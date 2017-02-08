В Донецке убит командир подразделения «Сомали» Михаил «Гиви»

Цитата: Лысый от

Цитата: Рулон Обоев от

Ну и понятное дело, чувствуется, что скоро закончится этот беспредел со стороны этого временного правителя Пороси. Видит Бог, недолго шавкам тявкать осталось. Ну и понятное дело, чувствуется, что скоро закончится этот беспредел со стороны этого временного правителя Пороси. Видит Бог, недолго шавкам тявкать осталось.



В 2014 году летом, обещали за три недели Киев взять. Всякие моторылы и киви. Хде оне сейчас и хде Киев? В 2014 году летом, обещали за три недели Киев взять. Всякие моторылы и киви. Хде оне сейчас и хде Киев?

неее Лысый не так ,он на могиле своего кента ( тот который с кличкой от американской фирмы , откликался ))и на лифте в иной мир улетелвот что сказал"Я могу сказать одно только: кто бы это ни сделал, за это будет очень сильно расплачиваться. Вся Украина, каждый город после «ДНР» мы будем захватывать дальше, до Киева я буду сравнивать с землей»хотел же свалить после уничтожения Мотороллы , нужно было сваливать ( хотя кто ему позволит , такого свидетеля далеко от лугадона отпустить, незяя), может и жив бы остался ,а так -ОН слишком много знал