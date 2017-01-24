Архивы ЦРУ рассказали об американском финансировании украинских террористов

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GoodZone 24 Января 2017 в 17:27:57
В справке от 4 февраля 1948 года о лидере ОУН* Степане Бандере (Stefan Bandera) говорится, что он входил в «террористическую организацию ОУН и был связан с убийством (Бронислава) Перацкого», передает РИА «Новости».
Член ОУН убил министра внутренних дел Польши Перацкого в 1934 году. Тогда польские власти арестовали лидеров организации, включая Бандеру, и приговорили к смерти, но не казнили.
В документах ЦРУ указано, что ОУН была преобразована в УПА*, чтобы «сражаться против немецких и советских войск».
Хотя суммы и названия банков, через которые США финансировали представителей ОУН после Второй мировой войны, не указаны, сам факт подобного финансирования засвидетельствован в документах.
В частности, опубликованы документы, посвященные операции «Аэродинамик», которую организовали спецслужбы стран Запада в 1948 году. Запад в рамках этой операции контактировал с главой службы безопасности ОУН Миколой Лебедем.
Задуманная изначально для «сопротивления и разведки» на территории УССР операция провалилась и была преобразована в программу «Пролог», направленную на идеологическую борьбу с СССР. Закрыли операцию только в 1990 году.
Ряд организаций – идейных последователей ОУН, включая УПА, признаны в России экстремистскими. В списках террористических организаций минюста США их нет.
Напомним, ЦРУ опубликовало архив из 13 млн документов – документы касаются в том числе пыток подозреваемых, холодной войны, войны во Вьетнаме, исследований НЛО и экстрасенсов.
http://vz.ru/news/2017/1/24/854668.html