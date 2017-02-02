Трамп о нелегальных иммигрантах из Австралии

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danilov 02 Февраля 2017 в 17:19:30
https://twitter.com/realDonaldTrump/status/827002559122567168
Комментарии, по рейтингу, по дате
Администрация Обамы согласилась принять тысячи нелегальных иммигрантов из Австралии. Зачем?Ну дык толерентность мать ее!
Уровень безработицы в США с 2010 года неуклонно падал.
3,14здабол хороший этот ваш Трамп.
И в том что Трамп обошел в рейтинге по цитируемости в росСМИ самого ВВП ничего удивительного.
Скорее закономерно.
Два луча света в темном царстве для белых ватанов)))
Цитата: walker от 02.02.2017 23:23:14
Трамп обрезал приток беженцев с семи "высокостабильных" стран. Причем обладателей гринкарты все же пускают...
Боюсь даже предположить, что содержится в Вашей голове...
Цитата: walker от 02.02.2017 23:23:14
Соглашалась администрация Обамы...
Quote:
Что Дональд Трамп не поделил с Австралией
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пересмотреть соглашение о приеме беженцев, заключенное с Австралией при Бараке Обаме. Что стоит за дипломатическим скандалом между двумя странами, разбирался РБК
Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что намерен изучить «дурацкое» соглашение о приеме США беженцев из Австралии.
...
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/02/02/2017/5892f5da9a794714c1745027?from=newsfeed
Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен пересмотреть соглашение о приеме беженцев, заключенное с Австралией при Бараке Обаме. Что стоит за дипломатическим скандалом между двумя странами, разбирался РБК
Президент США Дональд Трамп заявил в своем Twitter, что намерен изучить «дурацкое» соглашение о приеме США беженцев из Австралии.
...
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/02/02/2017/5892f5da9a794714c1745027?from=newsfeed
Депутата Госдумы позвали в США на молитвенный завтрак с участием Трампа
Президент США Дональд Трамп во время национального молитвенного завтрака. 2 февраля 2017 года
Единоросс Андрей Макаров отправился в США, чтобы принять участие в Национальном молитвенном завтраке, рассказали РБК источники в Думе. Депутаты уже готовы выстраивать «плотные отношения» с американскими коллегами
Оттепель
Депутат Госдумы Андрей Макаров уехал на днях в Вашингтон, чтобы 2 февраля принять участие в 65-м ежегодном Национальном молитвенном завтраке с участием американских конгрессменов и сенаторов, а также президента США Дональда Трампа, рассказали РБК два источника в Думе.
Еще один собеседник в нижней палате парламента, занимающийся международным сотрудничеством, подтвердил, что депутат получил приглашение на это мероприятие и согласился поехать, уведомив предварительно спикера Госдумы Вячеслава Володина. Сам Макаров отказался отвечать на вопросы РБК. Депутат, второй созыв подряд возглавляющий комитет по бюджету и налогам, посещает этот завтрак не первый раз, сказал собеседник РБК.
Это первый контакт российских депутатов с американскими коллегами за несколько последних лет на таком высоком уровне, говорит собеседник РБК в Думе. По его словам, после событий «крымской весны» в 2014 году депутаты не ездили на это мероприятие.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/02/02/2017/589364949a79476d861a25c0?from=newsfeed
Президент США Дональд Трамп во время национального молитвенного завтрака. 2 февраля 2017 года
Единоросс Андрей Макаров отправился в США, чтобы принять участие в Национальном молитвенном завтраке, рассказали РБК источники в Думе. Депутаты уже готовы выстраивать «плотные отношения» с американскими коллегами
Оттепель
Депутат Госдумы Андрей Макаров уехал на днях в Вашингтон, чтобы 2 февраля принять участие в 65-м ежегодном Национальном молитвенном завтраке с участием американских конгрессменов и сенаторов, а также президента США Дональда Трампа, рассказали РБК два источника в Думе.
Еще один собеседник в нижней палате парламента, занимающийся международным сотрудничеством, подтвердил, что депутат получил приглашение на это мероприятие и согласился поехать, уведомив предварительно спикера Госдумы Вячеслава Володина. Сам Макаров отказался отвечать на вопросы РБК. Депутат, второй созыв подряд возглавляющий комитет по бюджету и налогам, посещает этот завтрак не первый раз, сказал собеседник РБК.
Это первый контакт российских депутатов с американскими коллегами за несколько последних лет на таком высоком уровне, говорит собеседник РБК в Думе. По его словам, после событий «крымской весны» в 2014 году депутаты не ездили на это мероприятие.
В этом году в СМИ сообщалось лишь о встрече в апреле председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева с членом комиссии конгресса США по иностранным делам, возглавляющим подкомитет по делам Европы, Евразии и новым вызовам Даной Рорабахером.
Национальный молитвенный завтрак проходит в США ежегодно с 1953 года в первый четверг февраля в Вашингтоне. Каждый президент США, начиная с Дуайта Эйзенхауэра, присутствует на мероприятии, которое проводится христианской организацией Fellowship Foundation.
Что было на Национальном молитвенном завтраке?
Трамп, выступая на завтраке, пообещал сделать все возможное для защиты религиозных свобод в США и намекнул, что планирует баллотироваться на второй срок. «Я надеюсь побывать здесь с вами еще семь раз», — сказал он. Мероприятие не ограничивается одним завтраком, а включает в себя встречи, обеды и ужины для представителей политической, общественной, религиозной и деловой элит, обычно в них принимает участие до 3500 человек, в том числе гости из более чем 100 стран.
Государственный департамент США не вовлечен в организацию Национального молитвенного завтрака, сообщил РБК представитель посольства США в России.
Группа по связям с США
По словам источника РБК в Думе, приглашение на завтрак получил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий (в санкционном списке США), но от поездки он в итоге отказался.
В Госдуме была образована в ноябре депутатская группа по связям с США, ее состав еще не сформирован, говорит источник во фракции единороссов. По его словам, «уже на следующий неделе депутаты будут выстраивать плотные отношения с теми американскими коллегами, которые будут готовы идти на контакт с российскими депутатами».
«До это этого группа по связям с США существовала, но ввиду того, что с той стороны особого желания не было, все наши инициативы поддержки не находили», — подчеркивает единоросс. По его словам, депутаты надеются, что с новой администрацией удастся это сделать, «программа взаимодействия прорабатывается, в частности, по семейным ценностям». В плане международных связей Госдумы в 2017 году, утвержденном Советом Думы, поездок российских делегаций в США пока нет.
Завтрак с предпринимателями
На молитвенном завтраке в Вашингтоне присутствовал и вице-президент «Опоры России» Александр Жарков. Он рассказал РБК, что поехал в США, так как «хотел настроить отношения» после смены американского президента: «Я считаю, что бизнесмены должны общаться в любом случае». Жарков возглавляет официального российского дилера канадской компании Lindal, строящей кедровые дома. Приглашению на завтрак Жарков «удивился», хотя, по его словам, звали его и раньше, но он не ездил. Само приглашение ему направил американский сенатор (предприниматель предпочитает не говорить, кто именно). Жарков сказал, что других россиян на молитвенном завтраке не видел, заметил только граждан Украины.
По данным украинских СМИ, мероприятие должны были посетить от 50-ти до 70-ти представителей Украины, в том числе лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.
Национальный молитвенный завтрак проходит в США ежегодно с 1953 года в первый четверг февраля в Вашингтоне. Каждый президент США, начиная с Дуайта Эйзенхауэра, присутствует на мероприятии, которое проводится христианской организацией Fellowship Foundation.
Что было на Национальном молитвенном завтраке?
Трамп, выступая на завтраке, пообещал сделать все возможное для защиты религиозных свобод в США и намекнул, что планирует баллотироваться на второй срок. «Я надеюсь побывать здесь с вами еще семь раз», — сказал он. Мероприятие не ограничивается одним завтраком, а включает в себя встречи, обеды и ужины для представителей политической, общественной, религиозной и деловой элит, обычно в них принимает участие до 3500 человек, в том числе гости из более чем 100 стран.
Государственный департамент США не вовлечен в организацию Национального молитвенного завтрака, сообщил РБК представитель посольства США в России.
Группа по связям с США
По словам источника РБК в Думе, приглашение на завтрак получил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий (в санкционном списке США), но от поездки он в итоге отказался.
В Госдуме была образована в ноябре депутатская группа по связям с США, ее состав еще не сформирован, говорит источник во фракции единороссов. По его словам, «уже на следующий неделе депутаты будут выстраивать плотные отношения с теми американскими коллегами, которые будут готовы идти на контакт с российскими депутатами».
«До это этого группа по связям с США существовала, но ввиду того, что с той стороны особого желания не было, все наши инициативы поддержки не находили», — подчеркивает единоросс. По его словам, депутаты надеются, что с новой администрацией удастся это сделать, «программа взаимодействия прорабатывается, в частности, по семейным ценностям». В плане международных связей Госдумы в 2017 году, утвержденном Советом Думы, поездок российских делегаций в США пока нет.
Завтрак с предпринимателями
На молитвенном завтраке в Вашингтоне присутствовал и вице-президент «Опоры России» Александр Жарков. Он рассказал РБК, что поехал в США, так как «хотел настроить отношения» после смены американского президента: «Я считаю, что бизнесмены должны общаться в любом случае». Жарков возглавляет официального российского дилера канадской компании Lindal, строящей кедровые дома. Приглашению на завтрак Жарков «удивился», хотя, по его словам, звали его и раньше, но он не ездил. Само приглашение ему направил американский сенатор (предприниматель предпочитает не говорить, кто именно). Жарков сказал, что других россиян на молитвенном завтраке не видел, заметил только граждан Украины.
По данным украинских СМИ, мероприятие должны были посетить от 50-ти до 70-ти представителей Украины, в том числе лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.
Подробнее на РБК:
http://www.rbc.ru/politics/02/02/2017/589364949a79476d861a25c0?from=newsfeed
Лысый, береги стилус...