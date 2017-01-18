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Империя зла
Глава ЦРУ: Трамп зашел за черту дозволенного
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danilov 18 Января 2017 в 11:52:23
Покидающий свой пост глава ЦРУ Джон Бреннан, комментируя критику в свой адрес, заявил, что избранный президент США Дональд Трамп перешел грань дозволенного.

«Такие заявления, сделанные об утечке или о непорядочности и нечестности (разведки), в моем понимании пересекают грань (дозволенного)», - передает слова Бреннана РИА «Новости».

По словам Бреннана, Трамп проявил неуважение, сравнив работу ЦРУ с подходами нацистской Германии. Причем неуважение, считает Бреннан, именно к разведчикам, погибшим во время Второй Мировой войны.Накануне Бреннан уже заявлял, что обижен сравнением Трампом ЦРУ с нацистами.

Перед этим, после появившихся в СМИ сообщений о том, что Москва имеет компромат на Трампа, избранный президент заявил, что спецслужбы «допустили разглашение информации, которая оказалась вымыслом». По его словам, так поступали и поступили бы в нацистской Германии». Он потребовал от спецслужб извиниться перед ним. Также Трамп задался вопросом, не был ли Бреннан человеком, который «слил» неправдивую иинформацию.

Напомним, на прошлой неделе СМИ заявили, что Россия якобы имеет компромат на Дональда Трампа. Он назвал эти заявления ложью, опровергли сведения и в Москве.

http://vzgliad.ru/news/2017/1/17/853809.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  bozon house 18.01.2017 в 11:54:03   # 574321
Ну в ЦРУ было у кого поучиться после 45-го. Так что Джон - саечка за испуг.
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  Хитрая жопа 18.01.2017 в 13:37:38   # 574390
Quote:
Накануне Бреннан уже заявлял, что обижен сравнением Трампом ЦРУ с нацистами.

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