахстанцам не враги
наивный...
Цитата: шымкентский от 16.01.2017 15:26:20
Если у кремля проблемы с белым домом, то нам какое дело? Американцы казахстанцам не враги
Если у кремля проблемы с белым домом, то нам какое дело? Американцы казахстанцам не враги
они и россиянам не враги, а это просто шоу для обывателя, главное бабки зарабатываются, и электорат голосует
Викторовна 16.01.2017 в 16:00:02 # 573687
Цитата: 332-712 от 16.01.2017 15:30:18
наивный...
Цитата: шымкентский от 16.01.2017 15:26:20
Если у кремля проблемы с белым домом, то нам какое дело? Американцы казахстанцам не враги
Если у кремля проблемы с белым домом, то нам какое дело? Американцы казахстанцам не враги
наивный...
Внушаемый, в смысле гимназист.
Цитата: Викторовна от 16.01.2017 16:00:02
Тупоголовые на сайте американцам оду поют, ну ну. Когда вас с улыбочкой разденут ваши Друзья, побежите искать помощи у близкого соседа. А те, как последние лохи, помогут,- мы им не чужие, много лет были одной страной.
Тупоголовые на сайте американцам оду поют, ну ну. Когда вас с улыбочкой разденут ваши Друзья, побежите искать помощи у близкого соседа. А те, как последние лохи, помогут,- мы им не чужие, много лет были одной страной.
Пока что, акромя гиморов, от соседей ничего не поимели. Хотя бы в плане цен на ГСМ.
Цитата: шымкентский от 16.01.2017 15:26:20
Если у кремля проблемы с белым домом, то нам какое дело? Американцы казахстанцам не враги
Если у кремля проблемы с белым домом, то нам какое дело? Американцы казахстанцам не враги
Цитата: едридмадрид от 16.01.2017 15:29:46
вот зря ,ТУТ ,на сайте это сказал
сейчас всякие припрутся и докажут тебе обратное усераться будут ,
что ВСЁ там на западе - это загнивание и прочее зараза
Цитата: шымкентский от 16.01.2017 15:26:20
Если у кремля проблемы с белым домом, то нам какое дело? Американцы казахстанцам не враги
Если у кремля проблемы с белым домом, то нам какое дело? Американцы казахстанцам не враги
вот зря ,ТУТ ,на сайте это сказал
сейчас всякие припрутся и докажут тебе обратное усераться будут ,
что ВСЁ там на западе - это загнивание и прочее зараза
Походу у демократов сегодня день зарплаты.
Цитата: Лысый от 16.01.2017 16:04:59
Пока что, акромя гиморов, от соседей ничего не поимели. Хотя бы в плане цен на ГСМ.
Цитата: Викторовна от 16.01.2017 16:00:02
Тупоголовые на сайте американцам оду поют, ну ну. Когда вас с улыбочкой разденут ваши Друзья, побежите искать помощи у близкого соседа. А те, как последние лохи, помогут,- мы им не чужие, много лет были одной страной.
Тупоголовые на сайте американцам оду поют, ну ну. Когда вас с улыбочкой разденут ваши Друзья, побежите искать помощи у близкого соседа. А те, как последние лохи, помогут,- мы им не чужие, много лет были одной страной.
Пока что, акромя гиморов, от соседей ничего не поимели. Хотя бы в плане цен на ГСМ.
Ну так и понятно, мы же знаем "кто во всем виноват"... ЧИТАЙ ПУНКТ 2 (2. За все несет ответственность другая сторона.)
А теперь вопрос "нашим верным друзьям демократии" - ЗАЧЕМ?