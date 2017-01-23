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Империя зла
Противники Трампа рассказали RT о причинах своего протеста
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danilov 23 Января 2017 в 16:09:00
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 23.01.2017 в 16:19:13   # 575505
я так понимаю в новых методичках ,
перестали печатать о том как убивают негров и прочих в США , как их доллар скоро того ,

теперь шымкентцы будут знать почему это американцы не любят Трампа ,
писец, ПРОБЛЕМА и НОВОСТЬ для шымкентцев

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  spy 23.01.2017 в 16:21:43   # 575506
Стадо тупое...щигол говорит, что к нему поступили развед данные
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  едридмадрид 23.01.2017 в 16:24:28   # 575507
Цитата: spy от 23.01.2017 16:21:43
Стадо тупое...щигол говорит, что к нему поступили развед данные


ну так кто его спрашивал ,
правильно русское РТ , а те , те ещё кадры - они такое слить в эфире после монтажа смогут

так что слушаем дальше вещание рос.тв. из за границы
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