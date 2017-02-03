Чуркин предложил Лондону "очистить совесть", вернув аннексированные территории

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danilov 03 Февраля 2017 в 17:37:08
На заседании Совета Безопасности ООН Райкрофт пытался возложить на Москву ответственность за возникновение кризиса на Украине, который, по его мнению, начался с воссоединения Крыма с Россией. "Не могу вновь не напомнить, что все началось с государственного переворота, во многом при поддержке извне. А что касается позиции представителя Соединенного Королевства, то хочу посоветовать: верните Мальвинские острова, верните Гибралтар, верните аннексированную вами часть Кипра, верните архипелаг Чагос в Индийском океане, который вы превратили в огромную военную базу. Тогда ваша совесть будет, может быть, чуть более чиста, и сможете рассуждать на другие темы", - сказал Чуркин.
На встрече СБ ООН тему Крыма затронула и новый постпред США Никки Хейли, которая заявила, что введенные Вашингтоном против России санкции останутся в силе пока Москва не вернет Украине контроль над полуостровом.
В ответ Виталий Чуркин напомнил ей о конституции Соединенных Штатов, в которой, по его словам, "прозвучали такие замечательные исторические слова: "мы, народ". "Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме. 93% населения проголосовало за воссоединение с Россией, от которой Крым был отторгнут несправедливо и незаконно. Кстати, это волеизъявление впоследствии было подтверждено различными опросами общественного мнения, проведенными соответствующими западными институтами", - указал постпред РФ.
Источник: http://tass.ru/politika/3993522
Комментарии, по рейтингу, по дате
Хитрая жопа 03.02.2017 в 21:00:36 # 578198
Цитата: старик от 03.02.2017 20:32:54
Громкая оплеуха бритосам, вся история которых насилие, аннексия,кровь и угнетение.
Громкая оплеуха бритосам, вся история которых насилие, аннексия,кровь и угнетение.
Громко сказано. Не более укуса комара на самом деле.