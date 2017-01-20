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Империя зла
Гражданин Казахстана признался в США в пособничестве ДАИШ
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МишкаНаСевер 20 Января 2017 в 08:58:53
ВАШИНГТОН, 20 янв — РИА Новости, Алексей Богдановский. Гражданин Казахстана Ахрор Саидахметов признал себя виновным в сговоре с целью оказания поддержки террористической организации ДАИШ, сообщил в пресс-релизе в четверг минюст США.

Саидахметов (21 год) жил в Нью-Йорке. Ему грозит тюремное заключение сроком до 15 лет, даже несмотря на сделку с правосудием.
Прокурор США Роберт Кейперс заявил, что обвиняемый намеревался поехать в Сирию и воевать там на стороне ИГ либо осуществить теракт на территории США.

Согласно обвинительному заключению, в 2014-2015 годах Саидахметов и его подельник, гражданин Узбекистана Абдурасул Журабоев совместно планировали поездку в Сирию, а если это не получится, купить автомат и расстрелять полицейских. В 2015 году Саидахметова арестовали в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке, где он пытался сесть на самолет, летевший в Турцию. Журабоева арестовали в тот же день и тоже с билетом в Турцию. По делу проходит еще один гражданин Узбекистана Аброр Хабибов, которого обвиняют в попытке собирать деньги на помощь террористам.

https://ria.ru/world/20170120/1486093346.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Samruk 20.01.2017 в 09:12:40   # 574955
если бы в Казахстане его поймали, такая же участь ждала бы его, так что не жалко.
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  Лялька 20.01.2017 в 11:51:30   # 574996
вот что таким людям не хватает???????
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  KAN13 20.01.2017 в 12:38:14   # 575003

Мозга.
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