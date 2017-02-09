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Империя зла
Из-за указа Трампа казахстанская скрипачка отменила концерт в США
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едридмадрид 09 Февраля 2017 в 10:37:54
Казахстанская скрипачка Айша Оразбаева отменила дебютный концерт, который должен был состояться в Чикаго в ближайшие выходные из-за указа Трампа, передает«Казинформ».

«Я предвкушал концерт с участием казахстанской скрипачки Айши Оразбаевой, хотел представить и услышать ее дебют в Чикаго в ближайшие выходные, но она сообщила мне, что она решила отменить концерт. Ранее она планировала турне по США с пианистом Джозефом Хьюстоном», — написал чикагский музыкальный критик и организатор концерта Питер Маргасак.

В своем письме скрипачка объяснила причину отказа выступить в Чикаго тем, что она не согласна с указом Трампа, который подписан 27 января.

Указ Трампа запрещает въезд в США до 27 апреля всем гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, за исключением обладателей дипломатических виз, а также виз по линии ООН или НАТО.

Согласно указу на 120 дней приостанавливается въезд беженцев в Соединенные Штаты, а также на неопределенный срок запрещается въезд сирийских беженцев.

«После прочтения о запрете на въезд гражданам из мусульманских стран и о том, что семь беженцев с визами были сняты с самолета, направляющегося в международный аэропорт Джона Ф. Кеннеди, гражданину Ирана было отказано во въезде в США, несмотря на то, что у него имеется Грин карта, я полагаю, что если бы мой пианист был из Ирана, то ему бы отказали во въезде, и мне из солидарности с ним пришлось бы тоже отказаться. Читая это в газете «The Guardian», я ловлю себя на мысли, что не могу поехать в США», — написала Айша Оразбаева Питеру Маргасаку.

По ее словам, это решение далось ей нелегко.

«Почему мне, которая работает в сфере культуры, позволят въехать в страну, а людям из Сирии не разрешат. В чем разница? Я обеспечиваю культурный отдых, а они обращаются за помощью. Это ужасно», — пишет скрипачка.

В свою очередь Питер Маргасак солидарен с казахстанкой: «Я полностью поддерживаю ее выбор».

Алматинка Айша Оразбаева является выпускницей Лондонской королевской академии, где она получила образование по программе «Болашак». Ее называют восходящей звездой классической музыки.

Концерты Айши Оразбаевой проходят в США, Испании, Италии, Австрии, Великобритании.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  едридмадрид 09.02.2017 в 10:40:53   # 579488
Модератор ( или как там тебя в реале)
смайлик , мог бы в конце новости поставить а не в заголовок ( как иногда тут делается на сайте) ,
это её мнение и она так решила , а реакцию на это - пожалуйста в коменты , )))

а то подьеб со стороны модератора какой то дешевый получился , тем более не нужно использовать своё" служебное положение " ))
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  wde 09.02.2017 в 10:50:09   # 579490
Цитата: едридмадрид от 09.02.2017 10:40:53
Модератор ( или как там тебя в реале)
смайлик , мог бы в конце новости поставить а не в заголовок ( как иногда тут делается на сайте) ,
это её мнение и она так решила , а реакцию на это - пожалуйста в коменты , )))

а то подьеб со стороны модератора какой то дешевый получился , тем более не нужно использовать своё" служебное положение " ))

все знают, что это личный блог Данилова. Никакой объективности.
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  мастер 09.02.2017 в 10:52:15   # 579493
Ху.и делать, тебя не спросили, а так ехала бы в Иран, Ирак, Ливию, Сомали, Судан, Сирию и Йемен выступать, вдруг еще и повезет на бесплатный секс-туризм .
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  едридмадрид 09.02.2017 в 10:53:49   # 579494
Цитата: wde от 09.02.2017 10:50:09
Цитата: едридмадрид от 09.02.2017 10:40:53
Модератор ( или как там тебя в реале)
смайлик , мог бы в конце новости поставить а не в заголовок ( как иногда тут делается на сайте) ,
это её мнение и она так решила , а реакцию на это - пожалуйста в коменты , )))

а то подьеб со стороны модератора какой то дешевый получился , тем более не нужно использовать своё" служебное положение " ))

все знают, что это личный блог Данилова. Никакой объективности.


я так понимаю у господина Данилова - объективность исходит от кураторов ( кто платит , тот и музыку заказывает ) сугубо моё личное мнение , но ветер по ходу понятно откуда дует

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  GoodZone 09.02.2017 в 11:03:35   # 579500
А по мне так смайл зачетный ! Кому она там что доказать хотела? Кому она там нужна? А вот этот "о запрете на въезд гражданам из мусульманских стран...что если бы мой пианист был из Ирана..." - уже столько говорено-переговорено, что мусульмане здесь ни при чем, обамка "сам так сто раз делал", да и пианист явно амер... Пиара дешевого захотелось? Хорошо, что у нее есть своя позиция, НО лучше что-то сделать (посвятить американский концерт сирийцам и привлечь к проблеме внимание), донести свою позицию до слушателя, чем просто отказаться... как-то совсем не похоже на разумный поступок...
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  Samruk 09.02.2017 в 11:09:26   # 579504
Я худею, если ты скрипачка иди и скрипуй в США, зачем лезть в политику, при чём тут Сирийские беженцы. Ей то не запрещали выступать. Культура и музыка не должны влезать в политику. Мадонна, Рианна и Болдуин они граждане США пусть сами разбираются, а зачем гражданину Казахстана протест выражать.
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  danilov 09.02.2017 в 11:09:49   # 579506
Quote:
это её мнение и она так решила , а реакцию на это - пожалуйста в коменты

Это тоже моё мнение, и я так решил
Как заметил ГудЗон - добавленный смайл наилучшим образом характеризует её поступок
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  едридмадрид 09.02.2017 в 11:10:41   # 579508
Цитата: GoodZone от 09.02.2017 11:03:35
А по мне так смайл зачетный ! Кому она там что доказать хотела? Кому она там нужна? А вот этот "о запрете на въезд гражданам из мусульманских стран...что если бы мой пианист был из Ирана..." - уже столько говорено-переговорено, что мусульмане здесь ни при чем, обамка "сам так сто раз делал", да и пианист явно амер... Пиара дешевого захотелось? Хорошо, что у нее есть своя позиция, НО лучше что-то сделать (посвятить американский концерт сирийцам и привлечь к проблеме внимание), донести свою позицию до слушателя, чем просто отказаться... как-то совсем не похоже на разумный поступок...


новости должны быть в таком виде - как в оригинале , а нравится или нет ( своё отношение ) выкладывай в коментах ( или как Модератор делает свои пять копеек вносит в конце ) - как говорится ничего личного - а только показывает уровень и профессионализм создателя сайта ,
а тут как я погляжу ПРОБЛЕМА ( хотя чему удивляюсь , портфил предупреждал - тут играют не по правилам, типа монастырь , с своим указам ))

ну если такие новости так редактировать , то да - ПРОБЛЕМА
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  едридмадрид 09.02.2017 в 11:16:52   # 579510
Цитата: danilov от 09.02.2017 11:09:49
Quote:
это её мнение и она так решила , а реакцию на это - пожалуйста в коменты

Это тоже моё мнение, и я так решил
Как заметил ГудЗон - добавленный смайл наилучшим образом характеризует её поступок


я так понимаю господин Данилов - вам прям сразу на битву Экстрасенсов на ТНТ ,
если ходите быть объективным- то свои фантазии , по поводу её поступка в конец ( или в лучшем случае в коменты новости )

хотя надо привыкать , что если я сел за стол играть , то крупье - может оказаться жуликом -аферистом , со своим мнением ( казино моё - как хочу так и раздаю, тусую ))
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  Zoggyla 09.02.2017 в 11:20:06   # 579513

В своем письме, опубликованном порталом Slippedisc, скрипачка выразила несогласие с действиями Трампа.
едридмадрид, непонятна твоя реакция, она ведь сама такая!
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  kkafp 09.02.2017 в 11:20:22   # 579515
Ну и дура. Моё мнение там где музыка, спорт и тому подобное — не должно быть политики.
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  андремас 09.02.2017 в 11:24:40   # 579518
Портфил его предупреждал
Он не советовал открыть свой сайт?
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  Manitu 09.02.2017 в 11:25:42   # 579520
Кто нибудь раньше слышал про эту скрипачку? Я лично нет. А теперь хоть чуточку засветилась. Пиар, не более. А вот учитывая позицию Казахстана во внешней политике, дома её могут пригласить кое-куда для проведения душевной беседы. Она не Мадонна и не в Америке. Поэтому лучше сидеть и не рыпаться, если не хочет до конца дней пилить свою скрипку в каком нибудь деревенском клубе.
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  Zoggyla 09.02.2017 в 11:29:00   # 579522
Цитата: Manitu от 09.02.2017 11:25:42
Кто нибудь раньше слышал про эту скрипачку? Я лично нет. А теперь хоть чуточку засветилась. Пиар, не более. А вот учитывая позицию Казахстана во внешней политике, дома её могут пригласить кое-куда для проведения душевной беседы. Она не Мадонна и не в Америке. Поэтому лучше сидеть и не рыпаться, если не хочет до конца дней пилить свою скрипку в каком нибудь деревенском клубе.
Так в консерватории ходить нужно, к культур-мультур приобщаться.
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  андремас 09.02.2017 в 11:30:23   # 579523
если я сел за стол играть , то крупье - может оказаться жуликом -аферистом..

А тем кто много понтит предлагают удалится. Сел,значит принял правила, и нех базарить за столом.
А особо понтовитым можно и леща выписать..
Так что сиди и тихо будь.. Или "барабан на шею и три пера, вперёд на просторы..
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  Лысый 09.02.2017 в 11:34:58   # 579525
Айша решила, айша сделала. Это вам не акция "сырок" про которую все звиздели на Титусе. Но в реале никто ничего не смог. Ешьте лучше молча плавленый сыр PUCK.
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  GoodZone 09.02.2017 в 11:37:26   # 579527
Цитата: едридмадрид от 09.02.2017 11:10:41

новости должны быть в таком виде - как в оригинале , а нравится или нет ( своё отношение ) выкладывай в коментах ( или как Модератор делает свои пять копеек вносит в конце ) - как говорится ничего личного - а только показывает уровень и профессионализм создателя сайта ,
а тут как я погляжу ПРОБЛЕМА ( хотя чему удивляюсь , портфил предупреждал - тут играют не по правилам, типа монастырь , с своим указам ))

ну если такие новости так редактировать , то да - ПРОБЛЕМА


А ты ничего не попутал? Кто чего тебе здесь "должен"? и какую ты здесь увидел "ПРОБЛЕМу"? Человек создал свой сайт, раскрутил, работал, чтобы ты мог здесь безболезненно "срать", ой, извини, выражать свою гражданскую позицию! а ты еще и не доволен, учишь его как и что он должен делать. Ну так создай свой титус и делай там все правильно. По мне так здесь царит полная "демократия и гласность", никого ни за что особо не третируют, а если тебя здесь чего-то не устраивает, то знаешь где выход... удачи...
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  КоТэ_НаРкОтЭ 09.02.2017 в 11:40:51   # 579528
да кто на эту скрипачку там оборотит внимание
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  Zoggyla 09.02.2017 в 11:41:08   # 579529
ЕдритТоТПортфил, счастливого пути!
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  едридмадрид 09.02.2017 в 11:42:37   # 579530
Цитата: GoodZone от 09.02.2017 11:37:26
Цитата: едридмадрид от 09.02.2017 11:10:41

новости должны быть в таком виде - как в оригинале , а нравится или нет ( своё отношение ) выкладывай в коментах ( или как Модератор делает свои пять копеек вносит в конце ) - как говорится ничего личного - а только показывает уровень и профессионализм создателя сайта ,
а тут как я погляжу ПРОБЛЕМА ( хотя чему удивляюсь , портфил предупреждал - тут играют не по правилам, типа монастырь , с своим указам ))

ну если такие новости так редактировать , то да - ПРОБЛЕМА


А ты ничего не попутал? Кто чего тебе здесь "должен"? и какую ты здесь увидел "ПРОБЛЕМу"? Человек создал свой сайт, раскрутил, работал, чтобы ты мог здесь безболезненно "срать", ой, извини, выражать свою гражданскую позицию! а ты еще и не доволен, учишь его как и что он должен делать. Ну так создай свой титус и делай там все правильно. По мне так здесь царит полная "демократия и гласность", никого ни за что особо не третируют, а если тебя здесь чего-то не устраивает, то знаешь где выход... удачи...


не истери ,
ясно же написал , что я сел за стол и приходится играть с крупье жуликом ))
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  Лысый 09.02.2017 в 11:44:49   # 579532
Quote:
ЕдритТоТПортфил, счастливого пути!


В армию Наполеона?! Или все таки к Буденному?
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  едридмадрид 09.02.2017 в 11:45:23   # 579533
Цитата: КоТэ_НаРкОтЭ от 09.02.2017 11:40:51
да кто на эту скрипачку там оборотит внимание


уже обратили , раз концерты даёт в США ,

а тебе по ходу диванному знатоку вообще не светит виза в страну США ( даже если и не собираешься ехать куда либо )
то по крайне мере из свое домашней будки - попробуй полаять до уровня нашей казахстанской скрипачки
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  Mikado 09.02.2017 в 11:45:46   # 579534
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  Лысый 09.02.2017 в 11:46:59   # 579536
Да пусть никто ни на кого не
оборощает
внимание. Ни на скрипачей ни на упоротых валерианой котов.
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  Zoggyla 09.02.2017 в 11:47:49   # 579537
Цитата: Лысый от 09.02.2017 11:44:49
Quote:
ЕдритТоТПортфил, счастливого пути!


В армию Наполеона?! Или все таки к Буденному?
А вот тут , Лысый ,бесподобное замечание - в Армию Наполеона Наполеоном.
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  GoodZone 09.02.2017 в 11:49:33   # 579538
Цитата: едридмадрид от 09.02.2017 11:42:37

не истери ,
ясно же написал , что я сел за стол и приходится играть с крупье жуликом ))


А ты в "белый дом" пожалуйся, пусть меры примут, а то мы тут совсем распаясались без их "руководящей роли", а ты "не оправдал оказанного высокого доверия" .
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  едридмадрид 09.02.2017 в 12:17:19   # 579544
Цитата: Лысый от 09.02.2017 11:34:58
Айша решила, айша сделала. Это вам не акция "сырок" про которую все звиздели на Титусе. Но в реале никто ничего не смог. Ешьте лучше молча плавленый сыр PUCK.


ладно СЫРОК ,

тут звездели за тепло в домах , под крышей "одного известного сми "
результат НОЛЬ

даже господин МОДЕРАТОР возмущался такой " активностью " со стороны тутишних челов
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  Marvel 09.02.2017 в 12:22:36   # 579547
А тем временем срач-скрипач набирал обороты)))
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  Profi 09.02.2017 в 12:29:39   # 579549
Во дура
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  Manitu 09.02.2017 в 12:50:53   # 579554
Цитата: GoodZone от 09.02.2017 11:49:33
Цитата: едридмадрид от 09.02.2017 11:42:37

не истери ,
ясно же написал , что я сел за стол и приходится играть с крупье жуликом ))


А ты в "белый дом" пожалуйся, пусть меры примут, а то мы тут совсем распаясались без их "руководящей роли", а ты "не оправдал оказанного высокого доверия" .

Походу ему самому там зарплату урезали. Вот и возмущается.
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