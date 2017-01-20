Facebook запретил телеканалу RT выкладывать видео и трансляции

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Января 2017 в 09:57:56
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 20.01.2017 в 10:18:09 # 574970
"Маргарита Симоньян @M_Simonyan
Доступ RT к Facebook восстановлен в полном объеме. "
едридмадрид 20.01.2017 в 10:21:00 # 574971
Цитата: vladtr от 20.01.2017 10:17:02
Обделались америкосы капитально. Проигрывают по всем фронтам.
Обделались америкосы капитально. Проигрывают по всем фронтам.
не тупи
там вопрос авторского и смежного права возник ,
российская РТ лохонулась и быстро исправила свою ошибку ( а то бы по самые гланды из Кремля получили бы )
это как не вещать за бюджетные деньги россиян на их заподной соцсети , да и на их языке иностранном
А так, молодцы RT, все правильно делают!