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Империя зла
Олланд призвал Европу дать Трампу жесткий ответ
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danilov 29 Января 2017 в 17:58:40
Президент Франции Франсуа Олланд заявил, что Европа должна дать жесткий ответ новому президенту США Дональду Трампу, назвавшему «замечательной вещью» Brexit, передает Agence France-Presse.

«Когда от президента США звучат подобные заявление о Европе и когда он говорит о Brexit как о модели для других стран, думаю, мы должны ответить», - заявил Олланд, добавив, что Европе нужно вести с США «жесткий диалог», передает РИА «Новости».

Олланд заявил, что Европа должна отвечать на протекционистские меры Трампа, так как это может дестабилизировать экономику всех основных стран мира. Кроме того он указал на опасность отказа США принимать беженцев.

«Мы должны утвердить наши позиции и затем вступить в жесткий диалог», - заявил Олланд.

Накануне Трамп заявил, что Brexit пойдет на пользу Великобритании.

http://www.vz.ru/news/2017/1/28/855473.html
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