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Империя зла
Путин о действиях США в Сирии
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danilov 11 Апреля 2017 в 19:24:50
- всё это напоминает 2003г.;
- у нас есть точные сведения, что готовятся еще провокации с химоружием, в том числе в пригороде Дамаска;
- Россия требует международного расследования произошедшего (химатаки);
- это всё "может аукнуться" Трампу внутри Америки, когда всё выяснится - на него всё и спишут.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Лысый 11.04.2017 в 21:28:05   # 595340
Quote:
Расходы на раздел «общегосударственные вопросы» в федеральном бюджете превышают совокупные расходы на образование и здравоохранение: 1,1 трлн руб. против 902 млрд руб.


http://www.rbc.ru/politics/09/12/2016/58498efc9a7947140f04eab5

Факты:
В 2017 году финансирование стационарной медицинской помощи с учетом инфляции сократится в 2.5 раза по сравнению с 2012 годом Расходы федерального бюджета на дошкольное образование сократятся в 2017 году на 47,7% по сравнению с 2016 годом Доля расходов на ЖКХ упадет с 2,6% в 2011 году до 0,4% к 2017 году Отношение расходов на национальную оборону к ВВП выросло с 3,6% до 5% в 2016 году
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  Ал 11.04.2017 в 21:34:28   # 595343
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  Zoggyla 11.04.2017 в 21:35:42   # 595344
Переживает. Сатановский наверное снился.
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  Лысый 11.04.2017 в 21:40:52   # 595350
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  Zoggyla 11.04.2017 в 21:44:43   # 595353
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  Ал 11.04.2017 в 21:47:37   # 595354
Цитата: Лысый от 11.04.2017 21:40:52


Похоже, все о Пистоне мечтаешь.
Неужели "ходок" его не в состоянии заменить?
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  Лысый 11.04.2017 в 21:49:05   # 595355
Quote:
Опять сексуальные фантазии Путин навеял.


Нет, токмо твой постер из дворницкой.
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  Zoggyla 11.04.2017 в 21:49:28   # 595356
Лысый я к тебе толерантен
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  Zoggyla 11.04.2017 в 21:51:05   # 595357
Цитата: Лысый от 11.04.2017 21:49:05
Quote:
Опять сексуальные фантазии Путин навеял.


Нет, токмо твой постер из дворницкой.
Да,Вы,гурман!
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  Лысый 11.04.2017 в 21:55:05   # 595358
Quote:
Да,Вы,гурман!


Да не, Куда мне до Иолая с Гераклом! Отважные сетевые воины!
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  Zoggyla 11.04.2017 в 21:57:08   # 595359
Цитата: Лысый от 11.04.2017 21:55:05
Quote:
Да,Вы,гурман!


Да не, Куда мне до Иолая с Гераклом!
Ну времена были древние, любили ближних без памяти.
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  Ал 11.04.2017 в 21:57:30   # 595360
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  Лысый 11.04.2017 в 22:04:42   # 595361
Quote:
Ну времена были древние, любили ближних без памяти.


Ну дык, видно, поддерживаете скрепу!
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  Ал 11.04.2017 в 22:12:20   # 595363
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  ss720 11.04.2017 в 22:47:44   # 595379
Что у вас вулканирует?
Это же новости , новости!!!!
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  Ал 11.04.2017 в 22:54:50   # 595380
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