В Сирии погибли двое российских военных

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danilov 11 Апреля 2017 в 17:16:48
Об этом сообщает РИА Новости.
«В Сирийской Арабской Республике в результате нападения боевиков погибли два российских военнослужащих… В результате взрыва мины два российских военнослужащих погибли», — говорится в сообщении ведомства.
По данным Минобороны, военные контрактной службы находились в одном из подразделений сирийских войск в качестве инструкторов стрелковой подготовки вместе с офицером — российским военным советником. Отмечается, что они подверглись миномётному обстрелу со стороны боевиков.
https://russian.rt.com/world/news/377527-minoborony-gibel-voennye-siriya
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