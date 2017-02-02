Трамп о нелегальных иммигрантах из Австралии

В этом году в СМИ сообщалось лишь о встрече в апреле председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева с членом комиссии конгресса США по иностранным делам, возглавляющим подкомитет по делам Европы, Евразии и новым вызовам Даной Рорабахером.

Национальный молитвенный завтрак проходит в США ежегодно с 1953 года в первый четверг февраля в Вашингтоне. Каждый президент США, начиная с Дуайта Эйзенхауэра, присутствует на мероприятии, которое проводится христианской организацией Fellowship Foundation.

Что было на Национальном молитвенном завтраке?

Трамп, выступая на завтраке, пообещал сделать все возможное для защиты религиозных свобод в США и намекнул, что планирует баллотироваться на второй срок. «Я надеюсь побывать здесь с вами еще семь раз», — сказал он. Мероприятие не ограничивается одним завтраком, а включает в себя встречи, обеды и ужины для представителей политической, общественной, религиозной и деловой элит, обычно в них принимает участие до 3500 человек, в том числе гости из более чем 100 стран.

Государственный департамент США не вовлечен в организацию Национального молитвенного завтрака, сообщил РБК представитель посольства США в России.

Группа по связям с США

По словам источника РБК в Думе, приглашение на завтрак получил председатель думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий (в санкционном списке США), но от поездки он в итоге отказался.

В Госдуме была образована в ноябре депутатская группа по связям с США, ее состав еще не сформирован, говорит источник во фракции единороссов. По его словам, «уже на следующий неделе депутаты будут выстраивать плотные отношения с теми американскими коллегами, которые будут готовы идти на контакт с российскими депутатами».

«До это этого группа по связям с США существовала, но ввиду того, что с той стороны особого желания не было, все наши инициативы поддержки не находили», — подчеркивает единоросс. По его словам, депутаты надеются, что с новой администрацией удастся это сделать, «программа взаимодействия прорабатывается, в частности, по семейным ценностям». В плане международных связей Госдумы в 2017 году, утвержденном Советом Думы, поездок российских делегаций в США пока нет.

Завтрак с предпринимателями

На молитвенном завтраке в Вашингтоне присутствовал и вице-президент «Опоры России» Александр Жарков. Он рассказал РБК, что поехал в США, так как «хотел настроить отношения» после смены американского президента: «Я считаю, что бизнесмены должны общаться в любом случае». Жарков возглавляет официального российского дилера канадской компании Lindal, строящей кедровые дома. Приглашению на завтрак Жарков «удивился», хотя, по его словам, звали его и раньше, но он не ездил. Само приглашение ему направил американский сенатор (предприниматель предпочитает не говорить, кто именно). Жарков сказал, что других россиян на молитвенном завтраке не видел, заметил только граждан Украины.

По данным украинских СМИ, мероприятие должны были посетить от 50-ти до 70-ти представителей Украины, в том числе лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.