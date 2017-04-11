Путин о действиях США в Сирии

Расходы на раздел «общегосударственные вопросы» в федеральном бюджете превышают совокупные расходы на образование и здравоохранение: 1,1 трлн руб. против 902 млрд руб.
http://www.rbc.ru/politics/09/12/2016/58498efc9a7947140f04eab5
Факты:
В 2017 году финансирование стационарной медицинской помощи с учетом инфляции сократится в 2.5 раза по сравнению с 2012 годом Расходы федерального бюджета на дошкольное образование сократятся в 2017 году на 47,7% по сравнению с 2016 годом Доля расходов на ЖКХ упадет с 2,6% в 2011 году до 0,4% к 2017 году Отношение расходов на национальную оборону к ВВП выросло с 3,6% до 5% в 2016 году