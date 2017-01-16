Спецслужбы США препятствовали доставки лекарства Примакову

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danilov 16 Января 2017 в 14:50:21
В эфире телеканала «Россия-1» Захарова привела примеры антироссийской направленности действий действующей американской администрации. По ее словам, несколько лет назад для заболевшего Примакова потребовалось для лечения лекарство, которое можно было приобрести только в США. Из России на эти цели были переведены деньги, примерно $10 тыс. Работающему в США сотруднику МИД РФ было поручено приобрести лекарство по официальным каналам, у практикующего врача. При этом, по словам Захаровой, все необходимые документы были оформлены.
Однако в тот момент, когда российский дипломат пришел за лекарством в аптеку, он был задержан представителями спецслужб США, незаконно удерживался в течение часа.
«Была предпринята попытка вербовки», - сказала Захарова. По ее словам, дипломата пытались шантажировать, обвиняя в торговле лекарствами. Лекарство и деньги изъяли. «И не вернули до сих пор», - сказала Захарова. При этом, по ее словам, тот американский врач до сих практикует.
Она сообщила, что, в конечном итоге, сотрудника посольства через несколько дней выслали из США.
Захарова сообщила также, что после того, как российских МИД сообщил о случившемся в госдеп, госсекретарь США Джон Керри сделал все, чтобы нужное для Примакова лекарство скорее попало в Россию.
«Но время было потеряно», - сказала Захарова.
Евгений Максимович Примаков - председатель Правительства Российской Федерации (1998—1999), министр иностранных дел РФ (1996—1998), руководитель Центральной службы разведки СССР (1991), директор Службы внешней разведки России (1991—1996), председатель Совета Союза Верховного Совета СССР (1989—1990). Умер 26 июня 2015 в Москве.
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