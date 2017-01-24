Трусы с замком и сигнализацией придумали в Европе

В европе это приведет к тому, что появится новая игра - выбей из девушки код от трусов, а играть в нее будут все те же "беженцы" и "гейропейские толерантные девушки"... "беженцы" и так не сильно "стесняются" - игр много: выруби с одного удара, толкни на эскалаторе, и вот теперь еще одно развлечение... А вот интересно, если она была в этих трусах, а потом под пытками сказала код и ее изнасиловали - это у них будет расцениваться как "по обоюдному согласию" ? я после того, как одного насильника-беженца отпустили из-за того, что он не знал языка страны пребывания и не понимал, что девушка кричит "нет" или после случая изнасилования ребенка в общественном бассейне ничему не удивлюсь...