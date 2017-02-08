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Империя зла
В Донецке убит командир подразделения «Сомали» Михаил «Гиви»
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едридмадрид 08 Февраля 2017 в 13:48:36
ДОНЕЦК, 8 фев — РИА Новости. Командир батальона "Сомали" Михаил Толстых, известный как "Гиви", погиб в результате теракта, заявил в среду журналистам представитель министерства обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"Сегодня в 06.12 мск в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона "Сомали", полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви". Это продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса. На месте теракта работает следственная группа", — заявил представитель оборонного ведомства.

https://ria.ru/world/20170208/1487406582.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  tod777 08.02.2017 в 14:00:44   # 579213
Печально а так их всех полюбому перебьют рано или поздно и не будет ни днр ни лнр а только те страдания которые перенесли местные погибая и теряя близких ничем не компенсируешь и будет это ещё одна в истории никому ненужная пустая война в которой простых граждан пострадало гораздо больше чем солдат
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  Пермяк 08.02.2017 в 14:03:25   # 579215
Всех лидеров сопротивления потихоньку зачищают, уже почти всех кто стоял у самого начала - убрали. Наверное очень много знают. Похоже операция "Донбасс" скоро окончится.
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  13 REGION 08.02.2017 в 14:07:25   # 579216
Гиви, царствие небесное! следующий наверно Захарченко.
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  едридмадрид 08.02.2017 в 14:14:25   # 579225

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  UgO 08.02.2017 в 14:15:16   # 579227
Террористам надо сложить оружие и сдаться.
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  едридмадрид 08.02.2017 в 14:22:00   # 579229
Цитата: UgO от 08.02.2017 14:15:16
Террористам надо сложить оружие и сдаться.


согласен надо делать выбор либо жить на "пожизненном" на зоне в Украине, или ждать прихода мусорщика-уборщика из России ,

хотя в России они тоже мрут , вот недавно под Москвой один из первых лидеров лугадона ( главарь «ЛНР» Валерий Болотов ) - СКОНЧАЛСЯ
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  UgO 08.02.2017 в 14:47:51   # 579238
Цитата: едридмадрид от 08.02.2017 14:22:00
Цитата: UgO от 08.02.2017 14:15:16
Террористам надо сложить оружие и сдаться.


согласен надо делать выбор либо жить на "пожизненном" на зоне в Украине, или ждать прихода мусорщика-уборщика из России ,

хотя в России они тоже мрут , вот недавно под Москвой один из первых лидеров лугадона ( главарь «ЛНР» Валерий Болотов ) - СКОНЧАЛСЯ

Да и тема уже не в тренде, ещё год назад за такую позицию набрал здесь столько минусов, что получил пожизненный бан на сайте.
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  едридмадрид 08.02.2017 в 14:49:17   # 579239
дело в том чт,
ГИВИ у себя на базе под Донецком - в Макеевке , в своём родном кабинете грохнули ,

две версии или бомбу подложили ( в его кабинет ) ,
или с территории той же сепаратисткой базы где и кабинет находился ,из РПО " Шмель " стрельнули в окошко кабинета

короче явно так не смогут сделать диверсанты с Украины , скорее всего спец службы дружеской страны постарались ( от всякого ненужного мусора зачищают )))
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  едридмадрид 08.02.2017 в 14:52:45   # 579240
вот на днях
ещё полевого сепаратиста командира уничтожили , но тот на боевом посту был на передовой
" Уничтожение силами украинской артиллерии влиятельного комбата террористов “ДНР” Ивана Балакая (позывной “Грек”) стало крайне тяжелой потерей для армии террористов, так как этот человек был одним из самых подготовленных специалистов в составе боевых подразделений “ДНР”."
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  едридмадрид 08.02.2017 в 15:02:12   # 579243




Смерть Гиви: его база в Макеевке, по данным соцсетей, горит
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  franc1 08.02.2017 в 15:16:29   # 579251
Отлично!!Еще один террорист сдох!Так их!
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  Лысый 08.02.2017 в 15:21:28   # 579253
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  Zoggyla 08.02.2017 в 16:24:43   # 579263
Ну что орлы!? Пора в
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  Лысый 08.02.2017 в 16:30:10   # 579265
Quote:
Ну что орлы!? Пора в


В конармию Буденного что ли?!
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  Zoggyla 08.02.2017 в 16:32:51   # 579266
Цитата: Лысый от 08.02.2017 16:30:10
Quote:
Ну что орлы!? Пора в


В конармию Буденного что ли?!
Буденовка затмевает фсё
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  Рулон Обоев 08.02.2017 в 16:38:41   # 579267
Царство небесное, покойся с миром, Миша, ты навсегда останешься в нашей памяти как ГЕРОЙ и защитник своей земли!!!
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  Прапор 08.02.2017 в 16:40:33   # 579268
Цитата: UgO от 08.02.2017 14:47:51
Цитата: едридмадрид от 08.02.2017 14:22:00
Цитата: UgO от 08.02.2017 14:15:16
Террористам надо сложить оружие и сдаться.


согласен надо делать выбор либо жить на "пожизненном" на зоне в Украине, или ждать прихода мусорщика-уборщика из России ,

хотя в России они тоже мрут , вот недавно под Москвой один из первых лидеров лугадона ( главарь «ЛНР» Валерий Болотов ) - СКОНЧАЛСЯ

Да и тема уже не в тренде, ещё год назад за такую позицию набрал здесь столько минусов, что получил пожизненный бан на сайте.

Просто его комменты уже никто не читает, задолбал уже всех своим занудством, вот и резвится сам на сам, а положенный бан выхватит еще
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  Рулон Обоев 08.02.2017 в 16:41:27   # 579270
Ну и понятное дело, чувствуется, что скоро закончится этот беспредел со стороны этого временного правителя Пороси. Видит Бог, недолго шавкам тявкать осталось.
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  Рулон Обоев 08.02.2017 в 16:43:21   # 579272
Цитата: Прапор от 08.02.2017 16:40:33
Цитата: UgO от 08.02.2017 14:47:51
Цитата: едридмадрид от 08.02.2017 14:22:00
Цитата: UgO
от 08.02.2017 14:15:16
Террористам надо сложить оружие и сдаться.


согласен надо делать выбор либо жить на "пожизненном" на зоне в Украине, или ждать прихода мусорщика-уборщика из России ,

хотя в России они тоже мрут , вот недавно под Москвой один из первых лидеров лугадона ( главарь «ЛНР» Валерий Болотов ) - СКОНЧАЛСЯ

Да и тема уже не в тренде, ещё год назад за такую позицию набрал здесь столько минусов, что получил пожизненный бан на сайте.

Просто его комменты уже никто не читает, задолбал уже всех своим занудством, вот и резвится сам на сам, а положенный бан выхватит еще

Выхватит в ЖБАН
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  Лысый 08.02.2017 в 17:01:07   # 579279
Цитата: Рулон Обоев от 08.02.2017 16:41:27
Ну и понятное дело, чувствуется, что скоро закончится этот беспредел со стороны этого временного правителя Пороси. Видит Бог, недолго шавкам тявкать осталось.


В 2014 году летом, обещали за три недели Киев взять. Всякие моторылы и киви. Хде оне сейчас и хде Киев?
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  ix 08.02.2017 в 17:10:48   # 579281
Парашенко обещал закончить войну за две недели. Прошло три года как убивают мирных граждан. А великая усраинская армия в открытом бою победить не может. Только так и могут взрывать.
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  едридмадрид 08.02.2017 в 17:14:31   # 579283
Цитата: Лысый от 08.02.2017 17:01:07
Цитата: Рулон Обоев от 08.02.2017 16:41:27
Ну и понятное дело, чувствуется, что скоро закончится этот беспредел со стороны этого временного правителя Пороси. Видит Бог, недолго шавкам тявкать осталось.


В 2014 году летом, обещали за три недели Киев взять. Всякие моторылы и киви. Хде оне сейчас и хде Киев?


неее Лысый не так ,
он на могиле своего кента ( тот который с кличкой от американской фирмы , откликался ))и на лифте в иной мир улетел

вот что сказал
"Я могу сказать одно только: кто бы это ни сделал, за это будет очень сильно расплачиваться. Вся Украина, каждый город после «ДНР» мы будем захватывать дальше, до Киева я буду сравнивать с землей»

хотел же свалить после уничтожения Мотороллы , нужно было сваливать ( хотя кто ему позволит , такого свидетеля далеко от лугадона отпустить, незяя), может и жив бы остался ,

а так -ОН слишком много знал
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  Zoggyla 08.02.2017 в 17:21:33   # 579285
Цитата: едридмадрид от 08.02.2017 17:14:31
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Разгневил ты меня, упоротый самопруф!
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