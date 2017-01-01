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Империя зла
Трампо-твиттер: Шварцнегер, Иран, Австралия, бизнес, протестанты, Лувр
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danilov 03 Февраля 2017 в 19:58:13
- Еще один радикальный исламистский террорист только что атаковал Лувр в Париже. Туристы заперты. Франция опять на краю [пропасти]. Американцы, давайте будем умнее [чем они].
- Профессиональные анархисты, воры и платные протестанты потверждают точку зрения миллионов людей, которые проголосовали за СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!
- Встречаюсь утром с руководителями крупнейшего бизнеса. Хорошие рабочие места возвращаются в Америку, так создаются налоги в бюджет и здравоохранение!
Раскрыть - Спасибо премьер-министру Австралии, который рассказал правду о нашем весьма цивилизованном разговоре, который опять переврали ФАЛЬШИВЫЕ НОВОСТИ. Очень хорошо!

- Иран играет с огнем - они не оценили насколько "добр" был к ним президент Обама. Но не я!
- Да, Арнольд Шварцнегер очень плохо показал себя на посту губернатора Калифорнии, еще хуже в [реалити-шоу] "Ученик", но он хотя бы пытался!
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