Трусы с замком и сигнализацией придумали в Европе

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danilov 24 Января 2017 в 13:25:02
Необычное белье сделано из прочного материала, который невозможно порвать и довольно трудно разрезать. Снять его получится лишь после введения кода на замке. Если же предпринять попытку несанкционированного доступа, то включится сирена громкостью 130 децибел.
Разработчики чудо-трусов полагают, что с их помощью женщины смогут защититься от сексуального насилия. Якобы на создание подобной одежды главу фирмы Tecos Сандру Зальц сподвигли события новогодней ночи 2015 года, когда сотни жительниц Кельна подверглись нападениям со стороны выходцев из Северной Африки. Отмечается, что первоначально директор придумала легинсы на замке, а потом преобразовала их в трусы.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: posco от 24.01.2017 13:31:14
а если срочно захочется по нужде
а если срочно захочется по нужде
И забыл код, - ты хотел написать?
Цитата: posco от 24.01.2017 13:31:14а по пьяне еще и забудет
а если срочно захочется по нужде
а если срочно захочется по нужде
едридмадрид 24.01.2017 в 13:35:54 # 575771
едридмадрид 24.01.2017 в 14:14:39 # 575785
ещё до потока беженцев в Европу ( хотя причем тут они , изнасилование происходит во всём мире и без них)
в Америке 4 года назад в 2013 вот что было ,
" Женские трусы против изнасилований"
едридмадрид 24.01.2017 в 14:15:27 # 575786
Кроме того, специальное белье имеет вшитый "пояс верности", оснащенный кодовыми замками на поясе и обеих ногах. Таким образом, женщина может затянуть "пояс верности" и установить код, который известен только ей. Трусы получили название AR Wear. Чтобы запустить производство специального белья против насильников, его разработчики объявили сбор средств. В настоящее время на пошив таких трусов интернет-пользователи уже пожертвовали почти 40 тысяч долларов. Белье появится в продаже в том случае, если в течение следующих 16 дней пожертвования достигнут 50 тысяч.
Наряду с этим есть и те, кому идея защитных трусов кажется недобросовестным маркетинговым ходом. По мнению скептиков, авторы белья пытаются сыграть на страхах женщин и заработать денег."
99denden99 24.01.2017 в 14:28:07 # 575787
едридмадрид 24.01.2017 в 14:35:32 # 575789
Цитата: Deamos89 от 24.01.2017 13:39:53
а если прохватит понос?
а если прохватит понос?
вопрос решен ( это же Америка и Европа , там всё практически для удобства граждан делается) ,
тоже из истории
" Трусы под названием Shreddies используют гибкий углеродный материал под названием Zorflex, который обычно применяют для создания защитных противохимических костюмов
Согласно представителю компании-производителя, для многих людей это является не просто нижним бельем, а продуктом из сферы здравоохранения, так как он помогает тем, кто страдает от синдрома раздраженного кишечника, Болезни Крона, а также пищевой непереносимости.
Но такое нижнее белье может носить любой, так как газы это продукт жизнедеятельности любого человека.
По словам изобретателей новой линии нижнего белья, ткань способна фильтровать запахи, которые в 200 раз сильнее запахов человеческих газов.
Новое белье активирует функцию фильтрации благодаря панели «Zorflex», которая находится в задней части нижнего белья, и запах, попадая в нейтрализующую ткань, просто не чувствуется."
едридмадрид 24.01.2017 в 14:37:13 # 575790
когда сотни жительниц Кельна подверглись нападениям со стороны выходцев из Северной Африки.
Тупари. Белье они разрабатывают. Выгнать на хрен этих уродов и делов то. Или относится к ним так как они себя ведут. Тогда бы ходили тише воды, ниже травы.
едридмадрид 24.01.2017 в 15:13:03 # 575814
Цитата: Dior от 24.01.2017 15:04:40
Quote:
Тупари. Белье они разрабатывают. Выгнать на хрен этих уродов и делов то. Или относится к ним так как они себя ведут. Тогда бы ходили тише воды, ниже травы.
Quote:
когда сотни жительниц Кельна подверглись нападениям со стороны выходцев из Северной Африки.
Тупари. Белье они разрабатывают. Выгнать на хрен этих уродов и делов то. Или относится к ним так как они себя ведут. Тогда бы ходили тише воды, ниже травы.
тему про массовое насилие в Германии , к этой ( типа новости ) -как гворится за уши притянули ,
чтоб некоторые одноизвилистые и прочие ватаны , ставили знак равенства между бельём и то что творится в Германии ,
повторюсь , тема " белья против изнасилования ", давно разрабатывается в странах Запада , там стараются как минимум защитить женщин , от такого преступления как изнасилование
Цитата: едридмадрид от 24.01.2017 15:13:03
тему про массовое насилие в Германии , к этой ( типа новости ) -как гворится за уши притянули ,
чтоб некоторые одноизвилистые и прочие ватаны , ставили знак равенства между бельём и то что творится в Германии ,
повторюсь , тема " белья против изнасилования ", давно разрабатывается в странах Запада , та стараются как минимум защитить женщин , от такого преступления как изнасилование
Цитата: Dior от 24.01.2017 15:04:40
Quote:
Тупари. Белье они разрабатывают. Выгнать на хрен этих уродов и делов то. Или относится к ним так как они себя ведут. Тогда бы ходили тише воды, ниже травы.
Quote:
когда сотни жительниц Кельна подверглись нападениям со стороны выходцев из Северной Африки.
Тупари. Белье они разрабатывают. Выгнать на хрен этих уродов и делов то. Или относится к ним так как они себя ведут. Тогда бы ходили тише воды, ниже травы.
тему про массовое насилие в Германии , к этой ( типа новости ) -как гворится за уши притянули ,
чтоб некоторые одноизвилистые и прочие ватаны , ставили знак равенства между бельём и то что творится в Германии ,
повторюсь , тема " белья против изнасилования ", давно разрабатывается в странах Запада , та стараются как минимум защитить женщин , от такого преступления как изнасилование
Странный способ защиты от насилия. Вместо того чтобы устранить причину, борятся со следствием. Это равно тому, как вместо поиска и устранения убийц, одевать всех в бронежилеты.
едридмадрид 24.01.2017 в 15:21:25 # 575817
Цитата: GoodZone от 24.01.2017 15:15:56
В европе это приведет к тому, что появится новая игра - выбей из девушки код от трусов, а играть в нее будут все те же "беженцы" и "гейропейские толерантные девушки"... "беженцы" и так не сильно "стесняются" - игр много: выруби с одного удара, толкни на эскалаторе, и вот теперь еще одно развлечение... А вот интересно, если она была в этих трусах, а потом под пытками сказала код и ее изнасиловали - это у них будет расцениваться как "по обоюдному согласию" ? я после того, как одного насильника-беженца отпустили из-за того, что он не знал языка страны пребывания и не понимал, что девушка кричит "нет" или после случая изнасилования ребенка в общественном бассейне ничему не удивлюсь...
В европе это приведет к тому, что появится новая игра - выбей из девушки код от трусов, а играть в нее будут все те же "беженцы" и "гейропейские толерантные девушки"... "беженцы" и так не сильно "стесняются" - игр много: выруби с одного удара, толкни на эскалаторе, и вот теперь еще одно развлечение... А вот интересно, если она была в этих трусах, а потом под пытками сказала код и ее изнасиловали - это у них будет расцениваться как "по обоюдному согласию" ? я после того, как одного насильника-беженца отпустили из-за того, что он не знал языка страны пребывания и не понимал, что девушка кричит "нет" или после случая изнасилования ребенка в общественном бассейне ничему не удивлюсь...
иди отдохни лучше , ТУПИШЬ по полной
нахрен тебе Германия ? ( или методички другой нет , вот и зациклился на ней),
вот что творится у наших русскоговорящих соседей
" ГУ МВД Москвы Михаил Трубников, выступивший в четверг на круглом столе "Профилактика и противодействие насилию в отношении женщин". "Если брать общую статистику и разделить на количество изнасилований, кто их совершает, то 75% совершают приезжие не московского региона. Из них 90% - это выходцы из стран Азии: Таджикистан, Узбекистан, Киргизия", - приводит РИА "Новости" слова высокопоставленного представителя МУРа.
Подробнее: http://www.newsru.com/crime/25aug2016/mvdrapestatmoscow.html
едридмадрид 24.01.2017 в 15:26:01 # 575819
и покушения на него
в 2015 году — 3 900, в 2014 году — 4 200, в 2013 году — 4 200
Число осуждённых
в 2015 году — 2 700, в 2014 году — 2 900, в 2013 году — 2 900 "
это по России
" Ежегодно в России убивают более 2 тысяч несовершеннолетних, а также растет число изнасилований детей. Такие данные статистики о преступлениях в отношении несовершеннолетних привел глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, передает "Интерфакс" со ссылкой на официального представителя СКР Владимира Маркина
"Если в 2009 году были убиты 1,6 тыс. несовершеннолетних, то в 2014 году этот показатель составил уже 2,5 тыс. человек. Это значит, что в нашей стране в среднем каждый день от насильственной смерти гибнут восемь детей и подростков"
СПРАШИВАЕТСЯ , одноизвилистые и ватники - ну нафига вам Германия ?
Вы пользуетесь ресурсами ватников ? А давайте разберемся, что же там творится... классно вы придумали с процентами, реальные цыФЕрки где? 75% это сколько в реальном выражении? на минуточку, в Москве больше народу живет, чем во всем Казахстане и наибольшая концентрация приезжих, а 3/4*100% тоже 75% получается...
Вы в сравнении с той же Германией покажите, хотя откуда данные то взять они же никак не определятся что изнасилованием считать, а уж про браки (сколько их там видов то?) извращенские я вообще молчу... да и с регистрацией преступлений там тоже не все в порядке (Россия тоже этим грешит, да и любая другая страна), толерастость...
едридмадрид 24.01.2017 в 15:37:59 # 575821
Цитата: GoodZone от 24.01.2017 15:33:29
едридмадрид 24.01.2017 в 15:21:25 # 575817
Вы пользуетесь ресурсами ватников ? А давайте разберемся, что же там творится... классно вы придумали с процентами, реальные цыФЕрки где? 75% это сколько в реальном выражении? на минуточку, в Москве больше народу живет, чем во всем Казахстане и наибольшая концентрация приезжих, а 3/4*100% тоже 75% получается...
едридмадрид 24.01.2017 в 15:21:25 # 575817
Вы пользуетесь ресурсами ватников ? А давайте разберемся, что же там творится... классно вы придумали с процентами, реальные цыФЕрки где? 75% это сколько в реальном выражении? на минуточку, в Москве больше народу живет, чем во всем Казахстане и наибольшая концентрация приезжих, а 3/4*100% тоже 75% получается...
давай сопли по теме не размазывай ,
лучше еще про Германию расскажи , и про то как они СВОИХ женщин пытаются оградить от такого страшного преступления ( которое не имеет национальности ) как изнасилование,
я так понимаю по теме Германии - вам точно, как там портфил говорит " типчики"- отработать надо , пока херово у вас получается ,
ну день ещё не закончился ,
так что давай выкладывай про Германию
Цитата: едридмадрид от 24.01.2017 15:37:59Цитатник портфила в действии
давай сопли по теме не размазывай ,
лучше еще про Германию расскажи , и про то как они СВОИХ женщин пытаются оградить от такого страшного преступления ( которое не имеет национальности ) как изнасилование,
я так понимаю по теме Германии - вам точно, как там портфил говорит " типчики"- отработать надо , пока херово у вас получается ,
ну день ещё не закончился ,
так что давай выкладывай про Германию
Цитата: GoodZone от 24.01.2017 15:33:29
едридмадрид 24.01.2017 в 15:21:25 # 575817
Вы пользуетесь ресурсами ватников ? А давайте разберемся, что же там творится... классно вы придумали с процентами, реальные цыФЕрки где? 75% это сколько в реальном выражении? на минуточку, в Москве больше народу живет, чем во всем Казахстане и наибольшая концентрация приезжих, а 3/4*100% тоже 75% получается...
едридмадрид 24.01.2017 в 15:21:25 # 575817
Вы пользуетесь ресурсами ватников ? А давайте разберемся, что же там творится... классно вы придумали с процентами, реальные цыФЕрки где? 75% это сколько в реальном выражении? на минуточку, в Москве больше народу живет, чем во всем Казахстане и наибольшая концентрация приезжих, а 3/4*100% тоже 75% получается...
давай сопли по теме не размазывай ,
лучше еще про Германию расскажи , и про то как они СВОИХ женщин пытаются оградить от такого страшного преступления ( которое не имеет национальности ) как изнасилование,
я так понимаю по теме Германии - вам точно, как там портфил говорит " типчики"- отработать надо , пока херово у вас получается ,
ну день ещё не закончился ,
так что давай выкладывай про Германию
Цитата: едридмадрид от 24.01.2017 15:37:59
давай сопли по теме не размазывай ,
лучше еще про Германию расскажи , и про то как они СВОИХ женщин пытаются оградить от такого страшного преступления ( которое не имеет национальности ) как изнасилование,
я так понимаю по теме Германии - вам точно, как там портфил говорит " типчики"- отработать надо , пока херово у вас получается ,
ну день ещё не закончился ,
так что давай выкладывай про Германию
давай сопли по теме не размазывай ,
лучше еще про Германию расскажи , и про то как они СВОИХ женщин пытаются оградить от такого страшного преступления ( которое не имеет национальности ) как изнасилование,
я так понимаю по теме Германии - вам точно, как там портфил говорит " типчики"- отработать надо , пока херово у вас получается ,
ну день ещё не закончился ,
так что давай выкладывай про Германию
Ну а что про германию - германия трусы со свистком, ой простите - сигнализацией, от изнасилования избрела за 99,99 евро...молодцы, что тут скажешь... А беженцев там нет, это происки Кремля, это Путин устроил сексуальные атаки, чтобы дестабилизировать обстановку и развалить европу к *** фени...
Цитата: GoodZone от 24.01.2017 15:52:59
Ну а что про германию - германия трусы со свистком, ой простите - сигнализацией, от изнасилования избрела за 99,99 евро...молодцы, что тут скажешь... А беженцев там нет, это происки Кремля, это Путин устроил сексуальные атаки, чтобы дестабилизировать обстановку и развалить европу к *** фени...
Цитата: едридмадрид от 24.01.2017 15:37:59
давай сопли по теме не размазывай ,
лучше еще про Германию расскажи , и про то как они СВОИХ женщин пытаются оградить от такого страшного преступления ( которое не имеет национальности ) как изнасилование,
я так понимаю по теме Германии - вам точно, как там портфил говорит " типчики"- отработать надо , пока херово у вас получается ,
ну день ещё не закончился ,
так что давай выкладывай про Германию
давай сопли по теме не размазывай ,
лучше еще про Германию расскажи , и про то как они СВОИХ женщин пытаются оградить от такого страшного преступления ( которое не имеет национальности ) как изнасилование,
я так понимаю по теме Германии - вам точно, как там портфил говорит " типчики"- отработать надо , пока херово у вас получается ,
ну день ещё не закончился ,
так что давай выкладывай про Германию
Ну а что про германию - германия трусы со свистком, ой простите - сигнализацией, от изнасилования избрела за 99,99 евро...молодцы, что тут скажешь... А беженцев там нет, это происки Кремля, это Путин устроил сексуальные атаки, чтобы дестабилизировать обстановку и развалить европу к *** фени...
Если Путин, то российские хакеры и код трусов хакнут.