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Империя зла
В Сирии погибли двое российских военных
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danilov 11 Апреля 2017 в 17:16:48
В Минобороны России заявили о гибели двоих российских военнослужащих в результате нападения боевиков в Сирии.
Об этом сообщает РИА Новости.

«В Сирийской Арабской Республике в результате нападения боевиков погибли два российских военнослужащих… В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, военные контрактной службы находились в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером — российским военным советником. Отмечается, что они подверглись миномётному обстрелу со стороны боевиков.

https://russian.rt.com/world/news/377527-minoborony-gibel-voennye-siriya
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