Российские вложения в американские гособлигации составили $86 млрд в ноябре

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едридмадрид 19 Января 2017 в 12:36:30
По его свидетельству, это означает, что, по сравнению с ноябрем 2015 года, такие вложения Москвы сократились на $1,4 млрд. В декабре 2015 года и январе 2016 года данный показатель увеличивался до $92,1 млрд и $96,9 млрд соответственно. Затем, в период с марта по август прошлого года, эти вложения как росли, так и уменьшались: пик составил $90,9 млрд в июне, а низшая точка пришлась в апреле на $82,5 млрд. В сентябре 2016 года Россия вложила в гособлигации США $76,5 млрд, а в октябре - $74,6 млрд.
По состоянию на ноябрь Россия поднялась на 16-е место по инвестициям в ценные бумаги правительства США, а в октябре она была 18-ой в этом списке.
В первую тройку перечня в ноябре входили Япония ($1,109 трлн), Китай ($1,049 трлн) и Ирландия ($275,2 млрд).
Иностранные государства владели в ноябре ценными бумагами США на сумму в $5,944 трлн. Для сравнения - в октябре эта цифра составляла $6,040 трлн, а в ноябре 2015 года - $6,125 трлн.
Американскими гособлигациями владеют иностранные юридические и физические лица, а также компании, фонды и частные инвесторы. Торговля ими позволяет правительству США осуществлять государственные расходы в условиях большого бюджетного дефицита. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами, которые продаются на мировом финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.
http://tass.ru/ekonomika/3952700
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 19.01.2017 в 12:58:46 # 574752
Цитата: walker от 19.01.2017 12:54:18
А Кз сколько проинвестировал на процветание пендосии?
А Кз сколько проинвестировал на процветание пендосии?
да это и не важно ))
важно , то что многие челы тут распинались и говорили конец доллару ,
а оказывается вот оно что Россия освобождались от бакса , стали 18 , а теперь наоборот ещё больше вкладываются в процветание США ,
на две строчке в вверх поднялись , стали 16
едридмадрид 19.01.2017 в 13:08:38 # 574754
" Правительство РФ в 2017 году замораживает возможные доходы от цен на нефть свыше $40 за баррель, не дожидаясь принятия нового бюджетного правила. Если цена на нефть в 2017 году продержится на уровне $50–55 за баррель, это позволит сохранить в резервах на выборный 2018 год дополнительные 1–1,4 трлн руб.
По состоянию на 1 января 2017 года объем Резервного фонда составил 972,13 млрд руб., что эквивалентно $16,03 млрд, объем ФНБ — 4,359 трлн руб. ($71,87 млрд). Ранее подразумевалось, что по итогам 2017 года Резервный фонд будет исчерпан."
http://tass.ru/ural-news/3950725
едридмадрид 19.01.2017 в 13:22:19 # 574756
Скоро выборы 2018 год , деньги нужно экономить -а главное СОХРАНИТЬ ,
а как сохранить - правильно ,покупаем фин бумаги США ( вкладывая тем самым в их экономику ) это надежное сохранение ,
прекращаем всякие войнушки в дальних странах,
закрываем бредовые проекты в стиле " Новороссия" ,
прекращаем подкармливать ( икру с мясом не даём , переходим на хлеб и воду ) и по возможности отрываем от кормушки - всякие сепаратисткие Республики ,
А местным ( и не только) дуракам вливаем в уши" денег нет, вы держитесь там".
И ещё быдло патриотам ( так же вливаем) песни о том, что "доллару конец", "госдолг США" и пр.
едридмадрид 19.01.2017 в 14:13:12 # 574765
Цитата: walker от 19.01.2017 13:10:16
Трамп - наше фсё!
http://tass.ru/ural-news/3950725
Трамп - наше фсё!
http://tass.ru/ural-news/3950725
медаль - как то ещё можно "понять и простить "
а вот когда народ российский РЕАЛЬНо облизывать ( лизать ) его будет -
это уже МАРАЗМ ( хотя чему удивляться , телезомби пузики - они такие ))
Изображение избранного президента США Дональда Трампа на упаковке сахара в тульском супермаркете, 16 января 2017 года
Картинка не ставится. На графике видна общая тенденция, всплески увеличения были, но тренд на понижение вполне очевиден.
едридмадрид 19.01.2017 в 14:47:45 # 574778
Цитата: GoodZone от 19.01.2017 14:22:11
После случая в 2014г., когда Россия за бесценок скупила свои нефтяные и газовые активы, которые находились в руках западных финансистов .
После случая в 2014г., когда Россия за бесценок скупила свои нефтяные и газовые активы, которые находились в руках западных финансистов .
я так понимаю в экономике и в спорте, ты, мягко сказать профан ,
а что насчет Путин всех наёб...л в 2014г , так это россиянам расскажи , они это уже проходили , и стали жить после 2014 года ( и не только , были случае когда также всё за бесценок купили )) ещё ЛУЧШЕ чем до 2014 года
да кстати там ещё вот что в оригинале было
" «Европейские финансовые акулы остались в дураках: за пару минут Россия за гроши скупила нефтяные и газовые активы стоимостью в миллиарды. Такой удивительной операции мы не видели с момента создания фондового рынка», — пишет InSerbia."
КАРЛ -европейские , но не как все ЗАПАДНЫЕ , европейские компании , если верить этому новостному фейку )))
едридмадрид 19.01.2017 в 14:49:50 # 574780
Не смешите мои тапочки. У нас теперь что, весь экспортный товарооборот в рублях, а не долларах?
И если уж кто оставил в дураках западных финансистов, то это пока единственная страна в мире - Исландия"
Удачи вам в вашей священной борьбе с нами - ватниками-сталинистами-совками .
едридмадрид 19.01.2017 в 15:06:11 # 574783
Цитата: GoodZone от 19.01.2017 14:59:25
едридмадрид = $.
Удачи вам в вашей священной борьбе с нами - ватниками-сталинистами-совками .
едридмадрид = $.
Удачи вам в вашей священной борьбе с нами - ватниками-сталинистами-совками .
и вам не хворать )) попейте чайку с лимончиком ,нервишки успокойте ( в подарок к чаю )
осталось потерпеть немного, до 20января ,
а потом вступит в должность хороший американский барин из -за океана ,
вот тогда ,будет и у вас " победы" на фронте с мировым КАПИТАЛИЗМОМ