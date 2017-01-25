Венгерские власти призвали "выметаться" из страны спонсируемые Соросом НКО

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danilov 26 Января 2017 в 09:32:24
Уроженец Венгрии Джордж Сорос ранее воспринимался на родине в положительном ключе за его вклад в борьбу с коммунизмом, но теперь венгерское правительство выступило против его идеалов. В середине января правящая партия "Венгерский гражданский союз" потребовала от трех спонсируемых им НКО "выметаться" из страны и обвинила их в попытке подрыва государственной власти.
Под удар попали Венгерский Хельсинский комитет, Венгерский союз гражданских свобод и местный филилал Transparency International. В интервью DW представители фонда Сороса "Открытое общество", который спонсирует свыше 60 НКО в стране, заявили, что рассматривают возможность переезда некоторых организаций за рубеж.
Сам Сорос на прошедшем недавно Всемирном экономическом форуме в Давосе заявлял в интервью одному из изданий, что ему приходится очень осторожно подбирать слова, так как от этого зависит судьба его грантополучателей и сотрудников. Он назвал оскорблением ценностей ЕС угрозы со стороны венгерских властей и окрестил попытки дискредитировать гражданское общество неприемлемыми.
В Венгерском Хельсинском комитете объясняют, что попавшие в немилость НКО должны будут представлять информацию о собственности, кроме того, начнутся гонения на те организации, которые в значительной степени финансируются из иностранных источников. Сам комитет получает около трети своего финансирования из средств Сороса.
https://ruposters.ru/news/25-01-2017/vengerskoe-pravitelstvo-protiv-sorosa
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