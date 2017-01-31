В КНБ обеспокоены ростом радикальных сайтов на казахском языке

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едридмадрид 31 Января 2017 в 14:37:12
Как заявил сегодня заместитель начальника Штаба антитеррористического центра КНБ Сергей Швейкин, ранее такой тенденции в Интернете не наблюдалось.
«Общеизвестно, что основным источником радикализации является Интернет. Количество экстремистских материалов в сети растет с геометрической прогрессией. Только в течение прошлого года в Интернете обнаружено и нейтрализовано почти 700 тысяч фактов распространения идей терроризма и экстремизма. Этот показатель в 4,5 раза превышает аналогичный показатель 2015 года и в 33 раза больше, чем в 2014 году. Отдельно материалы стали готовится на казахском языке, что говорит об их целевой направленности. Еще год назад подобного проявления было в разы меньше», - заявил Швейкин в ходе заседания в Генпрокуратуре.
Как отметил представитель КНБ, широкое распространение интернет-ресурсов типа Vider, Twitter, WhatsApp и так далее создают возможность для поддержания террористами связи между собой, а также управление и координация преступной деятельности.
«Террористы постоянно меняют аккаунты, пользуются специальными программами для анонимной публикации в сети, роликов террористического содержания. Используют технические возможности Интернета с целью предотвращения возможного определения своего географического местоположения. На этом фоне интернет-ресурсы не обеспечивают пользователю сигнализировать о фактах радикального содержания на сайтах. Не все владельцы таких ресурсов ответственно подходят к содержанию размещаемой у них информации», - напомнил он.
В этой связи КНБ предусматривает работу по активной контрпропаганде радикальных материалов в сети Интернет.
«При этом размещаемому контенту придается целевая направленность, исходя из аудитории различных интернет-ресурсов. Ключевым направлением также станет предупреждение угроз терроризма. Будут реализованы меры по повышению эффективности выявления, пресечение внешнего и внутреннего финансирования терроризма. Особое внимание будет уделено недопущению сращивания криминальных элементов с религиозно-экстремистскими, в том числе в условиях исправительных учреждений», - перечислил фронт работы Швейкин.
Ранее сообщалось, что за финансирование терроризма в 2016 году в Казахстане привлечены к уголовной ответственности три пособника международных террористических организаций.
http://www.inform.kz/ru/v-knb-obespokoeny-rostom-radikal-nyh-saytov-na-kazahskom-yazyke_a2994442
Комментарии, по рейтингу, по дате
спец уволился, порнушки его проспонсировали.
едридмадрид 31.01.2017 в 14:59:40 # 577293
Цитата: Skype от 31.01.2017 14:58:31
а ничего что акимы на тачки народное бабло спускают, что бы свою лпу драгоценную возить?
а ничего что акимы на тачки народное бабло спускают, что бы свою лпу драгоценную возить?
не в ту тему попал , тебе ниже нужно )))
едридмадрид 31.01.2017 в 15:03:22 # 577295
Цитата: bIP6bIC от 31.01.2017 14:51:50
А в чем проблема то? Вы же научились блокировать сайты с порнографией и ЖЖ. Вот и примените полученный опыт в более серьезном деле.
А в чем проблема то? Вы же научились блокировать сайты с порнографией и ЖЖ. Вот и примените полученный опыт в более серьезном деле.
блокировка - это одно , КНБ прекрасно делает это и тем более прослеживает весь этот нездоровый движняк ,
страшно то , что РАСТЁТ количество сайтов ( сообщений) ,
но и за этим можно отследить , но нужно ВРЕМЯ ,
а в таком вопросе как радикализм - его( время) потеря не есть хорошо , если бы всё было так просто - вопрос ( проблема ) не поднималась бы
xxxBratanxxx 31.01.2017 в 16:00:17 # 577310
А я скажу почему потому что в Астану приехали не давно все заинтересованые лица по Сирии вопрос решать, смотрят страна пиздатая вся таблица Менделеева есть, народа мало живет, в Сирий и Ираке им пиздос это факт, вот и присмотрели хороший и стабильный Казахстан ребята будьте бдительны ну его нахуи такие качели у нас в стране!!!
Цитата: bIP6bIC от 31.01.2017 14:51:50
А в чем проблема то? Вы же научились блокировать сайты с порнографией и ЖЖ. Вот и примените полученный опыт в более серьезном деле.
А в чем проблема то? Вы же научились блокировать сайты с порнографией и ЖЖ. Вот и примените полученный опыт в более серьезном деле.
Кто сказал,что они заблокированы? На днях устанавливала прогу, на блокировку оных... решила проверить...Ха-ха... не блокирует, так там и список вылез приличный..
Цитата: Лялька от 31.01.2017 16:40:00
Кто сказал,что они заблокированы? На днях устанавливала прогу, на блокировку оных... решила проверить...Ха-ха... не блокирует, так там и список вылез приличный..
Цитата: bIP6bIC от 31.01.2017 14:51:50
А в чем проблема то? Вы же научились блокировать сайты с порнографией и ЖЖ. Вот и примените полученный опыт в более серьезном деле.
А в чем проблема то? Вы же научились блокировать сайты с порнографией и ЖЖ. Вот и примените полученный опыт в более серьезном деле.
Кто сказал,что они заблокированы? На днях устанавливала прогу, на блокировку оных... решила проверить...Ха-ха... не блокирует, так там и список вылез приличный..
Цитата: Лялька от 31.01.2017 16:40:00
Кто сказал,что они заблокированы? На днях устанавливала прогу, на блокировку оных... решила проверить...Ха-ха... не блокирует, так там и список вылез приличный..
Цитата: bIP6bIC от 31.01.2017 14:51:50
А в чем проблема то? Вы же научились блокировать сайты с порнографией и ЖЖ. Вот и примените полученный опыт в более серьезном деле.
А в чем проблема то? Вы же научились блокировать сайты с порнографией и ЖЖ. Вот и примените полученный опыт в более серьезном деле.
Кто сказал,что они заблокированы? На днях устанавливала прогу, на блокировку оных... решила проверить...Ха-ха... не блокирует, так там и список вылез приличный..
Шалунья, это сарказм.
Кому надо, тот обойдет любую блокировку.