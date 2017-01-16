Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Для работающих в Белом доме журналистов предлагают ввести тест на наркотики
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 16 Января 2017 в 14:41:55
Кандидат на пост пресс-секретаря избранного президента США Дональда Трампа предложил ввести тест на наркотики для журналистов, работающих в Белом доме. Об этом сообщает BuzzFeed.

По данным портала, автором инициативы является политический редактор портала Mail Online Дэвид Мартоско. Данное предложение он сделал новой президентской администрации, когда подал заявление на работу в качестве пресс-секретаря.

«Журналисты, работающие в Белом доме более одного дня в неделю, должны подвергаться проверке на наркотики, которая может производиться в любой момент, но не более двух раз в год», — говорится в предложении.

Согласно инициативе, если журналисты откажутся от прохождения теста, их следует исключить из списка на допуск в Белый дом.

RT
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 16.01.2017 в 14:43:38   # 573629
Идея-впечатляет. А то общественное ощущение, что есть еще неизвестные наркотики
поощрить (1) | покарать
  старик 16.01.2017 в 14:45:57   # 573631
Quote:
Для работающих в Белом доме журналистов предлагают ввести тест на наркотики
...И тестированию на полиграфе.
поощрить (1) | покарать
  едридмадрид 16.01.2017 в 14:47:10   # 573632
Цитата: Zoggyla от 16.01.2017 14:43:38
Идея-впечатляет. А то общественное ощущение, что есть еще неизвестные наркотики


да ладно , они максимум там на травку попасть смогут , вернее спалится ( так называемый легкий наркотик , который в США некоторые штаты пытаются легализовать ))

это не российская Гос Дума , где постоянно палятся с ГЕРОИНОМ в общественных комнатах))
поощрить | покарать (1)
  Zoggyla 16.01.2017 в 14:49:30   # 573634
Цитата: едридмадрид от 16.01.2017 14:47:10
Цитата: Zoggyla от 16.01.2017 14:43:38
Идея-впечатляет. А то общественное ощущение, что есть еще неизвестные наркотики


да ладно , они максимум там на травку попасть смогут , вернее спалится ( так называемый легкий наркотик , который в США некоторые штаты пытаются легализовать ))

это не российская Гос Дума , где постоянно палятся с ГЕРОИНОМ в общественных комнатах))
Это только ощущение общественности !
поощрить (1) | покарать
  едридмадрид 16.01.2017 в 14:52:14   # 573636
чё там журналюг решили проверить , а между тем в российской ГосДуме

"Госдума отклонила законопроект, согласно которому все депутаты и чиновники должны в обязательном порядке проходить тестирование на употребление наркотиков"



поощрить | покарать
  едридмадрид 16.01.2017 в 14:53:38   # 573640
"Законопроект № 287363-6
О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам выявления незаконного (немедицинского) потребления наркотических средств и психотропных веществ федеральными государственными гражданскими служащими, государственными гражданскими служащими субъекта Российской Федерации, членами Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, депутатами, членами выборного органа местного самоуправления, выборными должностными лицами местного самоуправления, депутатами законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

находится в архив
поощрить | покарать
  СССР 16.01.2017 в 15:17:28   # 573654
чей-то только журналистов?
поощрить | покарать
  Skype 16.01.2017 в 15:48:22   # 573679
Псаки тест не прошла?
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь