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Империя зла
ВКС РФ нанесли непреднамеренный удар по турецким военным в Сирии
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едридмадрид 10 Февраля 2017 в 12:02:32


СТАМБУЛ/МОСКВА (Рейтер) - Непреднамеренный удар российской военной авиации в ходе операции по борьбе с боевиками ДАИШ в Сирии унес жизни трех турецких военных, ранения получили еще 11, говорится в сообщении министерства обороны Турции.

Российские официальные лица выразили соболезнования в связи со случившимся, президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Турции Реджепом Эрдоганом.

"Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагическим инцидентом, повлёкшим гибель нескольких турецких военнослужащих в районе города Эль-Баб", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

Путин сообщил Эрдогану, что военные Турции погибли в результате несогласованности координат при нанесении ударов российской авиации по боевикам, сообщило агентство РИА со ссылкой на пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ сообщил, что начальники генеральных штабов России и Турции договорились о более тесной координации совместных действий, а также обмене информацией об обстановке на земле.

http://ru.reuters.com/article/topNews/idRUKBN15O1ZF

Москва и Анкара проведут совместное расследование гибели турецких военных

Россия и Турция проведут совместное расследование гибели турецких военнослужащих при непреднамеренном авиаударе российских ВКС, сообщает Минобороны России.

Сообщается, что начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов выразил соболезнования генералу Хулуси Акару в связи с гибелью троих турецких военнослужащих, действовавших в районе города Эль-Баб, в результате непреднамеренного удара российского самолёта.

Отмечается, что начальники генеральных штабов договорились о более тесной координации совместных действий, а также обмене информацией об обстановке на земле.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин выразил соболезнования лидеру Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью турецких военнослужащих из-за непреднамеренного удара ВКС России.

О гибели турецких военных также сообщил Haber Turk со ссылкой на Генштаб Турции.

RT

Шойгу доложил Путину о мерах после непреднамеренного удара ВКС России по турецким военным

Министр Обороны России Сергей Шойгу доложил президенту страны Владимиру Путину о мерах, принятых после непреднамеренного удара российских ВКС по турецким военным. Как сообщает РИА Новости, об этом сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Шойгу заявил, что в четверг 9 февраля состоялся разговор начальников генштабов России и Турции.

RT

Йылдырым: Эль-Баб полностью окружен

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым рассказал журналистам о том, что сирийский город Эль-Баб, который последние дни пытается захватить турецкая армия, полностью окружен.


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По словам премьера, город окружен со всех сторон, а районы, прилегающие к Эль-Бабу, взяты под контроль. Кроме этого Йылдырым отметил, что армия Сирийской Арабской Республики также находится у города с южной стороны. «Турецкая армия осуществляет координацию с российской стороной и силами коалиции, во избежание столкновений с военными режима Асада», - сказал он.

Ранее сообщалось о том, что турецкие «бордовые береты», захватил стратегические позиции вокруг города.

MK-Turkey
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Клавиша 10.02.2017 в 13:00:07   # 579860
Ага щас. Верю.
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  едридмадрид 10.02.2017 в 13:01:30   # 579861
главное что Путин не тупанул и сразу позвонил Эртогану
и извинился

газовая труба нынче дороже всяких понтов ( жрать всем хочется)

" Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации российско-турецкого соглашения о строительстве газопровода «Турецкий поток». Закон опубликован сегодня, 7 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации"
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  едридмадрид 10.02.2017 в 13:06:28   # 579864
Цитата: Клавиша от 10.02.2017 13:00:07
Ага щас. Верю.


а что бывает , проклятые пиндосы и всякие коалиции мимо бомбят ,

ну а почему же и российским космонавтам свои СВЕРХТОЧНЫЕ бомбометание - на погрешность не списать ( все ошибаются )

это же не Алеппо с мирными жителями бомбить при этом все живы и целые ,
а вот тут ОШИБОЧКА вышла , ИЗВИНИТЕ ( прицел сбился))
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  едридмадрид 10.02.2017 в 13:10:01   # 579865
да и совсем забыл

нож который в спину кенты воткнули , вытащили ,

вот теперь в ответку назад хозяину воткнем ( вернём ) всё по поцански
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  андремас 10.02.2017 в 13:51:45   # 579873
Прицел не сбился. Куда хотели туда попали. Оказалось турецкие военные..кто наводил? Чья разведка и тд..
Следствие..

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