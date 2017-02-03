Надо же! Прозрели!

Танков украинской армии нет в подконтрольной Киеву Авдеевке, там находятся только полицейские бронетранспортеры, заявил официальный представитель пресс-центра военной операции силовиков в Донбассе Леонид Матюхин.Очень убедительно для меркешлюхи и гл. жабоеда! Нет танков и все тут! Это новый тип бронетранспортеров.
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 03 Февраля 2017 в 20:09:52
ОБСЕ заявила о танках в Авдеевке.
(99,03 Кб)
В Авдеевке, которую контролируют украинские силовики, зафиксированы танки и реактивные системы залпового огня (РСЗО), говорится в отчете наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине.
СММ сообщает, что зафиксированы факты нарушения линий отвода в контролируемых правительством Украины районах. Речь идет о замеченных двух РСЗО (БМ-21), которые направлялись на восток по дороге М04 в Нетайлово (22 километра к северо-западу от Донецка), еще двух РСЗО (БМ-21) в сопровождении грузовика с крытым грузовым отсеком, которые двигались на север по дороге Н-20 в трех километрах к юго-востоку от Волновахи (53 километра к югу от Донецка, передает РИА «Новости».
Кроме этого, по данным миссии ОБСЕ, зафиксировано четыре танка Т-64, дислоцированные за зданиями в Авдеевке.
Днем ранее СММ ОБСЕ зафиксировали на аэрофотоснимках присутствие «шести буксируемых артиллерийских орудий с их грузовиком поддержки и два танка вблизи Ясиноватой, а также три буксируемые артиллерийские орудия возле контролируемой ДНР Яковливкой (в 10 километрах к северу от Донецка)».
В ОБСЕ сообщили, что за линией отвода, но внутри определенных соглашениями о разграничении в Донбассе, обнаружен 31 танк. Танки расположены рядом с контролируемым Киевом Зализнянским в 79 километрах к северу от Донецка. Кроме этого, еще восемь танков стоят в поле в 10 км севернее Бахмута.
Замечен также грузовик, буксирующий самоходную гаубицу (2А36 Гиацинт-Б , 152мм) в южном направлении в 7 километрах к северо-западу оттуда, а также еще одна гаубица (2А65 / Мста-Б, 152миллиметра), которая располагалась на дороге М03 возле Приволье под контролем властей, которую транспортировали в сторону Бахмута и ряд других орудий.
Напомним, вечером в четверг Донецк повергся мощному обстрелу со стороны украинских силовиков. По данным ДНР, погибли два человека, 13 пострадали. В Калининском районе города прогремел взрыв, предположительно, один из украинских снарядов попал в автозаправку.
Перед этим о наличии танков в Авдеевке сообщал ряд СМИ со ссылкой на данные журналистов BBC.
http://www.vz.ru/news/2017/2/3/856362.html
Quote:
В данном конкретном случае скандал получался слишком ярким (вплоть до фото танков в британской прессе и в метре от них белые джипы с синими буквами). Поэтому, чтобы совсем уж слепыми кретинами не выглядеть, - увидели танки. Но интенсивность военных действий явно превышает рассмотренные ОБСЕ пара пушечек и четыре танка.
Впрочем и про увиденные на стороне ДЛНР коннобурятские войска РФ, вроде как, не сочиняют. Почему в ООН и других структурах наши не обращают внимание на отсутствие у ОБСЕ сообщений о наличии российской армии в ДЛНР - не понятно.
Впрочем и про увиденные на стороне ДЛНР коннобурятские войска РФ, вроде как, не сочиняют. Почему в ООН и других структурах наши не обращают внимание на отсутствие у ОБСЕ сообщений о наличии российской армии в ДЛНР - не понятно.
Что делают украинские танки в Авдеевке?
В министерстве обороны Украины проверяют информацию о действиях украинских танков в Авдеевке, сообщили Би-би-си в ведомстве.
"Силы АТО в Авдеевке не ведут огонь из артиллерии и танков. Сейчас достаточно имеющегося оружия: автоматов, пулеметов и гранатометов", - сказал Би-би-си представитель министерства обороны Александр Мотузяник.
"И даже если бы украинская артиллерия была в Авдеевке, силы АТО все равно не вели бы с нее огонь, ведь огневые позиции боевиков расположены в жилых кварталах, в частности Донецка и Ясиноватой", - добавил Мотузяник.
В среду и в репортаже, и на видео в "Твиттере" корреспондента Би-би-си Тома Барриджа были показаны украинские танки, стоящие в Авдеевке.
Российские чиновники и прогосударственные СМИ отметили, что это является подтверждением нарушения Минских соглашений.
Договоренности предполагают отвод техники, имеющей орудия калибром более 120 мм, на 25 км с обеих сторон от линии соприкосновения.
При этом в интернете существует немало видеокадров того, как Минские договоренности нарушаются представителями самопровозглашенной "Донецкой народной республики".
На самом деле, нарушения вторых Минских договоренностей начались на следующий же день после их подписания в феврале 2015 года.
Спор вокруг ОБСЕ
В кадр съемочной группы Би-би-си попали и представители мониторинговой миссии ОБСЕ, стоявшие рядом с украинскими танками.
"Есть такая работа - танки не замечать", - прокомментировала появившиеся материалы официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Однако о наличии танков и гаубиц возле Авдеевки ОБСЕ заявила еще 29 января.
"ОБСЕ наблюдала танки и гаубицы возле Авдеевки, в нарушение соответствующих линий отвода, а также зенитно-ракетный комплекс возле Анновки", - отмечается в сообщении мониторинговой миссии.
В отчете от 31 января специалисты ОБСЕ отмечают, что с украинской стороны в непосредственной близости от линии соприкосновения были замечены не только танки, но и установка "Град", гаубицы и противотанковые пушки.
При этом, по данным ОБСЕ, со стороны самопровозглашенной ЛНР в пределах 25 км от линии фронта находятся 42 ракетные системы залпового огня и десятки гаубиц.
А близ Ясиноватой наблюдатели видели, как на борту грузовика перевозили укрытое тентом артиллерийское орудие. ОБСЕ отмечает, что представители ДНР периодически запрещают им доступ на некоторые территории, что осложняет наблюдение.
http://www.bbc.com/russian/features-38847474
Киев заявил об отсутствии танков в Авдеевке
Танков украинской армии нет в подконтрольной Киеву Авдеевке, там находятся только полицейские бронетранспортеры, заявил официальный представитель пресс-центра военной операции силовиков в Донбассе Леонид Матюхин.
«Я в Авдеевке сегодня целый день, я не видел ни одного танка, видел один полицейский БРМ (боевая разведывательная машина)», - сказал Матюхин, добавив, что на БРМ написано слово «Полиция». Он также призвал проверить место съемки опубликованного ранее в сети видео, передает РИА «Новости».
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: arhar от 03.02.2017 21:26:08Сильно переживаешь? Да? За детей изралиевых?
уверен, что на другой стороне техника стоитне менее серьёзная. да и фигня это всё, перемирье, будет там война, если сами хохлы не начнут возвращать, то путя спровоцирует, под одобрение запада, а потом как израиль начнут дербанить, так сразу будут срочно завозить богоизбранных, и в крымнаш и в лугандон, и если хорошо постараться, то вплоть до одессы, исконные земли израиля.
уверен, что на другой стороне техника стоитне менее серьёзная. да и фигня это всё, перемирье, будет там война, если сами хохлы не начнут возвращать, то путя спровоцирует, под одобрение запада, а потом как израиль начнут дербанить, так сразу будут срочно завозить богоизбранных, и в крымнаш и в лугандон, и если хорошо постараться, то вплоть до одессы, исконные земли израиля.
Викторовна 03.02.2017 в 22:29:15 # 578213
Также возможно обстоят дела и с соседними странами, такими как Румыния и Словакия.
- Чувствую что приближается пора решительной борьбы