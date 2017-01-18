Это российские хакеры

Группа британских исследователей под руководством Линды Кай из университета Эдж-Хилл в Ормскирке пришла к выводу, что ряд «вспомогательных» средств коммуникации, используемых людьми при общении в интернете, способны немало рассказать о чертах характера тех, кто их использует. В связи с этим специалисты призывают психологов и социологов не недооценивать возможности, которые для их работы открывает изучение смайликов.

Учёные ссылаются на ряд исследований, проводившихся ранее. В частности, не так давно стало известно, что использование смайликов в интернете и жестов в «реальном мире» задействует примерно одни и те же области головного мозга человека. Это означает, что изучение смайлов, сопровождающих сообщения, потенциально могут рассказать о человеке не меньше, чем жестикуляция.



Специалисты также отмечают, что многие люди используют смайлики для того, чтобы уточнить свой посыл и убедиться, что сообщение понято верно. Это говорит о том, что использование таких изображений по функции можно сравнить, опять же, с жестикуляцией, а в ещё большей степени — с выбором интонации.



У изучения смайликов есть и ещё несколько недооценённых преимуществ, утверждают учёные. В частности, устные разговоры довольно редко записываются, особенно если ни один из участников не имеет такой цели. Переписки же, напротив, чаще всего сохраняются, и использовать их для составления психологического портрета человека легче. При этом, согласно недавней статистике, на сегодняшний день смайликами пользуются девять из десяти интернет пользователей.



Специалисты добавляют, что, помимо смайликов определённую информацию о человеке несут и другие «модные» явления интернета — например, так называемые мемы, то есть изображения или видеозаписи, отсылающие к сравнительно недавно появившейся, но общеизвестной шутке или курьёзной ситуации. Для изучения всех подобных феноменов интернета и перспектив, открываемых ими, учёные предлагают основать новое научное направление — киберпсихологию.



Дмитрий Ерусалимский