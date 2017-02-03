Надо же! Прозрели!

http://www.vz.ru/news/2017/2/3/856362.html

В данном конкретном случае скандал получался слишком ярким (вплоть до фото танков в британской прессе и в метре от них белые джипы с синими буквами). Поэтому, чтобы совсем уж слепыми кретинами не выглядеть, - увидели танки. Но интенсивность военных действий явно превышает рассмотренные ОБСЕ пара пушечек и четыре танка.

Впрочем и про увиденные на стороне ДЛНР коннобурятские войска РФ, вроде как, не сочиняют. Почему в ООН и других структурах наши не обращают внимание на отсутствие у ОБСЕ сообщений о наличии российской армии в ДЛНР - не понятно.

http://www.bbc.com/russian/features-38847474