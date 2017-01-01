Трампо-твиттер: Шварцнегер, Иран, Австралия, бизнес, протестанты, Лувр

Американский лидер настолько рассердился, что бросил трубку через 25 минут разговора, хотя ожидалось, что диалог с Тернбуллом продлится около часа. Трамп успел заявить, что звонок оказался "худшим из всех", которые он совершал на посту главы государства.



Тернбулл вызвал гнев президента США, напомнив ему о соглашении с Бараком Обамой, согласно которому Штаты каждый год принимают несколько тысяч беженцев из центра временного содержания в Австралии. Трамп узнал об этом впервые и обвинил Австралию в попытке "прислать новых бостонских террористов".