В Донецке убит командир подразделения «Сомали» Михаил «Гиви»

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едридмадрид 08 Февраля 2017 в 13:48:36
"Сегодня в 06.12 мск в результате террористического акта погиб герой ДНР, командир батальона "Сомали", полковник Михаил Толстых, известный как "Гиви". Это продолжение террористической войны, начатой киевской властью против жителей Донбасса. На месте теракта работает следственная группа", — заявил представитель оборонного ведомства.
https://ria.ru/world/20170208/1487406582.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 08.02.2017 в 14:14:25 # 579225
Цитата: 13 REGION от 08.02.2017 14:07:25
Гиви, царствие небесное! следующий наверно Захарченко.
Гиви, царствие небесное! следующий наверно Захарченко.
пора букмекерам ставки принимать кто из СЕПАРАТИСТОВ на тот свет отправится ,
чем ближе весна , а там лето тем больше сепаров и всякой шпаны уйдут в мир иной ,
короче Россия ставит ЖИРНУЮ ТОЧКУ, на проекте для тутешных ( и не только) ватных лошков "НОВОРОССИЯ"
едридмадрид 08.02.2017 в 14:22:00 # 579229
согласен надо делать выбор либо жить на "пожизненном" на зоне в Украине, или ждать прихода мусорщика-уборщика из России ,
хотя в России они тоже мрут , вот недавно под Москвой один из первых лидеров лугадона ( главарь «ЛНР» Валерий Болотов ) - СКОНЧАЛСЯ
Цитата: едридмадрид от 08.02.2017 14:22:00
согласен надо делать выбор либо жить на "пожизненном" на зоне в Украине, или ждать прихода мусорщика-уборщика из России ,
хотя в России они тоже мрут , вот недавно под Москвой один из первых лидеров лугадона ( главарь «ЛНР» Валерий Болотов ) - СКОНЧАЛСЯ
согласен надо делать выбор либо жить на "пожизненном" на зоне в Украине, или ждать прихода мусорщика-уборщика из России ,
хотя в России они тоже мрут , вот недавно под Москвой один из первых лидеров лугадона ( главарь «ЛНР» Валерий Болотов ) - СКОНЧАЛСЯ
Да и тема уже не в тренде, ещё год назад за такую позицию набрал здесь столько минусов, что получил пожизненный бан на сайте.
едридмадрид 08.02.2017 в 14:49:17 # 579239
ГИВИ у себя на базе под Донецком - в Макеевке , в своём родном кабинете грохнули ,
две версии или бомбу подложили ( в его кабинет ) ,
или с территории той же сепаратисткой базы где и кабинет находился ,из РПО " Шмель " стрельнули в окошко кабинета
короче явно так не смогут сделать диверсанты с Украины , скорее всего спец службы дружеской страны постарались ( от всякого ненужного мусора зачищают )))
едридмадрид 08.02.2017 в 14:52:45 # 579240
ещё полевого сепаратиста командира уничтожили , но тот на боевом посту был на передовой
" Уничтожение силами украинской артиллерии влиятельного комбата террористов “ДНР” Ивана Балакая (позывной “Грек”) стало крайне тяжелой потерей для армии террористов, так как этот человек был одним из самых подготовленных специалистов в составе боевых подразделений “ДНР”."
едридмадрид 08.02.2017 в 15:02:12 # 579243
Смерть Гиви: его база в Макеевке, по данным соцсетей, горит
Ну что орлы!? Пора в
В конармию Буденного что ли?!
Цитата: Лысый от 08.02.2017 16:30:10Буденовка затмевает фсё
Quote:
В конармию Буденного что ли?!
Quote:
Ну что орлы!? Пора в
В конармию Буденного что ли?!
Рулон Обоев 08.02.2017 в 16:38:41 # 579267
Цитата: UgO от 08.02.2017 14:47:51
Да и тема уже не в тренде, ещё год назад за такую позицию набрал здесь столько минусов, что получил пожизненный бан на сайте.
Цитата: едридмадрид от 08.02.2017 14:22:00
согласен надо делать выбор либо жить на "пожизненном" на зоне в Украине, или ждать прихода мусорщика-уборщика из России ,
хотя в России они тоже мрут , вот недавно под Москвой один из первых лидеров лугадона ( главарь «ЛНР» Валерий Болотов ) - СКОНЧАЛСЯ
согласен надо делать выбор либо жить на "пожизненном" на зоне в Украине, или ждать прихода мусорщика-уборщика из России ,
хотя в России они тоже мрут , вот недавно под Москвой один из первых лидеров лугадона ( главарь «ЛНР» Валерий Болотов ) - СКОНЧАЛСЯ
Да и тема уже не в тренде, ещё год назад за такую позицию набрал здесь столько минусов, что получил пожизненный бан на сайте.
Просто его комменты уже никто не читает, задолбал уже всех своим занудством, вот и резвится сам на сам, а положенный бан выхватит еще
Рулон Обоев 08.02.2017 в 16:41:27 # 579270
Рулон Обоев 08.02.2017 в 16:43:21 # 579272
Цитата: Прапор от 08.02.2017 16:40:33
Просто его комменты уже никто не читает, задолбал уже всех своим занудством, вот и резвится сам на сам, а положенный бан выхватит еще
Цитата: UgO от 08.02.2017 14:47:51
Да и тема уже не в тренде, ещё год назад за такую позицию набрал здесь столько минусов, что получил пожизненный бан на сайте.
Цитата: едридмадрид от 08.02.2017 14:22:00
согласен надо делать выбор либо жить на "пожизненном" на зоне в Украине, или ждать прихода мусорщика-уборщика из России ,
хотя в России они тоже мрут , вот недавно под Москвой один из первых лидеров лугадона ( главарь «ЛНР» Валерий Болотов ) - СКОНЧАЛСЯ
согласен надо делать выбор либо жить на "пожизненном" на зоне в Украине, или ждать прихода мусорщика-уборщика из России ,
хотя в России они тоже мрут , вот недавно под Москвой один из первых лидеров лугадона ( главарь «ЛНР» Валерий Болотов ) - СКОНЧАЛСЯ
Да и тема уже не в тренде, ещё год назад за такую позицию набрал здесь столько минусов, что получил пожизненный бан на сайте.
Просто его комменты уже никто не читает, задолбал уже всех своим занудством, вот и резвится сам на сам, а положенный бан выхватит еще
Выхватит в ЖБАН
Цитата: Рулон Обоев от 08.02.2017 16:41:27
Ну и понятное дело, чувствуется, что скоро закончится этот беспредел со стороны этого временного правителя Пороси. Видит Бог, недолго шавкам тявкать осталось.
Ну и понятное дело, чувствуется, что скоро закончится этот беспредел со стороны этого временного правителя Пороси. Видит Бог, недолго шавкам тявкать осталось.
В 2014 году летом, обещали за три недели Киев взять. Всякие моторылы и киви. Хде оне сейчас и хде Киев?
едридмадрид 08.02.2017 в 17:14:31 # 579283
Цитата: Лысый от 08.02.2017 17:01:07
В 2014 году летом, обещали за три недели Киев взять. Всякие моторылы и киви. Хде оне сейчас и хде Киев?
Цитата: Рулон Обоев от 08.02.2017 16:41:27
Ну и понятное дело, чувствуется, что скоро закончится этот беспредел со стороны этого временного правителя Пороси. Видит Бог, недолго шавкам тявкать осталось.
Ну и понятное дело, чувствуется, что скоро закончится этот беспредел со стороны этого временного правителя Пороси. Видит Бог, недолго шавкам тявкать осталось.
В 2014 году летом, обещали за три недели Киев взять. Всякие моторылы и киви. Хде оне сейчас и хде Киев?
неее Лысый не так ,
он на могиле своего кента ( тот который с кличкой от американской фирмы , откликался ))и на лифте в иной мир улетел
вот что сказал
"Я могу сказать одно только: кто бы это ни сделал, за это будет очень сильно расплачиваться. Вся Украина, каждый город после «ДНР» мы будем захватывать дальше, до Киева я буду сравнивать с землей»
хотел же свалить после уничтожения Мотороллы , нужно было сваливать ( хотя кто ему позволит , такого свидетеля далеко от лугадона отпустить, незяя), может и жив бы остался ,
а так -ОН слишком много знал
Цитата: едридмадрид от 08.02.2017 17:14:31Разгневил ты меня, упоротый самопруф!
неее Лысый не так ,
он на могиле своего кента ( тот который с кличкой от американской фирмы , откликался ))и на лифте в иной мир улетел
вот что сказал
"Я могу сказать одно только: кто бы это ни сделал, за это будет очень сильно расплачиваться. Вся Украина, каждый город после «ДНР» мы будем захватывать дальше, до Киева я буду сравнивать с землей»
хотел же свалить после уничтожения Мотороллы , нужно было сваливать ( хотя кто ему позволит , такого свидетеля далеко от лугадона отпустить, незяя), может и жив бы остался ,
а так -ОН слишком много знал
Цитата: Лысый от 08.02.2017 17:01:07
В 2014 году летом, обещали за три недели Киев взять. Всякие моторылы и киви. Хде оне сейчас и хде Киев?
Цитата: Рулон Обоев от 08.02.2017 16:41:27
Ну и понятное дело, чувствуется, что скоро закончится этот беспредел со стороны этого временного правителя Пороси. Видит Бог, недолго шавкам тявкать осталось.
Ну и понятное дело, чувствуется, что скоро закончится этот беспредел со стороны этого временного правителя Пороси. Видит Бог, недолго шавкам тявкать осталось.
В 2014 году летом, обещали за три недели Киев взять. Всякие моторылы и киви. Хде оне сейчас и хде Киев?
неее Лысый не так ,
он на могиле своего кента ( тот который с кличкой от американской фирмы , откликался ))и на лифте в иной мир улетел
вот что сказал
"Я могу сказать одно только: кто бы это ни сделал, за это будет очень сильно расплачиваться. Вся Украина, каждый город после «ДНР» мы будем захватывать дальше, до Киева я буду сравнивать с землей»
хотел же свалить после уничтожения Мотороллы , нужно было сваливать ( хотя кто ему позволит , такого свидетеля далеко от лугадона отпустить, незяя), может и жив бы остался ,
а так -ОН слишком много знал