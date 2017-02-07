97 ведущих IT компаний подали апелляцию против указа Трампа

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danilov 07 Февраля 2017 в 17:55:59
В заявлении, поданном ими в федеральный суд штата Вашингтон, говорится, что антииммигрантский указ наносит большой ущерб всей IT-отрасли США, нарушает работу компаний, мешает им привлекать лучших специалистов со всего мира, подрывает конкурентоспособность американских компаний — а также является незаконным, так как содержит дискриминацию по национальному признаку.
«Америка гордо именует себя нацией иммигрантов. Мы ею и являемся: в 1910 году 14.7% населения были рождены за границей, в 2010 году — 12.9%. У четверти из нас, по крайней мере, один из родителей родился за пределами страны. Почти у половины есть дедушка или бабушка, родившиеся в другой стране. Почти все мы прослеживаем своих предков в других странах», — говорится в тексте апелляции.
«Иммигранты делают многие из наших величайших открытий, создают некоторые из самых инновационных и образцовых компаний нашей страны. Иммигранты есть среди наших ведущих предпринимателей, политиков, художников и филантропов. Вся общественная и политическая ткань нации соткана из опыта и энергии людей, приезжающих в нашу страну искать лучшей жизни для себя и своих детей — за «американской мечтой».
На протяжении десятилетий стабильная иммиграционная политика США покоилась на принципах, что все мы потомки иммигрантов, что мы приветствуем новых иммигрантов и даем дом ищущим защиты беженцам. В то же время Америка давно осознала необходимость защищать себя от тех, кто причинит нам вред. Но это делается при сохранении нашего фундаментального обязательства приветствовать иммигрантов, — посредством усиленных проверок людей, желающих въехать в нашу страну».
Далее говорится, что указ о замораживании въезда в страну для граждан семи государств, подписанный 27 января президентом Трампом, «меняет иммиграционную политику в важных аспектах», «нарушает иммиграционное законодательство и конституцию».
«Американские инновации и экономический рост тесно связаны с иммиграцией», — заявляют гиганты хайтека. — «Иммигранты и их дети основали 200 из 500 крупнейших компаний США, в том числе Apple, Kraft, Ford, General Electric, AT&T, Google, McDonald’s, Boeing, and Disney. В совокупности они приносят годовой доход 4.2 триллиона долларов и дают работу миллионам американцев».
В заявлении приводятся и другие цифры. 28% новых бизнесов в США в 2006-2010 гг. открыли иммигранты, в 2014 году почти 20% иммигрантов с Ближнего Востока и из Северной Африки были предпринимателями. («Иммигранты не отбирают рабочие места у американцев, они их создают»). С 2000 года более трети нобелевский лауреатов в США в области физики, химии и медицины были иммигрантами. Образованные иммигранты втрое чаще получают патенты, чем уроженцы США с тем же уровнем образования.
В 1965 году Конгресс США запретил дискриминацию в выдаче въездных виз по признаку страны происхождения, были отменены национальные квоты на иммиграцию, и с тех пор на протяжении 50 лет иммиграционная политика США оставалась стабильной, ясной и предсказуемой. Нарушая эту стабильность, внося неопределенность, произвол и хаос, президентский указ нарушает закон 1965 года и, кроме того, «лишает работников и бизнес необходимой им предсказуемости», — говорится в апелляции.
В заявлении подробно разъясняются негативные последствия президентского указа для современных глобальных компаний, многие из которых работают и в семи «забаненных» мусульманских странах. В числе прочего бизнесмены опасаются ответных недружественных действий в этих странах против граждан США: «американские дипломаты уже сообщают, что General Electric может потерять в Ираке контракты на миллиарды долларов».
Вместо того, чтобы сделать Америку более безопасной, указ навредит американским интересам, настаивают авторы апелляции.
http://news.israelinfo.co.il/world/65433
По сути, 97 компаний открыто признали, что американцы ничего не могут и не умеют и живут эти компании только за счет чужих мозгов...
А вот кто НЕ подписал это обращение:
Tesla и SpaceX, Amazon, HP, IBM, Dell, Oracle и VMware, Palantir, Expedia, Yahoo, Groupon, TripAdvisor, Symantec, Intuit.
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 07.02.2017 в 18:16:35 # 579014
по ходу, вечером Модератор отбивает деньги от спонсоров
причем тут американцы ничего не могут , и чужие мозги ,
Цитата: едридмадрид от 07.02.2017 18:16:35
комент после новости ,
по ходу, вечером Модератор отбивает деньги от спонсоров
причем тут американцы ничего не могут , и чужие мозги ,
комент после новости ,
по ходу, вечером Модератор отбивает деньги от спонсоров
причем тут американцы ничего не могут , и чужие мозги ,
коммент обиженного человека "мозги" которого не переманили туда
Цитата: Шекспир от 07.02.2017 18:44:20
А что? Пусть пускают имигрантов. А те в свою очередь, как в германии, начнут насиловать американских женщин, избивать стариков. Если американцы этого хотят то пусть принимают
А что? Пусть пускают имигрантов. А те в свою очередь, как в германии, начнут насиловать американских женщин, избивать стариков. Если американцы этого хотят то пусть принимают
А негры тогда что делать будут ? Это их тема грабить