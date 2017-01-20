Звезды Голливуда приняли участие в митинге против Трампа в Нью-Йорке

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danilov 20 Января 2017 в 11:33:50
Как сообщается, демонстрация, проходящая недалеко от Trump Tower, собрала тысячи участников. Протестующие скандировали "У кого власть? - У нас власть!". Первым из знаменитостей выступил Де Ниро, назвавший Трампа "плохим примером для этой страны и этого города". Он признался, что никогда не думал, что Трамп окажется в Вашингтоне.
На сцену поднялся также Де Блазио, который уже не раз высказывался о своей оппозиции избранному президенту. Он призвал американцев самих определять свою судьбу, даже если Вашингтон будет контролировать Трамп. "Сегодняшний вечер - ясный пример того, что, собравшись вместе, мы определяем будущее этой страны", - сказал он со сцены.
Шер назвала будущего президента "невероятным нарциссом, который изменит мир". "Спасти нас можете только вы", - обратилась она к собравшимся.
Актер Алек Болдуин, известный своим отрицательным отношением к избранному президенту, вновь спародировал Трампа. В этот раз в лице Трампа он пожаловался на холод. "Я просто хочу сказать, что тяжело стоять на морозе так долго. Мне нужно в туалет, но я терплю", - сказал он, добавив, что позже "направится в российское консульство, а пока подождет с туалетом".
Комментарии, по рейтингу, по дате
Хитрая жопа 20.01.2017 в 11:38:40 # 574990
Сладкая Вата 20.01.2017 в 12:32:39 # 575001
Хитрая жопа 20.01.2017 в 13:04:14 # 575012
Кстати:
trump гл. славный малый; трубный глас; взять верх над; получить преимущество перед; быть более важным чем; превосходить; превзойти (кого-либо); побить; бить козырем; покрывать; бить; крыть; трубить; возвещать трубным звуком; брать верх; перевешивать;
австрал., сл. начальник; босс; шеф; человек, обладающий властью
карт. козырь; козырная карта; козырная масть; покрыть козырем;
разг. славный парень
табу., прост., уст. выпускание газов из кишечника; выпускать газы из кишечника
www.multitran.ru