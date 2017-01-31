В КНБ обеспокоены ростом радикальных сайтов на казахском языке

Цитата: bIP6bIC от

А в чем проблема то? Вы же научились блокировать сайты с порнографией и ЖЖ. Вот и примените полученный опыт в более серьезном деле. А в чем проблема то? Вы же научились блокировать сайты с порнографией и ЖЖ. Вот и примените полученный опыт в более серьезном деле.

Кто сказал,что они заблокированы? На днях устанавливала прогу, на блокировку оных... решила проверить...Ха-ха... не блокирует, так там и список вылез приличный..