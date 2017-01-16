Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Января 2017 в 14:41:55
По данным портала, автором инициативы является политический редактор портала Mail Online Дэвид Мартоско. Данное предложение он сделал новой президентской администрации, когда подал заявление на работу в качестве пресс-секретаря.
«Журналисты, работающие в Белом доме более одного дня в неделю, должны подвергаться проверке на наркотики, которая может производиться в любой момент, но не более двух раз в год», — говорится в предложении.
Согласно инициативе, если журналисты откажутся от прохождения теста, их следует исключить из списка на допуск в Белый дом.
RT
Комментарии, по рейтингу, по дате
Для работающих в Белом доме журналистов предлагают ввести тест на наркотики...И тестированию на полиграфе.
едридмадрид 16.01.2017 в 14:47:10 # 573632
Цитата: Zoggyla от 16.01.2017 14:43:38
Идея-впечатляет. А то общественное ощущение, что есть еще неизвестные наркотики
Идея-впечатляет. А то общественное ощущение, что есть еще неизвестные наркотики
да ладно , они максимум там на травку попасть смогут , вернее спалится ( так называемый легкий наркотик , который в США некоторые штаты пытаются легализовать ))
это не российская Гос Дума , где постоянно палятся с ГЕРОИНОМ в общественных комнатах))
Цитата: едридмадрид от 16.01.2017 14:47:10Это только ощущение общественности !
да ладно , они максимум там на травку попасть смогут , вернее спалится ( так называемый легкий наркотик , который в США некоторые штаты пытаются легализовать ))
это не российская Гос Дума , где постоянно палятся с ГЕРОИНОМ в общественных комнатах))
Цитата: Zoggyla от 16.01.2017 14:43:38
Идея-впечатляет. А то общественное ощущение, что есть еще неизвестные наркотики
Идея-впечатляет. А то общественное ощущение, что есть еще неизвестные наркотики
да ладно , они максимум там на травку попасть смогут , вернее спалится ( так называемый легкий наркотик , который в США некоторые штаты пытаются легализовать ))
это не российская Гос Дума , где постоянно палятся с ГЕРОИНОМ в общественных комнатах))
едридмадрид 16.01.2017 в 14:52:14 # 573636
"Госдума отклонила законопроект, согласно которому все депутаты и чиновники должны в обязательном порядке проходить тестирование на употребление наркотиков"
едридмадрид 16.01.2017 в 14:53:38 # 573640
О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам выявления незаконного (немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных веществ федеральными государственными гражданскими служащими, государственными гражданскими служащими субъекта Российской Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами, членами выборного органа местного самоуправления, выборными должностными лицами местного самоуправления, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации"
находится в архив