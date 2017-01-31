Лавров: Если Багдад попросит, РФ поможет бороться с ДАИШ

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danilov 31 Января 2017 в 11:30:24
Лавров, говоря о противодействии терроризму, напомнил, что группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернулась не только в Сирии, но и в Ираке. Сейчас коалиция, возглавляемая США, уже работает на иракской территории: Багдад согласился на это.
«Я не исключаю, что если будет интерес у иракских властей, то мы вполне в состоянии оказать им дополнительное содействие, как минимум, по линии обмена разведданными, но и в других формах», — сказал министр.
По словам Лаврова, сейчас в столице Ирака действует четырёхсторонний центр по вопросам противодействия терроризму: участвуют Ирак, Иран, Сирия и Россия. При необходимости работу центра можно сделать ещё более эффективной.
https://regnum.ru/news/polit/2 232669.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Aboka от 31.01.2017 12:01:02Пока, к сожалению, кроме России их мочить никто не собирается. Так, делают видимость только.
Тут думать нечего, мочить всем миром террористов!
Тут думать нечего, мочить всем миром террористов!