Трамп: США не вправе читать мораль России

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danilov 06 Февраля 2017 в 19:32:31
Ведущий напомним Трампу о постоянной критике Москвы, с которой выступает Вашингтон в последние годы. В ответ на это Трамп заявил, что США трудно назвать безупречной страной и предложил ведущему изучить действия США.
«Мы наделали много ошибок. Я с самого начала был против войны в Ираке... Много ошибок, множество людей было убито; поэтому верьте мне, убийц вокруг и так немало», - сказал Трамп.
http://tass.ru/
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