Для работающих в Белом доме журналистов предлагают ввести тест на наркотики

Цитата: Zoggyla от

Идея-впечатляет. А то общественное ощущение, что есть еще неизвестные наркотики Идея-впечатляет. А то общественное ощущение, что есть еще неизвестные наркотики

да ладно , они максимум там на травку попасть смогут , вернее спалится ( так называемый легкий наркотик , который в США некоторые штаты пытаются легализовать ))это не российская Гос Дума , где постоянно палятся с ГЕРОИНОМ в общественных комнатах))