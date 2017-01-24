ВКС России получили от штаба США координаты целей ДАИШ в Сирии

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danilov 24 Января 2017 в 12:28:43
«После проведения доразведки с использованием комплексов беспилотных летательных аппаратов и средств космической разведки двумя самолётами ВКС России и двумя самолётами сил международной коалиции по объектам террористов были нанесены авиационные удары», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате проведения совместной операции были уничтожены несколько складов боеприпасов и ГСМ, а также район скопления боевиков с техникой.
https://russian.rt.com/world/news/352908-minoborony-vks-ssha-koordinaty-ig
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едридмадрид 24.01.2017 в 12:48:35 # 575742
Цитата: Manitu от 24.01.2017 12:35:24
А чё сами не бахнули??? Боялись промахнуться, или керосин кончился?
А чё сами не бахнули??? Боялись промахнуться, или керосин кончился?
не тупи ,
в Сирии американские войска не воюют , их там нет , а цели они слили ,
чтоб в очередной раз диктатор Асад и его друзья российско- иранские террористы из хезболлы , а так же войска космонавтов из России не лоханулись ,
по ходу город Эль Баб под Алеппой - может стать второй пальмирой , которую освобождали месяцами , а потом отдали бармалеем за ОДИН день , позорно бежав от туда
Цитата: Manitu от 24.01.2017 12:35:24
А чё сами не бахнули??? Боялись промахнуться, или керосин кончился?
А чё сами не бахнули??? Боялись промахнуться, или керосин кончился?
Ну вот представьте, что вы взяли маленькую молодую коровку и растили ее много лет, кормили, по рогам гладили. А потом решили сдать на мясо. Но прикипели сердцем к ней. Самому валить корову жалко, вот и попросили кого-то.
Как-то так.