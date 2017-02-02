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Империя зла
Спайсер: Трампу докладывают о ситуации в Донбассе
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danilov 02 Февраля 2017 в 21:20:38
Президент США Дональд Трамп оперативно получает информацию об обострении ситуации в Донбассе, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Спайсера спросили о том, «чувствует ли Трамп, что Россия его проверяет». При этом журналист утверждал, что «Россия и повстанцы продвигаются вперед». Спайсер никак не прокомментировал последнее утверждение, передает РИА «Новости».

«Президента информирует Совет национальной безопасности и его команда по национальной безопасности в целом о том, что происходит на Украине. У нас будет новая информация о том, что там происходит», сказал Спайсер.

http://vz.ru/news/2017/2/1/856158.html
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