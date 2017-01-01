Трампо-твиттер: Шварцнегер, Иран, Австралия, бизнес, протестанты, Лувр

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danilov 03 Февраля 2017 в 19:58:13
- Профессиональные анархисты, воры и платные протестанты потверждают точку зрения миллионов людей, которые проголосовали за СДЕЛАЕМ АМЕРИКУ СНОВА ВЕЛИКОЙ!
- Встречаюсь утром с руководителями крупнейшего бизнеса. Хорошие рабочие места возвращаются в Америку, так создаются налоги в бюджет и здравоохранение!
- Спасибо премьер-министру Австралии, который рассказал правду о нашем весьма цивилизованном разговоре, который опять переврали ФАЛЬШИВЫЕ НОВОСТИ. Очень хорошо!
Американский лидер настолько рассердился, что бросил трубку через 25 минут разговора, хотя ожидалось, что диалог с Тернбуллом продлится около часа. Трамп успел заявить, что звонок оказался "худшим из всех", которые он совершал на посту главы государства.
Тернбулл вызвал гнев президента США, напомнив ему о соглашении с Бараком Обамой, согласно которому Штаты каждый год принимают несколько тысяч беженцев из центра временного содержания в Австралии. Трамп узнал об этом впервые и обвинил Австралию в попытке "прислать новых бостонских террористов".
Тернбулл вызвал гнев президента США, напомнив ему о соглашении с Бараком Обамой, согласно которому Штаты каждый год принимают несколько тысяч беженцев из центра временного содержания в Австралии. Трамп узнал об этом впервые и обвинил Австралию в попытке "прислать новых бостонских террористов".
- Иран играет с огнем - они не оценили насколько "добр" был к ним президент Обама. Но не я!
- Да, Арнольд Шварцнегер очень плохо показал себя на посту губернатора Калифорнии, еще хуже в [реалити-шоу] "Ученик", но он хотя бы пытался!
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