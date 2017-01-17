Поймали террориста убившего 39 человек в Стамбуле

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danilov 17 Января 2017 в 16:43:41
Спецоперация прошла вечером в понедельник, 16 января, в Стамбуле в районе Эсенюрт. По информации Daily Sabah, Машарипов был задержан в доме своего друга, уроженца Киргизии. В настоящее время его допрашивают в штаб-квартире полиции.
О том, что турецкая полиция установила личность подозреваемого, стало известно 7 января. Им оказался выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан. Поиски стрелка, которому удалось скрыться после нападения в ночном клубе Reina, продолжались все это время.
Абдулгадир Машарипов, арестованный по подозрению в совершении теракта в ночном клубе Стамбула, признал свою вину. Об этом во вторник, 17 января, заявил губернатор Стамбула Васип Шахин, передает Hürriyet Daily News.
По словам политика, подозреваемый в совершении нападения родился в 1983 году в Узбекистане. Впоследствии он проходил подготовку в Афганистане.
Машарипова задержали в роскошной квартире в Стамбуле, где он находился вместе с сыном. Во время обыска мужчина попытался спрятаться под кровать, отмечает издание.
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