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Империя зла
Трамп о нелегальных иммигрантах из Австралии
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danilov 02 Февраля 2017 в 17:19:30
- Можете в это поверить? Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Зачем? Я изучу эту идиотскую сделку!
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/827002559122567168
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 02.02.2017 в 17:28:25   # 577882
Дональд! Я верю!
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  старик 02.02.2017 в 19:32:01   # 577899
Quote:
Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Зачем?
Ну дык толерентность мать ее!
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  walker 02.02.2017 в 23:23:14   # 577944
Администрация ... согласилась принять НЕЛЕГАЛЬНЫХ иммигрантов. Чертовски красиво звучит)))

Уровень безработицы в США с 2010 года неуклонно падал.

3,14здабол хороший этот ваш Трамп.

И в том что Трамп обошел в рейтинге по цитируемости в росСМИ самого ВВП ничего удивительного.
Скорее закономерно.
Два луча света в темном царстве для белых ватанов)))
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  Ал 02.02.2017 в 23:30:09   # 577947
Цитата: walker от 02.02.2017 23:23:14

Трамп обрезал приток беженцев с семи "высокостабильных" стран. Причем обладателей гринкарты все же пускают...

Боюсь даже предположить, что содержится в Вашей голове...
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  Ал 02.02.2017 в 23:50:07   # 577954

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  Ал 03.02.2017 в 00:07:00   # 577958
Цитата: walker от 02.02.2017 23:23:14

Соглашалась администрация Обамы...
Quote:
Что Дональд Трамп не поделил с Австралией
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пересмотреть соглашение о приеме беженцев, заключенное с Австралией при Бараке Обаме. Что стоит за дипломатическим скандалом между двумя странами, разбирался РБК
Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что намерен изучить «дурацкое» соглашение о приеме США беженцев из Австралии.
...
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/02/02/2017/5892f5da9a794714c1745027?from=newsfeed
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  Ал 03.02.2017 в 00:17:09   # 577961
Quote:
Депутата Госдумы позвали в США на молитвенный завтрак с участием Трампа
Президент США Дональд Трамп во время национального молитвенного завтрака. 2 февраля 2017 года
Единоросс Андрей Макаров отправился в США, чтобы принять участие в Национальном молитвенном завтраке, рассказали РБК источники в Думе. Депутаты уже готовы выстраивать «плотные отношения» с американскими коллегами
Оттепель
Депутат Госдумы Андрей Макаров уехал на днях в Вашингтон, чтобы 2 февраля принять участие в 65-м ежегодном Национальном молитвенном завтраке с участием американских конгрессменов и сенаторов, а также президента США Дональда Трампа, рассказали РБК два источника в Думе.
Еще один собеседник в нижней палате парламента, занимающийся международным сотрудничеством, подтвердил, что депутат получил приглашение на это мероприятие и согласился поехать, уведомив предварительно спикера Госдумы Вячеслава Володина. Сам Макаров отказался отвечать на вопросы РБК. Депутат, второй созыв подряд возглавляющий комитет по бюджету и налогам, посещает этот завтрак не первый раз, сказал собеседник РБК.
Это первый контакт российских депутатов с американскими коллегами за несколько последних лет на таком высоком уровне, говорит собеседник РБК в Думе. По его словам, после событий «крымской весны» в 2014 году депутаты не ездили на это мероприятие.
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Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/02/02/2017/589364949a79476d861a25c0?from=newsfeed


Лысый, береги стилус...
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