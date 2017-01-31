Вход

 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
Империя зла
Лавров: Если Багдад попросит, РФ поможет бороться с ДАИШ
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 31 Января 2017 в 11:30:24
МОСКВА, 30 января 2017, 15:15 — REGNUM Россия готова помочь Ираку в борьбе с террористами группировки ДАИШ, если поступит соответствующая просьба из Багдада. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Эритреи Османом Салехом сегодня, 30 января.

Лавров, говоря о противодействии терроризму, напомнил, что группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернулась не только в Сирии, но и в Ираке. Сейчас коалиция, возглавляемая США, уже работает на иракской территории: Багдад согласился на это.
«Я не исключаю, что если будет интерес у иракских властей, то мы вполне в состоянии оказать им дополнительное содействие, как минимум, по линии обмена разведданными, но и в других формах», — сказал министр.

По словам Лаврова, сейчас в столице Ирака действует четырёхсторонний центр по вопросам противодействия терроризму: участвуют Ирак, Иран, Сирия и Россия. При необходимости работу центра можно сделать ещё более эффективной.

https://regnum.ru/news/polit/2 232669.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aboka 31.01.2017 в 12:01:02   # 577237
Тут думать нечего, мочить всем миром террористов!
поощрить (3) | покарать
  Manitu 31.01.2017 в 12:20:41   # 577250
Цитата: Aboka от 31.01.2017 12:01:02
Тут думать нечего, мочить всем миром террористов!
Пока, к сожалению, кроме России их мочить никто не собирается. Так, делают видимость только.
поощрить (4) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь