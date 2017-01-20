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Империя зла
Facebook запретил телеканалу RT выкладывать видео и трансляции
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danilov 20 Января 2017 в 09:57:56
Комментарии, по рейтингу, по дате
  vladtr 20.01.2017 в 10:17:02   # 574969
Обделались америкосы капитально. Проигрывают по всем фронтам. Пора делать свой видеохостинг...
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  едридмадрид 20.01.2017 в 10:18:09   # 574970
уже устарело типа новости ))

"Маргарита Симоньян @M_Simonyan
Доступ RT к Facebook восстановлен в полном объеме. "
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  едридмадрид 20.01.2017 в 10:21:00   # 574971
Цитата: vladtr от 20.01.2017 10:17:02
Обделались америкосы капитально. Проигрывают по всем фронтам.


не тупи

там вопрос авторского и смежного права возник ,
российская РТ лохонулась и быстро исправила свою ошибку ( а то бы по самые гланды из Кремля получили бы )
это как не вещать за бюджетные деньги россиян на их заподной соцсети , да и на их языке иностранном
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  Xrustalka 20.01.2017 в 10:49:19   # 574986
Ну да, все же таки "идеально" работАют и никто никогда больше не может лохануться, как тут некоторые выразились)))
А так, молодцы RT, все правильно делают!
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