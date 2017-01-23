Противники Трампа рассказали RT о причинах своего протеста

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danilov 23 Января 2017 в 16:09:00
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 23.01.2017 в 16:19:13 # 575505
перестали печатать о том как убивают негров и прочих в США , как их доллар скоро того ,
теперь шымкентцы будут знать почему это американцы не любят Трампа ,
писец, ПРОБЛЕМА и НОВОСТЬ для шымкентцев
едридмадрид 23.01.2017 в 16:24:28 # 575507
Цитата: spy от 23.01.2017 16:21:43
Стадо тупое...щигол говорит, что к нему поступили развед данные
Стадо тупое...щигол говорит, что к нему поступили развед данные
ну так кто его спрашивал ,
правильно русское РТ , а те , те ещё кадры - они такое слить в эфире после монтажа смогут
так что слушаем дальше вещание рос.тв. из за границы