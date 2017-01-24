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Империя зла
ВКС России получили от штаба США координаты целей ДАИШ в Сирии
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danilov 24 Января 2017 в 12:28:43
В Минобороны заявили, что ВКС России 22 января получили от американской стороны по прямой линии из штаба международной коалиции координаты целей террористической организации ДАИШ в районе города Эль-Баб в провинции Алеппо. Об этом сообщается в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе ведомства.

«После проведения доразведки с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки двумя самолётами ВКС России и двумя самолётами сил международной коалиции по объектам террористов были нанесены авиационные удары», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате проведения совместной операции были уничтожены несколько складов боеприпасов и ГСМ, а также район скопления боевиков с техникой.

https://russian.rt.com/world/news/352908-minoborony-vks-ssha-koordinaty-ig

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Manitu 24.01.2017 в 12:35:24   # 575737
А чё сами не бахнули??? Боялись промахнуться, или керосин кончился?
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  едридмадрид 24.01.2017 в 12:48:35   # 575742
Цитата: Manitu от 24.01.2017 12:35:24
А чё сами не бахнули??? Боялись промахнуться, или керосин кончился?


не тупи ,

в Сирии американские войска не воюют , их там нет , а цели они слили ,
чтоб в очередной раз диктатор Асад и его друзья российско- иранские террористы из хезболлы , а так же войска космонавтов из России не лоханулись ,

по ходу город Эль Баб под Алеппой - может стать второй пальмирой , которую освобождали месяцами , а потом отдали бармалеем за ОДИН день , позорно бежав от туда

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  Mikado 24.01.2017 в 13:42:46   # 575775
Цитата: Manitu от 24.01.2017 12:35:24
А чё сами не бахнули??? Боялись промахнуться, или керосин кончился?


Ну вот представьте, что вы взяли маленькую молодую коровку и растили ее много лет, кормили, по рогам гладили. А потом решили сдать на мясо. Но прикипели сердцем к ней. Самому валить корову жалко, вот и попросили кого-то.
Как-то так.
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  Мясников 24.01.2017 в 15:23:04   # 575818
Координаты дали не те

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