С Бандерой Украине закрыт путь в Европу – Качинский

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
Гость 09 Февраля 2017 в 17:00:10
Председатель правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский считает, что глорификация имени Степана Бандеры в Украине может помешать евроинтеграционным устремлениям Украины. Об этом он заявил в интервью изданию Do Rzeczy, сообщает TVP.INFO.
"Мы не можем на протяжении многих лет соглашаться, чтобы в Украине был культ людей, совершивших геноцид против поляков", – отметил Качиньский.
По словам политика, украинцы "превзошли немцев в жестокости против поляков".
"Короче говоря, это дело определенного выбора Украины. Я четко сказал господину президенту Порошенко, что с Бандерой они (Украина. – Ред.) в Европу не войдут. Это дело для меня ясное, мы и так выявили огромное терпение, но всему есть предел", – подчеркнул Качиньский.
Отметим, ранее лидер правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский заявил о том, что будущее польско-украинских отношений "под вопросом" из-за трактовки в Украине собственной истории, в частности роли УПА.
http://www.segodnya.ua/politics/pnews/s-banderoy-ukraine-zakryt-put-v-evropu-kachinskiy-795246.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
США уже не надо боятся.
Поднимите свою историю, во времена УПА.
Viva la revo 09.02.2017 в 19:30:31 # 579640
Цитата: Viva la revo от 09.02.2017 19:30:31У вас есть что-то в кармане?
Где этот Укропоголовый петух, со своими гнилыми комментариями?
Где этот Укропоголовый петух, со своими гнилыми комментариями?
Цитата: quny от 09.02.2017 17:39:07
Не иначе, Качинский - агент Кремля!
Не иначе, Качинский - агент Кремля!
Нет, он просто ватник