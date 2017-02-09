Из-за указа Трампа казахстанская скрипачка отменила концерт в США

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едридмадрид 09 Февраля 2017 в 10:37:54
«Я предвкушал концерт с участием казахстанской скрипачки Айши Оразбаевой, хотел представить и услышать ее дебют в Чикаго в ближайшие выходные, но она сообщила мне, что она решила отменить концерт. Ранее она планировала турне по США с пианистом Джозефом Хьюстоном», — написал чикагский музыкальный критик и организатор концерта Питер Маргасак.
В своем письме скрипачка объяснила причину отказа выступить в Чикаго тем, что она не согласна с указом Трампа, который подписан 27 января.
Указ Трампа запрещает въезд в США до 27 апреля всем гражданам Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена, за исключением обладателей дипломатических виз, а также виз по линии ООН или НАТО.
Согласно указу на 120 дней приостанавливается въезд беженцев в Соединенные Штаты, а также на неопределенный срок запрещается въезд сирийских беженцев.
«После прочтения о запрете на въезд гражданам из мусульманских стран и о том, что семь беженцев с визами были сняты с самолета, направляющегося в международный аэропорт Джона Ф. Кеннеди, гражданину Ирана было отказано во въезде в США, несмотря на то, что у него имеется Грин карта, я полагаю, что если бы мой пианист был из Ирана, то ему бы отказали во въезде, и мне из солидарности с ним пришлось бы тоже отказаться. Читая это в газете «The Guardian», я ловлю себя на мысли, что не могу поехать в США», — написала Айша Оразбаева Питеру Маргасаку.
По ее словам, это решение далось ей нелегко.
«Почему мне, которая работает в сфере культуры, позволят въехать в страну, а людям из Сирии не разрешат. В чем разница? Я обеспечиваю культурный отдых, а они обращаются за помощью. Это ужасно», — пишет скрипачка.
В свою очередь Питер Маргасак солидарен с казахстанкой: «Я полностью поддерживаю ее выбор».
Алматинка Айша Оразбаева является выпускницей Лондонской королевской академии, где она получила образование по программе «Болашак». Ее называют восходящей звездой классической музыки.
Концерты Айши Оразбаевой проходят в США, Испании, Италии, Австрии, Великобритании.
Комментарии, по рейтингу, по дате
едридмадрид 09.02.2017 в 10:40:53 # 579488
смайлик , мог бы в конце новости поставить а не в заголовок ( как иногда тут делается на сайте) ,
это её мнение и она так решила , а реакцию на это - пожалуйста в коменты , )))
а то подьеб со стороны модератора какой то дешевый получился , тем более не нужно использовать своё" служебное положение " ))
Цитата: едридмадрид от 09.02.2017 10:40:53
Модератор ( или как там тебя в реале)
смайлик , мог бы в конце новости поставить а не в заголовок ( как иногда тут делается на сайте) ,
это её мнение и она так решила , а реакцию на это - пожалуйста в коменты , )))
а то подьеб со стороны модератора какой то дешевый получился , тем более не нужно использовать своё" служебное положение " ))
Модератор ( или как там тебя в реале)
смайлик , мог бы в конце новости поставить а не в заголовок ( как иногда тут делается на сайте) ,
это её мнение и она так решила , а реакцию на это - пожалуйста в коменты , )))
а то подьеб со стороны модератора какой то дешевый получился , тем более не нужно использовать своё" служебное положение " ))
все знают, что это личный блог Данилова. Никакой объективности.
едридмадрид 09.02.2017 в 10:53:49 # 579494
Цитата: wde от 09.02.2017 10:50:09
все знают, что это личный блог Данилова. Никакой объективности.
Цитата: едридмадрид от 09.02.2017 10:40:53
Модератор ( или как там тебя в реале)
смайлик , мог бы в конце новости поставить а не в заголовок ( как иногда тут делается на сайте) ,
это её мнение и она так решила , а реакцию на это - пожалуйста в коменты , )))
а то подьеб со стороны модератора какой то дешевый получился , тем более не нужно использовать своё" служебное положение " ))
Модератор ( или как там тебя в реале)
смайлик , мог бы в конце новости поставить а не в заголовок ( как иногда тут делается на сайте) ,
это её мнение и она так решила , а реакцию на это - пожалуйста в коменты , )))
а то подьеб со стороны модератора какой то дешевый получился , тем более не нужно использовать своё" служебное положение " ))
все знают, что это личный блог Данилова. Никакой объективности.
я так понимаю у господина Данилова - объективность исходит от кураторов ( кто платит , тот и музыку заказывает ) сугубо моё личное мнение , но ветер по ходу понятно откуда дует
danilov 09.02.2017 в 11:09:49 # 579506
это её мнение и она так решила , а реакцию на это - пожалуйста в коменты
Это тоже моё мнение, и я так решил
Как заметил ГудЗон - добавленный смайл наилучшим образом характеризует её поступок
едридмадрид 09.02.2017 в 11:10:41 # 579508
Цитата: GoodZone от 09.02.2017 11:03:35
А по мне так смайл зачетный ! Кому она там что доказать хотела? Кому она там нужна? А вот этот "о запрете на въезд гражданам из мусульманских стран...что если бы мой пианист был из Ирана..." - уже столько говорено-переговорено, что мусульмане здесь ни при чем, обамка "сам так сто раз делал", да и пианист явно амер... Пиара дешевого захотелось? Хорошо, что у нее есть своя позиция, НО лучше что-то сделать (посвятить американский концерт сирийцам и привлечь к проблеме внимание), донести свою позицию до слушателя, чем просто отказаться... как-то совсем не похоже на разумный поступок...
А по мне так смайл зачетный ! Кому она там что доказать хотела? Кому она там нужна? А вот этот "о запрете на въезд гражданам из мусульманских стран...что если бы мой пианист был из Ирана..." - уже столько говорено-переговорено, что мусульмане здесь ни при чем, обамка "сам так сто раз делал", да и пианист явно амер... Пиара дешевого захотелось? Хорошо, что у нее есть своя позиция, НО лучше что-то сделать (посвятить американский концерт сирийцам и привлечь к проблеме внимание), донести свою позицию до слушателя, чем просто отказаться... как-то совсем не похоже на разумный поступок...
новости должны быть в таком виде - как в оригинале , а нравится или нет ( своё отношение ) выкладывай в коментах ( или как Модератор делает свои пять копеек вносит в конце ) - как говорится ничего личного - а только показывает уровень и профессионализм создателя сайта ,
а тут как я погляжу ПРОБЛЕМА ( хотя чему удивляюсь , портфил предупреждал - тут играют не по правилам, типа монастырь , с своим указам ))
ну если такие новости так редактировать , то да - ПРОБЛЕМА
едридмадрид 09.02.2017 в 11:16:52 # 579510
Цитата: danilov от 09.02.2017 11:09:49
Quote:
Это тоже моё мнение, и я так решил
Как заметил ГудЗон - добавленный смайл наилучшим образом характеризует её поступок
Quote:
это её мнение и она так решила , а реакцию на это - пожалуйста в коменты
Это тоже моё мнение, и я так решил
Как заметил ГудЗон - добавленный смайл наилучшим образом характеризует её поступок
я так понимаю господин Данилов - вам прям сразу на битву Экстрасенсов на ТНТ ,
если ходите быть объективным- то свои фантазии , по поводу её поступка в конец ( или в лучшем случае в коменты новости )
хотя надо привыкать , что если я сел за стол играть , то крупье - может оказаться жуликом -аферистом , со своим мнением ( казино моё - как хочу так и раздаю, тусую ))
В своем письме, опубликованном порталом Slippedisc, скрипачка выразила несогласие с действиями Трампа.
едридмадрид, непонятна твоя реакция, она ведь сама такая!
Он не советовал открыть свой сайт?
Цитата: Manitu от 09.02.2017 11:25:42Так в консерватории ходить нужно, к культур-мультур приобщаться.
Кто нибудь раньше слышал про эту скрипачку? Я лично нет. А теперь хоть чуточку засветилась. Пиар, не более. А вот учитывая позицию Казахстана во внешней политике, дома её могут пригласить кое-куда для проведения душевной беседы. Она не Мадонна и не в Америке. Поэтому лучше сидеть и не рыпаться, если не хочет до конца дней пилить свою скрипку в каком нибудь деревенском клубе.
Кто нибудь раньше слышал про эту скрипачку? Я лично нет. А теперь хоть чуточку засветилась. Пиар, не более. А вот учитывая позицию Казахстана во внешней политике, дома её могут пригласить кое-куда для проведения душевной беседы. Она не Мадонна и не в Америке. Поэтому лучше сидеть и не рыпаться, если не хочет до конца дней пилить свою скрипку в каком нибудь деревенском клубе.
А тем кто много понтит предлагают удалится. Сел,значит принял правила, и нех базарить за столом.
А особо понтовитым можно и леща выписать..
Так что сиди и тихо будь.. Или "барабан на шею и три пера, вперёд на просторы..
Цитата: едридмадрид от 09.02.2017 11:10:41
новости должны быть в таком виде - как в оригинале , а нравится или нет ( своё отношение ) выкладывай в коментах ( или как Модератор делает свои пять копеек вносит в конце ) - как говорится ничего личного - а только показывает уровень и профессионализм создателя сайта ,
а тут как я погляжу ПРОБЛЕМА ( хотя чему удивляюсь , портфил предупреждал - тут играют не по правилам, типа монастырь , с своим указам ))
ну если такие новости так редактировать , то да - ПРОБЛЕМА
новости должны быть в таком виде - как в оригинале , а нравится или нет ( своё отношение ) выкладывай в коментах ( или как Модератор делает свои пять копеек вносит в конце ) - как говорится ничего личного - а только показывает уровень и профессионализм создателя сайта ,
а тут как я погляжу ПРОБЛЕМА ( хотя чему удивляюсь , портфил предупреждал - тут играют не по правилам, типа монастырь , с своим указам ))
ну если такие новости так редактировать , то да - ПРОБЛЕМА
А ты ничего не попутал? Кто чего тебе здесь "должен"? и какую ты здесь увидел "ПРОБЛЕМу"? Человек создал свой сайт, раскрутил, работал, чтобы ты мог здесь безболезненно "срать", ой, извини, выражать свою гражданскую позицию! а ты еще и не доволен, учишь его как и что он должен делать. Ну так создай свой титус и делай там все правильно. По мне так здесь царит полная "демократия и гласность", никого ни за что особо не третируют, а если тебя здесь чего-то не устраивает, то знаешь где выход... удачи...
КоТэ_НаРкОтЭ 09.02.2017 в 11:40:51 # 579528
едридмадрид 09.02.2017 в 11:42:37 # 579530
Цитата: GoodZone от 09.02.2017 11:37:26
А ты ничего не попутал? Кто чего тебе здесь "должен"? и какую ты здесь увидел "ПРОБЛЕМу"? Человек создал свой сайт, раскрутил, работал, чтобы ты мог здесь безболезненно "срать", ой, извини, выражать свою гражданскую позицию! а ты еще и не доволен, учишь его как и что он должен делать. Ну так создай свой титус и делай там все правильно. По мне так здесь царит полная "демократия и гласность", никого ни за что особо не третируют, а если тебя здесь чего-то не устраивает, то знаешь где выход... удачи...
Цитата: едридмадрид от 09.02.2017 11:10:41
новости должны быть в таком виде - как в оригинале , а нравится или нет ( своё отношение ) выкладывай в коментах ( или как Модератор делает свои пять копеек вносит в конце ) - как говорится ничего личного - а только показывает уровень и профессионализм создателя сайта ,
а тут как я погляжу ПРОБЛЕМА ( хотя чему удивляюсь , портфил предупреждал - тут играют не по правилам, типа монастырь , с своим указам ))
ну если такие новости так редактировать , то да - ПРОБЛЕМА
новости должны быть в таком виде - как в оригинале , а нравится или нет ( своё отношение ) выкладывай в коментах ( или как Модератор делает свои пять копеек вносит в конце ) - как говорится ничего личного - а только показывает уровень и профессионализм создателя сайта ,
а тут как я погляжу ПРОБЛЕМА ( хотя чему удивляюсь , портфил предупреждал - тут играют не по правилам, типа монастырь , с своим указам ))
ну если такие новости так редактировать , то да - ПРОБЛЕМА
А ты ничего не попутал? Кто чего тебе здесь "должен"? и какую ты здесь увидел "ПРОБЛЕМу"? Человек создал свой сайт, раскрутил, работал, чтобы ты мог здесь безболезненно "срать", ой, извини, выражать свою гражданскую позицию! а ты еще и не доволен, учишь его как и что он должен делать. Ну так создай свой титус и делай там все правильно. По мне так здесь царит полная "демократия и гласность", никого ни за что особо не третируют, а если тебя здесь чего-то не устраивает, то знаешь где выход... удачи...
не истери ,
ясно же написал , что я сел за стол и приходится играть с крупье жуликом ))
ЕдритТоТПортфил, счастливого пути!
В армию Наполеона?! Или все таки к Буденному?
едридмадрид 09.02.2017 в 11:45:23 # 579533
Цитата: КоТэ_НаРкОтЭ от 09.02.2017 11:40:51
да кто на эту скрипачку там оборотит внимание
да кто на эту скрипачку там оборотит внимание
уже обратили , раз концерты даёт в США ,
а тебе по ходу диванному знатоку вообще не светит виза в страну США ( даже если и не собираешься ехать куда либо )
то по крайне мере из свое домашней будки - попробуй полаять до уровня нашей казахстанской скрипачки
Цитата: Zoggyla от 09.02.2017 11:20:06
Ее фотка напомнила:
оборощает
Цитата: Лысый от 09.02.2017 11:44:49А вот тут , Лысый ,бесподобное замечание - в Армию Наполеона Наполеоном.
Quote:
В армию Наполеона?! Или все таки к Буденному?
Quote:
ЕдритТоТПортфил, счастливого пути!
В армию Наполеона?! Или все таки к Буденному?
Цитата: едридмадрид от 09.02.2017 11:42:37
не истери ,
ясно же написал , что я сел за стол и приходится играть с крупье жуликом ))
не истери ,
ясно же написал , что я сел за стол и приходится играть с крупье жуликом ))
А ты в "белый дом" пожалуйся, пусть меры примут, а то мы тут совсем распаясались без их "руководящей роли", а ты "не оправдал оказанного высокого доверия" .
едридмадрид 09.02.2017 в 12:17:19 # 579544
Цитата: Лысый от 09.02.2017 11:34:58
Айша решила, айша сделала. Это вам не акция "сырок" про которую все звиздели на Титусе. Но в реале никто ничего не смог. Ешьте лучше молча плавленый сыр PUCK.
Айша решила, айша сделала. Это вам не акция "сырок" про которую все звиздели на Титусе. Но в реале никто ничего не смог. Ешьте лучше молча плавленый сыр PUCK.
ладно СЫРОК ,
тут звездели за тепло в домах , под крышей "одного известного сми "
результат НОЛЬ
даже господин МОДЕРАТОР возмущался такой " активностью " со стороны тутишних челов
Цитата: GoodZone от 09.02.2017 11:49:33
А ты в "белый дом" пожалуйся, пусть меры примут, а то мы тут совсем распаясались без их "руководящей роли", а ты "не оправдал оказанного высокого доверия" .
Цитата: едридмадрид от 09.02.2017 11:42:37
не истери ,
ясно же написал , что я сел за стол и приходится играть с крупье жуликом ))
не истери ,
ясно же написал , что я сел за стол и приходится играть с крупье жуликом ))
А ты в "белый дом" пожалуйся, пусть меры примут, а то мы тут совсем распаясались без их "руководящей роли", а ты "не оправдал оказанного высокого доверия" .
Походу ему самому там зарплату урезали. Вот и возмущается.