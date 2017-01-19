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Империя зла
Дональд Трамп о 9/11: Башни ВТЦ были взорваны изнутри
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GoodZone 19 Января 2017 в 20:44:52


Комментарии, по рейтингу, по дате
  Ap6ubergenov 19.01.2017 в 21:58:35   # 574901
Каждый день-это история, и чем старее годы, тем интересней истории
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  bozon house 19.01.2017 в 22:00:24   # 574903
Проглядели казачка!
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