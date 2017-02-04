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Империя зла
Школьный урок "патриотизма", Украина
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Гость 04 Февраля 2017 в 17:00:49
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 04.02.2017 в 17:19:26   # 578317
Право, не знаю, что сказать. Хочется просто развести руками. Примерно, как когда пациент уже умирает, и поделать ничего уже нельзя. Или можно?
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  Троцкий 04.02.2017 в 17:52:43   # 578334
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  Pancho S 04.02.2017 в 18:04:13   # 578342
значит всё-таки местные русские и русскоязычные, живут там спокойно..? главное не выделяться пророссийскими позициями..? ну и попутно учить украинский.
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  Рамзес 04.02.2017 в 18:32:28   # 578365
Че боятся камеры,чует шакал чье мясо съел.Когда их из схронов вытаскивать начнут быстро переобуется.
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  sergei55 04.02.2017 в 18:35:04   # 578370
Цитата: Pancho S от 04.02.2017 18:04:13
значит всё-таки местные русские и русскоязычные, живут там спокойно..? главное не выделяться пророссийскими позициями..? ну и попутно учить украинский.


ну и отказаться от того, что ты Русский. Эти ублюдки реально думают, что такими методами сделают украину единой?!
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  sergei55 04.02.2017 в 18:38:55   # 578376
ну и в конце хохляцкая традиция -дай денег
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