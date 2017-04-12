Спайсер об Асаде и Гитлере

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danilov 12 Апреля 2017 в 12:43:51
Во времена Гитлеровской Германии в специальных лагерях смерти людей загоняли в газовые камеры и умерщвляли, подавая туда газ ЦИКЛОН Б.
Кроме того существовали специальные автомобили так называемые "ДУШЕГУБКИ", оборудованные специальными кузовами.куда загоняли людей,а затем при движении умерщвляли людей,подавая в кузова выхлопные газы двигателя.
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Цитата: Софруджу от 12.04.2017 12:52:56
Он имел в виду, что Германия не применяла химическое оружие на фронтах 2 мировой войны. А "фабрики смерти" он как-то не учёл. А, может, и не знает. Американцы ведь, как говорит Задорнов... - ну, вы знаете
Он имел в виду, что Германия не применяла химическое оружие на фронтах 2 мировой войны. А "фабрики смерти" он как-то не учёл. А, может, и не знает. Американцы ведь, как говорит Задорнов... - ну, вы знаете
Quote:
применения отравляющего газа (чаще хлор) немцами при попытках уничтожить защитников Аджимушкайских каменоломен под Керчью, оказавшихся там в результате разгрома Крымского фронта в мае 1942г.
Вялый укроп 12.04.2017 в 14:11:37 # 595552