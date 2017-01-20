Премьер Ирака призвал расследовать вторжение США 2003 года

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danilov 20 Января 2017 в 12:49:21
Иракский премьер отдал должное тому, что военное вмешательство коалиции США, Великобритании, Австралии и Польши положило конец режиму Саддама Хусейна, однако констатировал тяжелые последствия той военной операции, в том числе и "приход в Ирак террористов со всего мира".
"Вторжение имело последствия с одной стороны в том, что был свергнут саддамовский режим и иракский народ был очищен от этого зла. Но с другой - это привело к хаосу из-за ухудшения ситуации, развала армии и сил безопасности", - сказал аль-Абади.
Более того, аль-Абади завел речь о возможной компенсации народу Ирака за пережитые после вторжения потери и страдания.
"Я призываю к полному расследованию в интересах всех сторон. И дай Бог, хочется, чтобы иракцы получили компенсацию за те страдания и катастрофы, которые произошли с ними", - сказал глава иракского правительства.
При этом он дал понять, что к таким заявлениям его подвигли заявления избранного президента США Дональда Трампа, назвавшего вторжение в Ирак ошибкой.
Военная коалиция во главе США невзирая на отсутствие мандата ООН 20 марта 2003 года начала военную операцию против Ирака под предлогом наличия у правительства Саддама Хусейна оружия массового поражения. Позже Вашингтон был вынужден признать, что предлог для начала боевых действий был ложным.
Российская Газета
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