Спайсер: Трампу докладывают о ситуации в Донбассе

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danilov 02 Февраля 2017 в 21:20:38
Спайсера спросили о том, «чувствует ли Трамп, что Россия его проверяет». При этом журналист утверждал, что «Россия и повстанцы продвигаются вперед». Спайсер никак не прокомментировал последнее утверждение, передает РИА «Новости».
«Президента информирует Совет национальной безопасности и его команда по национальной безопасности в целом о том, что происходит на Украине. У нас будет новая информация о том, что там происходит», сказал Спайсер.
http://vz.ru/news/2017/2/1/856158.html
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