Как переодетые дипломаты США участвовали в митингах оппозиции

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danilov 18 Января 2017 в 11:45:22
По его словам, дипломаты США неоднократно появлялись в ряде регионов, среди которых - Чечня и территория вдоль границы с Донбассом. "Я уже не говорю о том, что, помимо шпионажа, дипломаты посольства США неоднократно были замечены участвующими в митингах нашей оппозиции, в антиправительственных митингах, несанкционированных митингах, в том числе и в переодетом виде", - сказал министр, слова которого приводит ТАСС.
Мужчины-дипломаты в женской одежде также пытались проникнуть на некие режимные объекты, а зайдя в здание, переодевались в туалете.
Он не уточнил, с какой целью сотрудники посольства США прибегают к подобным мерам. "Выводы можете сделать сами", - добавил Лавров.
"Если говорить о вербовочных подходах, мы не предавали гласности полную статистику на этот счет, но за последние несколько лет, особенно во время второго срока администрации Барака Обамы, такая недружественная активность в отношении наших дипломатов нарастала", - подчеркнул министр.
В пример он привел историю о попытке завербовать российского дипломата, которую накануне рассказывала журналистам официальный представитель МИД Мария Захарова.
Как писал Ruposters, дипломат сообщила, что разведывательные службы США несколько лет назад пытались завербовать российских дипломатов, один из которых покупал лекарства для лечения бывшего премьер-министра РФ Евгения Примакова.
https://ruposters.ru/news/17-01-2017/diplomatov-v-chisle-mitinguyushhih
Комментарии, по рейтингу, по дате
Хитрая жопа 18.01.2017 в 13:40:34 # 574392
Quote:
Мужчины-дипломаты в женской одежде также пытались проникнуть на некие режимные объекты, а зайдя в здание, переодевались в туалете.
С каких пор левых пускают в туалеты режимных объектов?
Цитата: Лысый от 18.01.2017 13:25:03
Иии?
bozon house 18.01.2017 в 14:07:55 # 574418
Цитата: Лысый от 18.01.2017 14:04:57Может быть это эхо?
klif699 18.01.2017 в 14:02:31 # 574413
Иии?
klif699 18.01.2017 в 14:02:31 # 574413
Иии?
Нет не эхо - это такой интернет.