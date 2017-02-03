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Империя зла
Против агрессии России в Кыргбекистане
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danilov 03 Февраля 2017 в 12:10:05
Комментарии, по рейтингу, по дате
  DmD 03.02.2017 в 12:21:11   # 578080
Тупые "Пиндосы"! Не видят ни хрена, кроме своих гамбургеров.
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  Fotinij 03.02.2017 в 12:25:24   # 578081
Повторяют туже ерунду, что говорят СМИ. Это они такие тупые или такие прозомбированные?!
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  Мура45 03.02.2017 в 12:34:35   # 578085
Мир глазами американца
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  Рамзес 03.02.2017 в 12:46:35   # 578095
Дебилы ...
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  charg 03.02.2017 в 13:16:38   # 578100
внимательно на 0-06 смотрим и теперь знаем как называется наш ЮКО
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  ka3ax001 03.02.2017 в 13:23:37   # 578102
Цитата: charg от 03.02.2017 13:16:38
внимательно на 0-06 смотрим и теперь знаем как называется наш ЮКО

Половина ЮКО...
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  Маке0912 03.02.2017 в 13:35:31   # 578104
По их меркам. У них 5 по географии.
Новую страну открыли. Без слов !!!
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  Пришелец 03.02.2017 в 13:44:19   # 578107
ЮКО + Тараз = Кыргбекистан ,нам на их мнение
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  jumanjiqz 03.02.2017 в 14:12:22   # 578114
"Кыргбекистан" схож с наименованием с Кыргызстаном и Казахстаном, надо было что-то другое придумать, например "Миромистан" или "Чумбрикстан". Вообще угар был бы.
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  Денис222 03.02.2017 в 14:41:24   # 578117
Я думаю, что нас тоже это ждет...учитывая все то, что происходит в министерстве науки и образования, а после и в школах, посмотрим кто будет смеяться последним.
А так я тоже против агрессии в Кыргбекистане
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  Хитрая жопа 03.02.2017 в 15:12:24   # 578124
Цитата: jumanjiqz от 03.02.2017 14:12:22
"Кыргбекистан" схож с наименованием с Кыргызстаном и Казахстаном, надо было что-то другое придумать, например "Миромистан" или "Чумбрикстан". Вообще угар был бы.

КыргызУзбекистан
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  Dior 03.02.2017 в 15:55:34   # 578140
Сейчас роликом этим беду накликают и признают американцы кусочек нашей родины КЫРГБЕКИСТАНОМ

История следующая: Жил, не тужил народ Кыргбекистана. И до момента развала Союза,Россия передала территорию Кыргбекистана во владение современного Казахстана. А оттяпала Россия своим агрессорским поведением у Кыргызстана и Узбекистана. Т.к. была эта территория спором между двумя государствами. .....
А дальше сочиняйте
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  Денис222 03.02.2017 в 17:05:09   # 578156
Может кто поведал американцам шутка про Республику Шымкент? Ну и их понесло...
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