Школьный урок "патриотизма", Украина

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Гость 04 Февраля 2017 в 17:00:49
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Цитата: Pancho S от 04.02.2017 18:04:13
значит всё-таки местные русские и русскоязычные, живут там спокойно..? главное не выделяться пророссийскими позициями..? ну и попутно учить украинский.
значит всё-таки местные русские и русскоязычные, живут там спокойно..? главное не выделяться пророссийскими позициями..? ну и попутно учить украинский.
ну и отказаться от того, что ты Русский. Эти ублюдки реально думают, что такими методами сделают украину единой?!