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Империя зла
Спайсер об Асаде и Гитлере
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danilov 12 Апреля 2017 в 12:43:51


Во времена Гитлеровской Германии в специальных лагерях смерти людей загоняли в газовые камеры и умерщвляли, подавая туда газ ЦИКЛОН Б.
Кроме того существовали специальные автомобили так называемые "ДУШЕГУБКИ", оборудованные специальными кузовами.куда загоняли людей,а затем при движении умерщвляли людей,подавая в кузова выхлопные газы двигателя.
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  Lokki 12.04.2017 в 12:47:46   # 595508
Травил и еще как травил. Спасйсер я так подозреваю 20-ти летний венерианец
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  Софруджу 12.04.2017 в 12:52:56   # 595515
Он имел в виду, что Германия не применяла химическое оружие на фронтах 2 мировой войны. А "фабрики смерти" он как-то не учёл. А, может, и не знает. Американцы ведь, как говорит Задорнов... - ну, вы знаете
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  Jopavogne 12.04.2017 в 13:34:46   # 595535
Цитата: Софруджу от 12.04.2017 12:52:56
Он имел в виду, что Германия не применяла химическое оружие на фронтах 2 мировой войны. А "фабрики смерти" он как-то не учёл. А, может, и не знает. Американцы ведь, как говорит Задорнов... - ну, вы знаете


Quote:
применения отравляющего газа (чаще хлор) немцами при попытках уничтожить защитников Аджимушкайских каменоломен под Керчью, оказавшихся там в результате разгрома Крымского фронта в мае 1942г.
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  Вялый укроп 12.04.2017 в 14:11:37   # 595552
Этот пидар уже заднюю включил и извинился
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  wde 12.04.2017 в 14:33:37   # 595563
"А ну тогда ладно, пусть применяет"
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