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Империя зла
В США конгрессмен от Калифорнии заявила об атаке России на Корею
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Гость 09 Февраля 2017 в 16:59:26
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  Kurwa 09.02.2017 в 17:04:41   # 579622
макака иди бананы чисти, ска))
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  Расим IT 09.02.2017 в 17:48:03   # 579627
интересно где, кто и как придумывают такую херобору?!
или они не понимают что потом их обсмеют за такие глупые высказывания?! слов нет! одни эмоции -
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  ka3ax001 09.02.2017 в 18:28:55   # 579628
Псаки старшая...
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  Ильф 09.02.2017 в 18:31:13   # 579629
Печально что американский пипл схавает эту инфу, кругозор у них однобокий
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  sergei55 09.02.2017 в 19:04:26   # 579636
Боже, спаси америку
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  Бахыт15 09.02.2017 в 19:06:54   # 579637
кыргбекистан уже пал можно и на корею
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  TATARIN7 09.02.2017 в 20:41:54   # 579654
ДЕБИЛЫ СУКА слов нет
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  Софруджу 09.02.2017 в 20:58:04   # 579659
Смейтесь-смейтесь. Вот доведут реформы в образовании до логического конца. И у нас будут и берега Белоруссии, и Корея, и Кыркбекистан. Собственно, уже навалом, но будет массово
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