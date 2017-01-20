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Империя зла
Звезды Голливуда приняли участие в митинге против Трампа в Нью-Йорке
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danilov 20 Января 2017 в 11:33:50
Митинг против избранного президента США Дональда Трампа за день до его инаугурации прошел в Нью-Йорке с участием голливудских актеров Роберта Де Ниро, Марка Руффало и Алекса Болдуина, режиссера Майкла Мура, певицы Шер и мэра города Билла Де Блазио, сообщает РИА Новости.

Как сообщается, демонстрация, проходящая недалеко от Trump Tower, собрала тысячи участников. Протестующие скандировали "У кого власть? - У нас власть!". Первым из знаменитостей выступил Де Ниро, назвавший Трампа "плохим примером для этой страны и этого города". Он признался, что никогда не думал, что Трамп окажется в Вашингтоне.

На сцену поднялся также Де Блазио, который уже не раз высказывался о своей оппозиции избранному президенту. Он призвал американцев самих определять свою судьбу, даже если Вашингтон будет контролировать Трамп. "Сегодняшний вечер - ясный пример того, что, собравшись вместе, мы определяем будущее этой страны", - сказал он со сцены.

Шер назвала будущего президента "невероятным нарциссом, который изменит мир". "Спасти нас можете только вы", - обратилась она к собравшимся.

Актер Алек Болдуин, известный своим отрицательным отношением к избранному президенту, вновь спародировал Трампа. В этот раз в лице Трампа он пожаловался на холод. "Я просто хочу сказать, что тяжело стоять на морозе так долго. Мне нужно в туалет, но я терплю", - сказал он, добавив, что позже "направится в российское консульство, а пока подождет с туалетом".

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Хитрая жопа 20.01.2017 в 11:38:40   # 574990
Клоуны! Используют свою популярность для того чтобы оказать влияние на политическую жизнь. И народ ведь ведется у кого нет своего мнения.
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  СССР 20.01.2017 в 11:46:12   # 574993
профессиональные майданщики
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  Лялька 20.01.2017 в 11:48:02   # 574994
От Де Ниро не ожидала
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  Desperado 20.01.2017 в 12:02:26   # 574997
Актеры играют роли за которые платят
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  decoder 20.01.2017 в 12:27:08   # 574999
Уууу как там у некоторых опять зазудело... Ждём завтра...
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  Сладкая Вата 20.01.2017 в 12:32:39   # 575001
я искренне не понимаю, что все в РФ, РК топят за Трампа? У них свои интересы, у нас свои. Тут друзей нет. Шо вi як дiтi
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  eldorado 20.01.2017 в 13:03:49   # 575011
Ну просто Трамп единственный, кто что говорил о диалоге с нами, Остальные предлагают санкции и демократические бомбы. Что тут странного, что Трамп как то ближе людям?
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  Хитрая жопа 20.01.2017 в 13:04:14   # 575012
Барак-то несуразное существо какое-то, а Дональд эксцентричный. Так-то эксцентричный посимпатишнее несуразного будет. Чисто из субъективных соображений, а не ради какого-то шкурного интереса "За" Трампа.

Кстати:

trump гл. славный малый; трубный глас; взять верх над; получить преимущество перед; быть более важным чем; превосходить; превзойти (кого-либо); побить; бить козырем; покрывать; бить; крыть; трубить; возвещать трубным звуком; брать верх; перевешивать;

австрал., сл. начальник; босс; шеф; человек, обладающий властью

карт. козырь; козырная карта; козырная масть; покрыть козырем;

разг. славный парень

табу., прост., уст. выпускание газов из кишечника; выпускать газы из кишечника

www.multitran.ru
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