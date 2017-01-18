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Империя зла
Как переодетые дипломаты США участвовали в митингах оппозиции
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danilov 18 Января 2017 в 11:45:22
Глава МИД России Сергей Лавров сообщил в ходе пресс-конференции, что переодетые американские дипломаты принимают участие в митингах оппозиции.

По его словам, дипломаты США неоднократно появлялись в ряде регионов, среди которых - Чечня и территория вдоль границы с Донбассом. "Я уже не говорю о том, что, помимо шпионажа, дипломаты посольства США неоднократно были замечены участвующими в митингах нашей оппозиции, в антиправительственных митингах, несанкционированных митингах, в том числе и в переодетом виде", - сказал министр, слова которого приводит ТАСС.

Мужчины-дипломаты в женской одежде также пытались проникнуть на некие режимные объекты, а зайдя в здание, переодевались в туалете.

Он не уточнил, с какой целью сотрудники посольства США прибегают к подобным мерам. "Выводы можете сделать сами", - добавил Лавров.

"Если говорить о вербовочных подходах, мы не предавали гласности полную статистику на этот счет, но за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации Барака Обамы, такая недружественная активность в отношении наших дипломатов нарастала", - подчеркнул министр.

В пример он привел историю о попытке завербовать российского дипломата, которую накануне рассказывала журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова.

Как писал Ruposters, дипломат сообщила, что разведывательные службы США несколько лет назад пытались завербовать российских дипломатов, один из которых покупал лекарства для лечения бывшего премьер-министра РФ Евгения Примакова.

https://ruposters.ru/news/17-01-2017/diplomatov-v-chisle-mitinguyushhih
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 18.01.2017 в 12:01:27   # 574328
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  Лысый 18.01.2017 в 13:25:03   # 574380
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  Хитрая жопа 18.01.2017 в 13:40:34   # 574392
Ой да ладно бОльшая часть дипломатов любой страны имеет прямое отношение к спецслужбам.
Quote:
Мужчины-дипломаты в женской одежде также пытались проникнуть на некие режимные объекты, а зайдя в здание, переодевались в туалете.

С каких пор левых пускают в туалеты режимных объектов?
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  klif699 18.01.2017 в 14:02:31   # 574413
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  Лысый 18.01.2017 в 14:04:57   # 574414
klif699 18.01.2017 в 14:02:31 # 574413

Иии?
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  bozon house 18.01.2017 в 14:07:55   # 574418
Цитата: Лысый от 18.01.2017 14:04:57
klif699 18.01.2017 в 14:02:31 # 574413

Иии?
Может быть это эхо?
Нет не эхо - это такой интернет.
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