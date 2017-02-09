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Империя зла
В США конгрессмен от Калифорнии заявила об атаке России на Корею
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Гость 09 Февраля 2017 в 16:59:26
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Kurwa
09.02.2017 в 17:04:41
# 579622
макака иди бананы чисти, ска))
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Расим IT
09.02.2017 в 17:48:03
# 579627
интересно где, кто и как придумывают такую херобору?!
или они не понимают что потом их обсмеют за такие глупые высказывания?! слов нет! одни эмоции -
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ka3ax001
09.02.2017 в 18:28:55
# 579628
Псаки старшая...
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Ильф
09.02.2017 в 18:31:13
# 579629
Печально что американский пипл схавает эту инфу, кругозор у них однобокий
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sergei55
09.02.2017 в 19:04:26
# 579636
Боже, спаси америку
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Бахыт15
09.02.2017 в 19:06:54
# 579637
кыргбекистан уже пал можно и на корею
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TATARIN7
09.02.2017 в 20:41:54
# 579654
ДЕБИЛЫ СУКА
слов нет
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Софруджу
09.02.2017 в 20:58:04
# 579659
Смейтесь-смейтесь. Вот доведут реформы в образовании до логического конца. И у нас будут и берега Белоруссии, и Корея, и Кыркбекистан. Собственно, уже навалом, но будет массово
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