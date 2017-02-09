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Империя зла
С Бандерой Украине закрыт путь в Европу – Качинский
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Гость 09 Февраля 2017 в 17:00:10
По его словам, поляки выявили огромное терпение в этом вопросе, но всему есть предел

Председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский считает, что глорификация имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным устремлениям Украины. Об этом он заявил в интервью изданию Do Rzeczy, сообщает TVP.INFO.

"Мы не можем на протяжении многих лет соглашаться, чтобы в Украине был культ людей, совершивших геноцид против поляков", – отметил Качиньский.

По словам политика, украинцы "превзошли немцев в жестокости против поляков".

"Короче говоря, это дело определенного выбора Украины. Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они (Украина. – Ред.) в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так выявили огромное терпение, но всему есть предел", – подчеркнул Качиньский.

Отметим, ранее лидер правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский заявил о том, что будущее польско-украинских отношений "под вопросом" из-за трактовки в Украине собственной истории, в частности роли УПА.

http://www.segodnya.ua/politics/pnews/s-banderoy-ukraine-zakryt-put-v-evropu-kachinskiy-795246.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  quny 09.02.2017 в 17:39:07   # 579624
Не иначе, Качинский - агент Кремля!
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  Маке0912 09.02.2017 в 19:12:14   # 579639
Проснулись поляки.
США уже не надо боятся.
Поднимите свою историю, во времена УПА.
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  Viva la revo 09.02.2017 в 19:30:31   # 579640
Где этот Укропоголовый петух, со своими гнилыми комментариями?
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  Zoggyla 09.02.2017 в 19:37:08   # 579641
Цитата: Viva la revo от 09.02.2017 19:30:31
Где этот Укропоголовый петух, со своими гнилыми комментариями?
У вас есть что-то в кармане?
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  Hairless 09.02.2017 в 19:39:40   # 579643
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  Zoggyla 09.02.2017 в 19:46:36   # 579645
А люди-то здесь собрались сурьезные! Где же вы были, когда честь мозга защищать нужно было?
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  TATARIN7 09.02.2017 в 20:44:24   # 579655
Шо поляки политические проститутки, шо бандерлоги такие же, друг друга стоят
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