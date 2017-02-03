Против агрессии России в Кыргбекистане

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Февраля 2017 в 12:10:05
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: charg от 03.02.2017 13:16:38
внимательно на 0-06 смотрим и теперь знаем как называется наш ЮКО
внимательно на 0-06 смотрим и теперь знаем как называется наш ЮКО
Половина ЮКО...
Новую страну открыли. Без слов !!!
А так я тоже против агрессии в Кыргбекистане
Хитрая жопа 03.02.2017 в 15:12:24 # 578124
Цитата: jumanjiqz от 03.02.2017 14:12:22
"Кыргбекистан" схож с наименованием с Кыргызстаном и Казахстаном, надо было что-то другое придумать, например "Миромистан" или "Чумбрикстан". Вообще угар был бы.
"Кыргбекистан" схож с наименованием с Кыргызстаном и Казахстаном, надо было что-то другое придумать, например "Миромистан" или "Чумбрикстан". Вообще угар был бы.
Кырг
История следующая: Жил, не тужил народ Кыргбекистана. И до момента развала Союза,Россия передала территорию Кыргбекистана во владение современного Казахстана. А оттяпала Россия своим агрессорским поведением у Кыргызстана и Узбекистана. Т.к. была эта территория спором между двумя государствами. .....
А дальше сочиняйте